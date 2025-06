Esta mañana todo iba muy bien, hasta que me topé con la columna de Aldo Munguía en El Financiero, y pude leer el mega bulo que publicó, titulado “Mexicana enfrenta de nuevo retraso en entrega de sus aviones”.

Si yo no conociera la industria aérea como la palma de mi mano, por supuesto que me sumergiría en el engaño y estaría en tres… Dos… Uno… Despotricando contra la 4T, con el grito en el cielo: “no es posible, otro retraso”, “qué falta de seriedad”, “por eso el gobierno no debe gestionar una línea aérea” y así, vayan ustedes sumando la frase con la que se quieran “rasgar sus vestiduras”.

Creo que Aldo no aprende, ya le pasó con el evento de la Feria Aeroespacial Mexicana 2025 (FAMEX), pues en su columna hizo afirmó que el avión que había traído la Fuerza del Aire de España, avión de la fábrica francesa Airbus “…El A400M, avión que Airbus busca vender al Ejército, ‘estropea’ su exhibición y falla en vuelo de prueba”.

Uno conoce las entrañas de la industria aérea, y sabe que cuando el comandante de la aeronave decide que el equipo es un “no go”, no es porque el avión no pueda volar, ¡claro que lo puede hacer!, pero no se realiza el vuelo porque existen condiciones de otro tipo por las que no se puede garantizar que sea de forma totalmente segura.

En aquella ocasión se trataba de un vuelo de exhibición, y definitivamente no se iban a arriesgar ni los miembros del ejército español, y mucho menos a nuestras autoridades mexicanas; por eso se reprogramó el vuelo, al que por cierto Aldo ya no asistió, y se perdió de una experiencia maravillosa, única e irrepetible.

Ahora, enfila todas sus letras para componer una columna por demás mentirosa. Desde que se anunció “la compra” (no sé cuántas veces lo tendré que repetir: las líneas aéreas no compran aviones en la actualidad, todo se renta) en el hangar de la nueva Mexicana de Aviación en Santa Lucía, se dieron los tiempos de cuándo iban a llegar los equipos.

Desconozco sí asistió o no a dicho evento, pero ahí fue muy claro el director de la nueva Mexicana, el general Leobardo Ávila, quien claramente informó que llegaría en el segundo semestre del año, concretamente en julio. Y que en el mes de mayo se estaría mandando al personal a tomar el adiestramiento correspondiente.

Dejen les platico cómo funciona, porque me tocó vivirlo en la antigua Mexicana, cuando trajeron los B767 y el A330; y también lo vi en Aeroméxico con sus B777, pues en aquellos ayeres yo era representante sindical de los sobrecargos.

Traer un equipo no es nada sencillo, antes tienes que proporcionar adiestramiento a todo tu personal, desde los tripulantes, pilotos, sobrecargos, hasta los mecánicos que finalmente se encargarán de las aeronaves en cuestión.

Hay una gran diferencia con aprender a manejar un vehículo terrestre de uso particular. Cualquiera que tenga una licencia tipo “A” se puede subir a un auto y manejarlo, no importa la marca ni el modelo. Pero en la aviación para nada es así; un piloto de Boeing no tiene permitido volar una aeronave de Airbus, y viceversa. No solo eso, por ejemplo en el caso de Boeing un piloto de B727 no puede volar un equipo B737, o B757 o un B787, eso no está permitido.

Por esta razón hay pilotos designados a una aeronave en particular. Pongo de ejemplo a la aerolínea bandera del país. Aeroméxico tiene dividida su planta en pilotos del B787Dreamliner, del B737-800 y B737MAX; y en el caso de su filial Connect, pilotos para los aviones Embraer 190.

Ahora hablemos de los centros de adiestramiento, de los que existen a nivel global, no todos tienen simuladores de todos los equipos, sino que hay unos que solamente trabajan con una fabricante o dos, y hay que buscar espacios disponibles en dichos centros. Sacar cita, pues.

A manera de anécdota, en la antigua Mexicana los pilotos del Fokker100 se iban a Ámsterdam para tomar su adiestramiento periódico, y no eran los únicos, así que había que formarse para poder agendar con dicho centro, y que el piloto pudiera tomar su capacitación, lo cual duraba más de 15 días.

Esta es la razón por la cual el pasado mes de mayo empezaron a ir al centro de adiestramiento. Aprender un nuevo equipo no es nada sencillo, porque no nada más es una tripulación, sino que se tiene que ir yendo a capacitación -de poco en poco- los pilotos correspondientes, y todos los tripulantes de cabina de pasajeros, porque los sobrecargos, esos sí, tienen que trabajar en todos los modelos de aeronave que tenga la empresa.

Perdón Aldo, pero en un día no se certifican; aprenderse un equipo -y lo digo por experiencia- lleva aproximadamente un mes, y sin contar que faltan las pruebas de simulador, y luego hay que hacer horas reales en el avión en cuestión; lo digo en serio: no son enchiladas.

Desde afuera, la aviación se ve más fácil, pero es todo lo contrario. Los pilotos deben memorizar los manuales de la nueva aeronave, y hacer varias horas de vuelo; no crean que se les suelta el equipo de “ah, ¿ya viniste por el avión?, pásale y llévatelo”, en lo absoluto, eso no sucede en la realidad.

Insisto, falta el adiestramiento del resto del personal, de sobrecargos y mecánicos que van a operar la aeronave. Es mucha gente y no en todos los centros de adiestramiento pueden dar esa capacitación; hay que buscar donde sí, y luego esperar a que haya lugar, calculando cuánta gente se va a mandar al adiestramiento inicial, sin descuidar la operación diaria.

Y esa ya es otra historia. Operaciones (el área encargada de crear los roles de vuelo de los trabajadores aéreos) tienen que ver que no se empalmen vacaciones, y que no tengas personal incapacitado, porque todo eso sucede, la operación de una aerolínea es un ballet muy complicado de ejecutar donde debe tener a tus sustitutos al punto, porque de un momento a otro, se puede requerir.

Termino la columna aclarando que los aviones rentados por la nueva Mexicana de Aviación llegarán cuando dijeron que llegarían, y no hay absolutamente ningún retraso con la compañía fabricante brasileña Embraer; ni que fuera Boeing, que tiene un listado de atrasos impresionante.

Y aprovecho para decirles que no, no llegaran juntos los cinco aviones que se solicitaron para este año; van a ir llegado de uno en uno, y por espacio de un mes cada equipo, como normalmente sucede con todas las líneas aéreas a nivel global y nacional; para que luego no anden inventando cuentos.