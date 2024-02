Más allá de los lamentables resultados de la prueba PISA en los que la niñez mexicana demostró estar muy por debajo que otros menores de países de la OCDE en matemáticas, el mundo avanza a un ritmo galopante y la tecnología lo hace con él. Existen dos grandes preocupaciones sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos productivos y tienen que ver con el desplazamiento de la fuerza humana, por un lado, así como el desempleo y precarización que forzosamente podrá generar.

Salir de las críticas politiqueras contra el manejo de la educación para tomar conciencia de que eso depende la calidad y nivel de vida y participación de los mexicanos en las economías del mundo definitivamente tendría que hacernos reaccionar (y hasta preocupar). Hace unos días, Suecia comenzó a implementar una materia de Inteligencia Artificial (IA) en el programa educativo de 2024, para el que previamente, capacitaron a sus maestras y maestros en programación, matemáticas para la informática, sistema binario y usos múltiples de programaciones de lenguaje como Chat GPT.

Bajo el escrutinio de las críticas vertidas por Aurelio Nuño, ex secretario de educación, hacia la gestión educativa del gobierno de López Obrador, en medio de una de las crisis más severas tras la pandemia, el contraste con Suecia parece necesario: Mientras que en nuestro país, el plan de estudios básico tradicionalmente aborda informática y computación con nociones básicas sobre el uso de computadoras, la propuesta sueca parece romper esquemas al abrazar la vanguardia de la educación tecnológica. No tengo conocimiento acerca de sindicatos de maestros en Suecia con conflictos con evaluaciones ni alcanzo a comprender si es que los maestros allá son estructuras de votantes a quienes tratan como eso.

Lo que sí sé es que a la par de la idea brillante de Suecia, en México hay un reto adicional debido al auge del nearshoring, que, al consistir en la subcontratación de servicios, procesos o productos de una empresa a otra, a través de países cercanos o que estén de paso de la línea de producción o cadena de suministros, nos abrirá oportunidades de empleos cada vez más competitivos. Para eso debería estarles preparando la escuela, más allá de la conciencia histórica y de clase, para contar con herramientas que permitan movilidad social, incremento de ingresos, empleos más dignos y mejor pagados gracias a las mejores competencias.

Aunque la idea de incluir la IA en los sistemas educativos latinoamericanos está respaldada por un impulso global, la tendencia obradorista en el sistema de educación ha privilegiado la historia, que por supuesto, es importante y fundamental, pero sin desaparecer del plan de estudios, por sí misma no resuelve las disparidades en infraestructura y conectividad que representan un reto en México. Es decir, no por mucha conciencia de clase sobre la desigualdad social, se ha logrado la cobertura total de internet, electricidad y dispositivos en todo el país para poder tomar clases, así lo demostró la pandemia con una de las tasas más altas de deserción escolar debido a que no había manera que en algunas comunidades, los menores accedieran a las clases virtuales.

Impartir inteligencia artificial (IA) en México podría sonar a una propuesta anayista o futurista que no toma en cuenta en dónde está la educación del México actual. No obstante, adoptar estas iniciativas no solo significaría mantenerse a la par de la innovación educativa y tecnológica, sino también abordar las brechas educativas y desigualdades, presentando una oportunidad única para la resolución de problemas regionales. Aunque definitivamente, abrir el debate sobre un plan así de ambicioso tendría que estar en la lista de prioridades de la presidenciable Claudia Sheinbaum, que al ser una científica seguro podría encontrar un mecanismo accesible que permita a la niñez mexicana colocarse a la cabeza de las capacidades y necesidades tecnológicas, evitando que su condena sean empleos cada vez peor pagados. La Inteligencia Artificial podría representar una nueva revolución industrial ante la que llegar preparados evitará la exclusión.

La pandemia de Covid-19 ha desnudado de manera contundente la cruda realidad de la desigualdad en México: no todos los estados cuentan con acceso a computadoras o dispositivos para conectividad, y aproximadamente un tercio carece incluso de acceso a internet, mientras que numerosas comunidades enfrentan dificultades para acceder regularmente a electricidad. Según datos del INEGI en 2022, solo el 68.5% de los hogares mexicanos tenían acceso a internet, lo que implica que más del 30% permanece desconectado.

En 2022, se estimó que alrededor del 75 % de la población mexicana tenía acceso a internet. Se pronostica que para 2026 alrededor de 113,5 millones de mexicanos tendrán acceso a la red.

Sin embargo, solo dos de cada 10 hogares rurales tienen una computadora y solo cuatro de cada 10 cuentan con conexión a internet. La falta de infraestructura, la pobreza y el rezago educativo son algunos de los principales factores que obstaculizan la universalización de la conectividad en el país.

Lo que Suecia incorpora al sistema educativo tiene un enfoque principal en el desarrollo de la IA desde una perspectiva social, incentivando a los estudiantes para aprender a utilizarla para resolver problemas. El plan de estudios contiene los conceptos y técnicas fundamentales de la IA, un compendio y visión general de sus aplicaciones, así como el análisis permanente y dialéctico de cómo la IA influye en la vida diaria y en la percepción del mundo. O sea, que los jóvenes podrían compartir aquellas innovaciones que aún no llegan a los propios maestros y que hayan conocido gracias a Internet.

Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México ya han comenzado a abordar estas implicaciones, centrándose en la formación docente para guiar a los maestros en el uso responsable de la inteligencia artificial en las aulas. En el debate, la SEP se ha apartado sin ofrecer una opción adaptada al ritmo en que avanza el mundo. Hasta los nuevos libros de educación parecen tardíos. El hecho es que la educación en nuevas tecnologías en América Latina debe ir más allá de simples tutoriales, incorporarse para los más jóvenes con un enfoque de utilidad. Ojalá que tras la aspiración de un sistema de salud finlandés, le surja al presidente el interés de un sistema educativo sueco.