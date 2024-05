“Apagar una luz me deslumbra más que encenderla.” ROBERTO JUARROZ

“Amanecer, guardas el secreto del amor Sigo yo abrazando la esperanza Abrazando la demencia, qué ironía de la vida Amanecer, ¿cuál es el secreto del amor? Sigo en la esperanza o será pura demencia Qué le voy a hacer, ¿cuál es el secreto del amor?” MANÁ

De mal en peor. Pasamos de la alerta a la emergencia, dicho por el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía). En términos llanos: se espera mayor número de apagones y se tendrá un sistema operando en los límites de la seguridad (y de la capacidad) por un buen rato.

¿Qué significa un ‘estado de alerta’ en sentido técnico? Que se tiene menos del 6% del margen de reserva de energía. ¿Y el ‘estado de emergencia’? Menos del 3% del margen de reserva y, por lo mismo, se procede a realizar interrupciones PROGRAMADAS del servicio. Las famosas ‘acciones operativas conducentes’…

¿Quién dio la orden de no invertir en energía?, ¿quién decidió dejar fuera a los inversionistas privados? Y lo que es peor, ¿quién dejó fuera a quienes podían producir y a la vez no hizo nada para satisfacer las necesidades de inversión requeridas? Manuel Bartlett y Rocío Nahle o, lo que es lo mismo, ‘Ya Saben Quien’. ‘Monsieur casas’ y ‘La zacatecana’ han mostrado ser unos importantes terratenientes, pero en energía han errado. Vivimos sus trágicos resultados.

La visión del país está quedando en tinieblas; ni siquiera las velas serán suficientes para alumbrar lo que tenía que haberse hecho en materia energética. Y no, el problema no se circunscribe a que los hogares no tengan energía eléctrica; impacta a las torres repetidoras, con lo cual la señal de internet también se desploma, a los hospitales, poniendo en riesgo vidas, entre muchísimas otras cosas. ¿Los costos relativos a los productos que requieren refrigeración y para cientos de miles de procesos? Nadie habla de ellos.

¿Hacia dónde vamos? El mundo avanza y nosotros retrocedemos; pareciera que queremos retomar las políticas de hace 70 años, y que ya entonces funcionaban mal. Porque desafortunadamente la ideología del obradorismo se quedó atrapada en pasado y, lo que es peor, con ideología no se genera electricidad y tampoco se sale adelante.

Nuestro país requiere de mucha, muchísima electricidad limpia y barata. Y, aunque se tiene como ventaja la enorme cantidad de horas de sol con las que cuenta el país y sus zonas ventosas como es La Rumorosa, algo pasa. Lo que pasa es la autodenominada Cuarta Transformación.

Más allá del discurso de la ‘soberanía energética’, en los hechos no hay tal; vamos, ni siquiera energía suficiente. Vamos directo hacia Venezuela, Cuba, Nicaragua. No exagero; así empezaron ellos hace unas décadas. Los regímenes de la soberbia y la improvisación.

El problema de lo que estamos viviendo no solo es atribuible al calor, al cambio climático. Tiene muchas razones, una de ellas siendo las malas decisiones de la administración pública federal. Y el asunto no es que podría pasar, sino que se debió prever. Pero no. Ni Bartlett, ni Nahle con sus asistentes de 10% de capacidad quisieron entender lo que se venía.

En el país de ‘los otros datos’ ya estamos escuchando distractores. Solo falta la de cajón: “… pero cuánto gana Loret”.

Mientras se adelanta esa cortina de humo y se inventan otras excusas, anoche se dieron nuevos apagones. En el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora, en el Estado de México, en Puebla, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Morelos, en Ciudad de México…

Giros de la Perinola

• Antes la CFE era una empresa de clase mundial, ahora solo nos ofrece apagones de clase mundial.

• Claudia Sheinbaum promete construir 100 nuevos parques industriales en el país. Valdría la pena recordarle que primero se requiere electricidad suficiente, líneas de transmisión para abastecer a las que ya operan hoy y producción de electricidad limpia y barata. Planeación, planeación y planeación. ¿Los morenistas habrán oído hablar de ella?

• Se quitó el horario de verano aduciendo que era mejor “el horario de Dios”... Resultado: hemos perdido un ahorro del 2% de la energía nacional que hoy mucho podría ayudar.

• En el círculo vicioso mayor calor –mayor extracción de combustibles fósiles– mayor quema de los mismos para generar energía eléctrica –menos inversión– mayor calor, los resultados pueden van a ser muy malos.

• Existe el rumor de que SHCP absorbe hasta 40 mil millones de dólares de deuda de Pemex. Supongo es una buena noticia para la paraestatal, pero es un apagón más a la economía nacional.

• Con los apagones, ¿se buscarán soluciones para enfrentar el futuro?¿O servirán para abastecer las nuevas casas de personajes de la 4t?

• Se culpa al calor de los apagones. Pero ¡oh sorpresa!, en Texas hace más calor, tienen mayor número de aires acondicionados prendidos, usan más energía eléctrica y no, no tienen ‘acciones operativas conducentes…’.

• Además de las velas, ¿el segundo piso de la transformación propondría usemos estufas de leña?

• No es sorpresa, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas demostró su incongruencia y o su zalamería: critica al gobierno de la 4t, no le gusta nada, pero… votará por la continuidad…

• Por lo visto valen más las velas que las promesas de López Obrador. En el 2020 prometió que no tendríamos apagones, que no nos quedaríamos sin luz. Tal vez tenga razón. No son apagones, son “deslices de luz al suelo donde nadie la ve”.