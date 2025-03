La semana anterior se nos fue en tensiones políticas y comerciales por los aranceles que Donald Trump ha estado repartiendo a todo el mundo.

Finalmente, México ha tomado un respiro con una eficaz defensa de la soberanía y gran diplomacia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La siguiente aduana será en abril. Nuevamente la Casa Blanca volverá a la carga en una futura revaloración de la situación económica y política para definir si habrá aranceles o no, para México y otros países. La agenda norteamericana es global.

Quienes cuestionan a la presidenta Sheinbaum en su actuar, parece que no se dan cuenta la situación en la que se ha puesto Canadá al haber entrado en una guerra comercial con Estados Unidos. Allá, hubo respuesta inmediata a los aranceles y será el pueblo quien pague las consecuencias.

Me parece que resta confiar y apoyar las gestiones de la presidenta Sheinbaum, quien continúa dando resultados en materia de seguridad y protección de la frontera, requisito al parecer indispensable para apaciguar las voraces intenciones de Trump para con México. Cabeza fría, resultados y diplomacia.

. - Estado de bienestar

Pues bien, el regreso a la agenda interior, en el Senado aprobaron una reforma constitucional para que el apoyo a jóvenes sea obligatorio. El Senado garantiza el primer empleo a este grupo poblacional con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En la oposición les llaman “ninis” porque no tienen la más mínima consideración para los jóvenes que necesitan el apoyo para su primer empleo. No les importa, porque no les duele el desempleo. Por eso en el PRIAN seguirán igual, porque jamás han atendido las verdaderas causas de los mexicanos.

Recién la OCDE anunciaba que las empresas mexicanas son de las que mayor margen de utilidad tienen en todo el mundo. Ese tipo de datos solo reflejan la disparidad y la brecha que existe entre las clases sociales en México.

Elevar el suelo mínimo de bienestar y llevar los derechos a nivel constitucional, es entre muchas cosas, una de las acciones más nobles y justas que este gobierno de la 4T impulsa en favor del pueblo mexicano.

X: @vanessafelixmx