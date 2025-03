Le han dado la espalda a México hasta la ignominia. Porque una cosa es, bueno, la conveniencia política de ser oposición sistemática para evitar que la 4T siga avanzando. Pero otra muy distinta, aceptar y aplaudir los aranceles, el injerencismo, e incluso aclamar la intervención de Donald Trump en México.

Perdieron la brújula por completo, los diputados y senadores del PAN y PRI, parecen más congresistas republicanos que mexicanos. Su deber es aportar para ver por los intereses de México. En este momento, el pueblo requiere de unidad, los mensajes que se envíen a la Casa Blanca deben ser sólidos y unánimes. La coyuntura actual, les ha terminado de retratar como traidores a la patria.

Hasta la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel sabe que la unidad es la mejor defensa de la soberanía nacional. La propia jurista que ha sido oposición desde su trinchera, ha hecho un vehemente -y coherente- llamado a la unidad en torno a la presidenta. Aprovechó también para decir que no era un tema de colores.

Hoy habrá novedades. La “Mañanera del pueblo” ha sido anunciada a las 11:00 horas de la CDMX. Se retrasará un poco, seguramente por la comunicación que habrá con el presidente Trump a temprana hora. Este día conoceremos un adelanto de las nuevas decisiones de la Casa Blanca con relación a México.

Reitero que la reacción de Claudia Sheinbaum ha sido la mejor. Ganó tiempo al anunciar que el domingo en el Zócalo habría respuestas. En este tiempo, las concertaciones en Estados Unidos, y la propia presión económica, ha generado que Trump postergue los aranceles a los vehículos hasta el mes de abril. La comunicación de este jueves, traerá nuevos anuncios. El diálogo debería dar frutos.

Haber actuado precipitadamente, habría sido caer en el juego de la Casa Blanca y habría recrudecido las acciones. Sheinbaum conoce perfectamente su juego y la posición de México, está haciendo valer sus cartas de manera magistral.

Las voces que exigían una reacción inmediata y generaron una ola de desinformación y memes por el llamado al Zócalo capitalino, son las mismas que aplaudían que México se convirtiera en el tapete de Estados Unidos.

El pueblo de México respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dignificado la posición política de nuestro país ante el mundo.

Finalmente, me parece que Estados Unidos no permitirá que México termine de explorar otras opciones comerciales en Asia y Europa. Expertos ven bastantes elementos como para que la Casa Blanca termine cediendo algo de terreno. El interés por la región comercial de nuestras fronteras es mucho más grande. Los países BRIC’s no ven con malos ojos la adhesión de la economía número 14 a nivel global. Un camino que podría tener un inicio turbulento para México, pero representa una alternativa económica bastante atractiva.

