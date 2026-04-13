Hay liderazgos sociales que surgen de la lucha por la democracia. En ella, por supuesto, van inherentes muchos elementos como igualdad, educación, salud y desarrollo. Desde una perspectiva retrospectiva, es posible afirmar que hubo momentos históricos que han establecido de manera significativa los cimientos para la República. El PRI podrá decir que sentó un precedente importante para efectuar cambios, pero con muchos desaciertos que provocaron un despegue lento y menos institucional, dando la nula estabilidad. Podemos decir que no hubo cambio, sino la instauración de un aparato estatal que monopolizó las decisiones. Durante mucho tiempo, en efecto, estuvimos subordinados a los usos y costumbres de un Revolucionario Institucional que sí fue una fuerza hegemónica sostenida por todos los sectores sociales, pero que, a lo largo de su trayectoria, fueron adoptando formas y estilos que jamás representaban los ideales de la revolución.

Ciertamente, tuvieron que pasar muchos acontecimientos históricos que marcaron la línea de la lucha democrática de México. La revolución, además de ser una lucha del pueblo organizada, fue el marco en el que muchos personajes asumieron el protagonismo. La aparición de figuras como Emiliano Zapata es verdaderamente crucial porque se abanderaron causas de una mejor distribución de la tierra, mejores oportunidades, lo mismo que la consigna de alzar la voz para aspirar a tener un mejor progreso. De hecho, el proyecto de transformación que inició Andrés Manuel López Obrador está inspirado en luchadores sociales que dieron su vida. Algunos de ellos, con planes estratégicos, lograron la avanzada y, con ello, cumplir con las encomiendas de su propio pueblo. El propio Zapata, nacido en Morelos, fue un personaje inspirador, sobre todo al mostrar carácter y determinación.

Emiliano Zapata, por su identidad con las causas, forma parte de esa lista de personajes ilustres de las luchas por la democracia y la justicia social. Claudia Sheinbaum, con ese olfato y sensibilidad que tiene, honró su memoria hace unos días en Morelos. La propia gobernadora, Margarita González Saravia, acompañó el entorno de una entidad que ha crecido y se ha modernizado a pasos agigantados con el proyecto de la cuarta transformación. Una de las principales virtudes que sale a relucir es la apuesta por la educación y los programas sociales. Es verdad, la presidenta visitó puntos estratégicos y, a su vez, dio el banderazo de arranque a algunas obras que se trabajan en coordinación con las distintas autoridades; sin embargo, lo que más levantó el entusiasmo fue la puesta en marcha de una Universidad Rosario Castellanos. Su iniciación, sabemos, se dio en el sur del país, específicamente en Chiapas, por gestión de Eduardo Ramírez Aguilar, uno de los gobernadores que estableció cifras récord de votación en el pasado proceso. Siendo así, comenzamos a darnos cuenta de que fue la mejor determinación apostar por los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Lo anterior, obviamente, tiene que ver con los cimientos o la corriente de opinión de querer transformar la vida social y política de México. La visita de Claudia a Morelos, además de reivindicar los valores de lucha, pone muy en alto el legado que siempre le reconoceremos a una figura de la talla de Emiliano Zapata. Él, siendo determinante, es un pilar. Floreciendo así, aplaudimos la decisión de la presidenta de honrar su memoria en su tierra natal, Morelos. Si vemos el presente, en efecto, esa entidad es una de las que más ha ido avanzando bajo la tutela de la cuarta transformación. Es cierto: Cuauhtémoc Blanco provocó un desaseo y un quebranto de las finanzas públicas; sin embargo, y con un plan bien diseñado, el pasado se ha podido superar con más y mejores oportunidades. Por eso existe una enorme simpatía en la imagen de la jefa de Estado. Eso fue posible verlo en las mismas imágenes que circularon el fin de semana, sobre todo cuando hay una inmensa relación con los valores de la revolución y sus protagonistas. Lo mismo puede decirse de esta etapa que ha sido reivindicada en las urnas. La mandataria, por ejemplo, goza de un amplio respaldo ciudadano que ha ido alcanzando su pico más alto con más del 74 % de aprobación.

Y alguien como Claudia Sheinbaum, que no ignora una sola petición, tuvo una enorme conexión con el pueblo de Morelos. De hecho, se ha fortalecido el esquema de cooperación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para seguir llevando justicia social: uno de los principales valores que nos dejó Emiliano Zapata. Por eso la mandataria estableció objetivos concretos en Morelos. Nada impedirá que ese enclave se siga adentrando en el mundo de la modernidad, sobre todo este año que albergará el InnovaFest a finales del año. Para que esto sucediera, a la par de las consultas previas de viabilidad, nos remonta al exitoso marco del STS Forum, que fue una vitrina para que miles de estudiantes expusieran su talento y creatividad ahora que estamos traspasando fronteras por nuestra capacidad de construir.

Notas finales

En el Estadio Cuauhtémoc, que ha sido sede de dos mundiales, el director de la CONADE admitió que en el gobierno de Puebla se considera al deporte como una política estatal. Enfatizó que no lo ve como un gasto, sino como una inversión y una oportunidad para los jóvenes y los niños; por lo tanto, resaltó que la institución será anfitriona de la Copa del Mundo de Tiro con Arco y que pronto acogerá la Olimpiada Nacional, además de promover la creación de la Universidad del Deporte. Rommel Pacheco lo dijo claramente ante los reflectores de la prensa: “los jóvenes de hoy requieren una dirección clara, y el deporte y la educación los conducirán a un buen destino”.

A propósito de ello, una de las consignas de Claudia Sheinbaum, ahora que está la fiebre mundialista, es construir el mayor número de espacios deportivos. Ella misma, desde la tribuna de la mañanera, dijo que los avances del programa Mundial Social rumbo a la Copa del Mundo de Futbol FIFA 2026, donde Guerrero se encuentra como una de las entidades con progresos significativos en infraestructura deportiva, camina por la dirección correcta. De hecho, la propia Rosa Icela Rodríguez enfatizó que la meta es llegar a 10 canchas que favorecerán el desarrollo de miles de jóvenes. Hasta donde sabemos, Evelyn Salgado se ha puesto literalmente la camiseta y, a toda marcha, los propios registros muestran un avance sustancial del 70 por ciento. Eso, a la par de fortalecer el tejido social, será testigo de la formación de niños que depositan la esperanza en el deporte para tener una vida sana y duradera.