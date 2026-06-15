México pasará a la historia por ser el único país del mundo en albergar tres Mundiales de futbol. Eso, de entrada, habla de que hay capacidad de organización y una logística que cubre con las demandas de la Federación Internacional. Hasta este momento, en efecto, se han tomado decisiones muy acertadas para llevar a buen puerto la celebración de los partidos. Efectivamente, nuestro territorio, con ese espíritu de hermandad que nos caracteriza, ha conectado con los visitantes de otros países. La Ciudad de México, que siempre se ha caracterizado por ser un entorno cosmopolita, sabe lo que significa ese choque cultural. Las propias imágenes que han circulado en las redes sociales han mostrado que todo transcurre como fue planeado. Eso habla de que el territorio, pero también el gobierno, se ajustan a los estándares internacionales que hay que cumplir para operar una cumbre mundialista de esta envergadura.

Públicamente, antes de iniciar los eventos deportivos, la presidenta declaró que México está a la altura para recibir a miles de turistas y jugadores. Uno de los aspectos en los que más debemos sobresalir, además de todo el flujo económico que está capitalizando nuestro territorio, es la puesta en marcha de protocolos de seguridad. Hay, en sí, una permanente vigilancia a la que se han sumado una cantidad importante de efectivos que se movilizan en espacios públicos donde se han realizado las concentraciones masivas. Sheinbaum, como ha sido una costumbre, se ha ido apoyando en el gran trabajo de Omar García Harfuch. Él, en efecto, ha ido armando una logística no solo para garantizar la movilidad de los asistentes, sino su propia seguridad. Al contar con esa capacidad, vemos con mucha claridad que, como tal, asumió uno de los retos más importantes en lo que va de la gestión de Claudia.

Con una garantía como esa, en pleno arranque de una de las cumbres mundialistas más relevantes de la historia, México trasciende fronteras. En todas partes del mundo se habla de la capacidad de nuestra presidenta, pero también de su sensibilidad con las causas que aquejan a la ciudadanía. Sheinbaum, por ejemplo, asumió que esta labor requeriría de un trabajo coordinado que pueda garantizar la funcionalidad de cada uno de los partidos. Para ello, fieles a su estilo, García Harfuch ha echado mano de los mecanismos tecnológicos con los que cuenta la federación. A lo largo de estos dos años, viéndolo desde esa perspectiva, el secretario de Seguridad Pública ha dejado claro que tiene suficiente oficio y experiencia para ejecutar con precisión cada una de las tareas que tengan como fin salvaguardar la seguridad.

Sabemos que hay intereses políticos que buscan trascender para manchar el trabajo de la presidenta, básicamente con las protestas injustificadas de la CNTE. Eso no es nuevo: durante décadas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación busca aprovecharse de las circunstancias para sacar provecho de ello. Lo que hace, de hecho, es un intento de boicot que no les ha funcionado porque el grueso de la población, movidos por el amor al pueblo, han salido a las calles a disfrutar en familia. Eso, desde luego, es algo que no tolera la derecha ni los grupos conservadores, que, a costa de muchas cosas, tratan de sabotear. La intención de todo ello salió a escena en vísperas de la patada inicial. El propio Ricardo Salinas, que buscó tribuna para promocionarse, fue incapaz de conectar con la población que, en los alrededores del estadio, le lanzó consignas de rechazo.

Desde la previa del arranque, documentado por muchos medios de comunicación, personas afines al magnate de la TV Azteca repartieron pañuelos para gritar consignas en contra de Morena en el estadio. No les funcionó porque la ciudadanía prefirió concentrarse en un partido histórico que se jugaría. Eso, desde luego, demuestra que la presidenta, una vez más, sacó a relucir su madurez en la edificación de mesas permanentes de seguridad y acompañamiento a los turistas. Naturalmente, eso es algo que nos pone a prueba; sin embargo, el gobierno de Sheinbaum, en conjunto con las secretarías que brindan seguridad, se ha anticipado correctamente al trabajo de logística y al monitoreo constante en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México. Siendo así, el mundo nos mira como un país en pleno despegue en desarrollo. Ha sido, para acabar pronto, un quehacer impecable que está cumpliendo las expectativas ante los ojos del universo que observa que México es, ni más ni menos, un territorio humano donde las instituciones del Estado tienen una plena cercanía con la gente y sus necesidades.

Por eso lo de Claudia y García Harfuch, en plena justa mundialista, habla de una coordinación eficaz para atender a la diversidad cultural que se ha dado cita. Ellos son la prioridad y, por ende, decimos que la forma en que se ha llevado a cabo el trabajo es potencialmente impecable.

Notas finales

En Nuevo León ha comenzado un nuevo capítulo en su funcionamiento sociopolítico. El proceso de juicio político contra Samuel García, el gobernador, se ha acelerado por el Congreso estatal, el cual sostiene que tiene fundamentos legales sólidos. El proceso ha sido aprobado para que continúe por las comisiones correspondientes del Congreso. De esta manera, el Estado comienza un periodo que representará un momento de inflexión.

Este panorama también tendrá consecuencias en las elecciones intermedias de 2027. Todo señala que Morena llega robustecido y con opciones de competir en uno de los epicentros más importantes para el Movimiento Ciudadano. Según coinciden varias lecturas políticas, esa tendencia podría verse reflejada en las urnas.

La coalición Seguimos Haciendo Historia, en paralelo, se encuentra a la espera de establecer su próxima coordinación estatal. Todo indica que una mujer será la responsable principal de las tareas del movimiento, liderando así el camino hacia la próxima contienda.