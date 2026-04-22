En política, como en la vida, cualquier circunstancia posee una forma de percibirse en el fondo o los fines. Me parece que la primera, que frecuentemente nos interesa por lo apasionante de un entorno social, tiene mensajes que asumen una clara señal o, de plano, llaman poderosamente la atención. Es verdad, sabemos que el trabajo de Claudia está orientado a seguir profundizando la vida pública de México. Sé que es más que evidente que esas acciones están trayendo mejoras en todas las áreas de oportunidad, mayormente ahora que vemos las evaluaciones, sobre todo aquellas que tienen menos margen de error porque sirven de parámetro para conocer hasta el más mínimo detalle de la labor institucional. Todo eso, por añadidura, nos da un claro panorama de que las cosas asumen un papel destacado que se nota desde Chiapas hasta Baja California, donde inicia la patria.

México, desde que Claudia tomó protesta como presidenta, se ha consolidado como un entorno propicio para el desarrollo. La propia postura del embajador de Estados Unidos, que pisó territorio mexicano para sostener pláticas de comercio, habla de que habrá un acuerdo histórico una vez que se concreten las revisiones en los rubros. A lo que voy es que, por las circunstancias, es fácil comprobar que Sheinbaum echa mano del poder político del bastón de mando. No solo se trata de un aspecto que simboliza el acompañamiento de las políticas progresistas, sino de tomar decisiones en torno a la vida orgánica del movimiento de la 4T. Esto, por supuesto, incluye los enroques que tiene Morena al interior, lo mismo que el diseño de la estrategia. Siendo así, ha quedado integrado el grupo que encabezará las labores para definir a los coordinadores de la defensa del voto.

Al frente, sabemos, tres mujeres tomarán la batuta de los trabajos previos en Morena. Dos de ellas, por su relevancia, tienen que ver con la presidencia y la figura de la comisión especial que fue designada a favor de la causa de Citlalli Hernández. De hecho, todo esto es visto como un movimiento estratégico de la presidenta ahora que arreció el clima preelectoral. Partiendo de la premisa de que se deben contemplar muchos nombramientos y negociaciones con los partidos aliados, una mujer de la experiencia de Citlalli, que conoce a fondo al partido, lo mismo que sus problemas que suelen aparecer, y la atención rápida para subsanar cualquier diferencia que pueda representar una amenaza de ruptura, es la mejor opción. Con todo eso, entonces, a Sheinbaum se puede decir que ha tomado el control de las elecciones intermedias del 2027.

Entonces eso, sin caer en el pragmatismo, se dará bajo las normas estatutarias del partido, no sin antes alcanzar un acuerdo con los partidos aliados que, para el caso, son pieza fundamental. Con ellos, hasta donde sabemos, se abrió nuevamente el diálogo con la llegada de Citlalli Hernández a la comisión especial. Me enteré de que, desde el inicio, se tendieron los puentes para construir un frente de izquierda sólido, sobre todo ahora que las condiciones son idóneas para ganar Chihuahua y Querétaro. Ahora que la 4T está muy cerca de lograr esa hazaña, es el momento perfecto para encauzar la unidad. En todo caso: la elección tiene mucho tiempo que arrancó con posicionamientos anticipados y uno que otro encuentro masivo que revelan los confines. Seguramente por esa razón la mandataria tomó la decisión de no alargar tanto las determinaciones y, precisamente en dos meses, sabremos con exactitud cuáles serán las nueve mujeres y ocho hombres que saldrán a escena a dirigirse a la población civil.

La meta, hasta donde sabemos, es ganar de 15 a 16 gubernaturas, incluyendo Querétaro y Chihuahua, por supuesto. De hecho, Morena ha demostrado que se encuentra preparada para dar ese salto a la gloria, mucho más ahora que el PAN vive una catástrofe. Eso es fácil de comprobar por las propias encuestas de opinión pública que ubican al panismo en plena decadencia. La indignación generalizada por los escándalos de corrupción no es fácil de borrar, sobre todo cuando tuvieron repercusiones negativas para el país. Por eso nuestro tiempo y realidad son otros ahora que la 4T ha confirmado capacidad para resolver la demanda colectiva a través de fuertes convicciones.

A nuestro juicio, ahora que Morena ha reforzado sus estructuras internas con Citlalli Hernández, el resultado que anticipamos para el PAN será pésimo. Los recientes disparates que ha sacado a través de denuncias sin fundamento hablan de la desesperación por figurar en los temas de la agenda. A lo que se enfrentará el PAN será a una maquinaria bien aceitada que se enriquece con el respaldo del grueso de la ciudadanía de México. De eso, como de otras cosas sustanciales, podemos darnos cuenta, mucho más ahora que Sheinbaum ha tomado el control total de las decisiones del partido. Tiene, además del bastón de mando, toda la capacidad para trazar un mapa ganador.

Notas finales

Hace poco hablamos de lo sustancial que es la puesta en marcha del proyecto de teleférico en Michoacán. De ese tamaño, ahora que las inversiones están en su pleno apogeo, debemos poner principal énfasis en la zona bajío de esa entidad. Me uno a las voces que aseguran que Maravatío, por su potencial y su proyecto de gobierno municipal, será uno de los territorios que puede acaparar oportunidades, sobre todo ahora que Mario Pérez ha demostrado que está preparado para los grandes retos y desafíos; eso sí, cumpliendo el mandato popular al pie de la letra.