Sexenio de muerte el de Adrián de la Garza en Monterrey; “con Colosio es otra cosa”, dice líder sindical

IRREVERENTE

Les platico: Horacio Reyes Santos se refirió así los agravios -por decir lo menos- del ex alcalde priista hacia los trabajadores del municipio. “No respetó la autonomía sindical”, acusó el líder sindical.

Mi encuentro con Horacio se dio en el marco de un homenaje que los burócratas de San Nicolás de los Garza rindieron a Rafael Reyes Montemayor, secretario general de la Federación de Sindicatos de Gobiernos Estatales y Municipales.

AGRUPA A MÁS DE UN MILLÓN DE TRABAJADORES EN TODO EL PAÍS.

Horacio destacó el entendimiento que han tenido hasta ahora con la administración de Luis Donaldo, alcalde de Monterrey.

“Es el hijo de un mártir. Las cosas han estado muy diferentes con él, en comparación a lo que vivimos con Adrián de la Garza,” expresó.

Se refirió a las constantes intromisiones que se dieron por parte de Adrián y sus funcionarios, en detrimento de los intereses de los burócratas municipales.

Durante su intervención, Rafael Reyes Montemayor dijo que han estado luchando contra la medida ordenada por el alcalde Miguel Treviño, al despedir a más de cien trabajadores de SPGG.

“Este viernes 19 logramos la reinstalación de otros cuatro y ya llevamos otros más, porque le hemos demostrado a Miguel que es totalmente injusto que esté despidiendo a personal que tiene hasta 20 años de antigüedad”, agregó.

Señaló que es totalmente arbitrario lo que están haciendo en SPGG, por órdenes del alcalde.

“Le están faltando el respeto a los trabajadores”, añadió.

Le envió un mensaje a Miguel Treviño:

Rechazó el argumento del secretario del ayuntamiento sampetrino, José Dávalos, de que la medida se debe a que los cesados estaban por contrato y se les terminó.

Reyes Montemayor indicó que es ridículo pensar que un trabajador aguante hasta 20 años trabajando por contrato, sin que se le dé la planta.

“Tienen mucho de dónde cortar, si en realidad quieren ahorrar gastos en el municipio”, advirtió.

CAJÓN DE SASTRE

“Y hablando de la muerte -por lo del título- me acordé de lo que decía el Coronel Aureliano Buendía, del inmortal García Márquez: ‘uno no se muere cuando quiere, sino cuando puede’. Es que después de más de tres semanas de lucha, ayer se fue mi cuñado Willy, a sus apenas 46 años”, dice la irreverente de mi Gaby y mientras lo dice, me abraza. Mejor manera de darle el pésame a alguien, no existe…