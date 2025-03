El 27 de marzo de este año recibí el siguiente comunicado (No. 3), por parte de una persona que trabaja (o trabajaba) en el área de comunicación social de la extinta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MejorEdu). Me reservo el derecho a no revelar su nombre por razones obvias.

Cabe señalar que la Comisión MejorEdu es una institución que fue creada en 2019, luego de que el Congreso de la Unión determinó la abrogación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo que, a su vez, fue creado en 2002, como parte de la SEP, y que en 2012-2013 adquirió una personalidad jurídica diferente: se convirtió en un Organismo Constitucionalmente Autónomo (OCA).

Tras la desaparición del INEE (2019), las y los trabajadores de esa institución, en su mayoría, fueron recontratados por MejorEdu (entre 2019 y 2020). Durante estos 4-5 años ellas y ellos han desarrollado una importante labor para sacar adelante los compromisos y las responsabilidades que el poder legislativo le asignó a la institución. Destacaban, entre otras funciones sustantivas de MejorEdu, coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como desarrollar estudios, investigaciones educativas, criterios, directrices e instrumentos diversos tanto para apuntalar la formación continua de docentes y directivos escolares como para fortalecer los procesos de gestión escolar de la educación básica y media superior en México, con un enfoque situado.

Casi al concluir el gobierno del presidente López Obrador, y a pesar de ser un proyecto que se integró a la plataforma reformista de la educación de 2019 (gobierno de la “4T”, con hegemonía de Morena y aliados políticos), se decidió su extinción dentro del grupo de instituciones que desaparecieron en la coyuntura del fin del sexenio 2018-2024 (junto con el INAI, por ejemplo).

La promesa que se había dado a las y los trabajadores, en un principio, por parte de las autoridades federales, en especial de la SEP, fue que éstos serían reubicados en diferentes áreas de la SEP, sin embargo, hasta el momento priva la incertidumbre y la falta de respuestas concretas, favorables, a sus demandas sociales y derechos laborales, lo que afecta a cerca de 530 trabajadoras y trabajadores, y sus familias.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

MEJOREDU SOLICITA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA,

MARIO DELGADO CARRILLO, SOSTENER UN DIÁLOGO

SOBRE EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE ESTA COMISIÓN

Comisionados, secretario ejecutivo, titulares de unidad y directores generales de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) solicitan al secretario de educación pública —Mario Delgado Carrillo— una reunión de trabajo para dialogar sobre el proceso de extinción de Mejoredu, en el marco de lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre de 2024.

En la comunicación enviada al titular de educación pública el equipo directivo de esta comisión manifiesta que el artículo segundo transitorio del decreto antes mencionado establece que el Congreso de la Unión tendrá que realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a éste y que, el ejecutivo federal deberá emitir el decreto de extinción correspondiente.

Los servidores públicos de este organismo destacan que, en tanto lo anterior no ha ocurrido, “consideramos relevante promover un diálogo sobre uno de los temas de especial interés para las y los trabajadores de esta comisión, vinculado con lo que establece el artículo séptimo transitorio del mismo decreto, que alude al respeto de sus derechos laborales, así como a los términos bajo los cuales los recursos humanos de la comisión pasarán a formar parte de la Secretaría de Educación Pública como el ente público que asumirá sus atribuciones”.

Aunado a lo anterior, manifiestan que las autoridades de Mejoredu no tienen duda de que las tareas planteadas en los artículos transitorios se llevarán a cabo en los mejores términos por las instancias competentes. Sin embargo, consideran “necesario establecer comunicación directa con usted, en su calidad de titular de la Secretaría de Educación Pública, ya que esto ayudará a compartir sugerencias y acciones para colaborar responsablemente en este proceso, especialmente para dar certeza a las y los trabajadores de nuestra institución sobre el futuro de su relación laboral conforme a derecho, además de ir preparando la transferencia de los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros cuando corresponda”.

En el texto, resaltan que el trato digno, el diálogo y la reflexión conjunta pueden contribuir a que el proceso de extinción de esta comisión se realice de la manera más adecuada, en atención a los principios basados en el humanismo, la legalidad y la transparencia que la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha enarbolado como pilares de su gobierno.

Finalmente, expresan que “estaremos atentos a su amable respuesta, reiterándole nuestra disposición al diálogo y al trabajo conjunto para contribuir a este cambio trascendental para la educación del país”.

Hasta aquí el comunicado.

Mi solidaridad con las y los trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MejorEdu) en su lucha para que sean respetados sus derechos laborales y se lleven a cabo mesas de diálogo con ese motivo.

