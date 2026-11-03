Nuevamente, la senadora por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante está en el ojo del huracán, por cuarta vez consecutiva en lo que va de este 2026; sin embargo, de los cuatro ataques de que ha sido objeto, ninguno le ha ‘terminado de cuajar’ a sus enemigos.

El primero, el más estridente de estos, tuvo 3 millones 375 mil menciones en la conversación digital, con un resultado favorable para la mexiquense, pues la gente vio con buenos ojos la actuación de su gobierno municipal en Tecámac, Estado de México, en materia de salubridad canina, al contrario de lo que piensa la especie de ‘burbuja’ conformada por algunos medios.

Lo anterior, para hablar en los mismos términos en que se expresan estos ‘pseudocientíficos’ del marketing y la perversidad, que intentan dañar la reputación de los pocos políticos que sí trabajan en este país, pero a base de difundir también ‘sofismas numéricos’.

El más reciente de estos intentos mezquinos por malinformar a la población sobre el desempeño de la senadora morenista por el Edomex, es uno que pretende vincularla con el movimiento del IMSS.

Se advierte que, en este, Mariela Gutiérrez tan solo tuvo mil 537 menciones en la discusión digital; un número irrelevante, por lo que esta senadora vuelve a ‘salir airosa’, según datos de Pulso Estratégico, una consultoría dedicada a medir la opinión pública en 360 grados, no solo en la tradicional síntesis informativa.

Un poco de historia:

Tras la ruptura de la actual presidenta municipal de Tecámac con el grupo político que encabeza la legisladora, hace aproximadamente once meses, se desató una cacería mediática contra la que fue su mentora y promotora: Mariela Gutiérrez.

Otros, desde el poder, encontraron la oportunidad de socavar el liderazgo y la presencia de la política nacida en Ozumbilla, Estado de México donde, por confirmación de sus propios vecinos y paisanos, creció en el seno de una familia trabajadora y de muchos recursos, desde hace casi 100 años.

Hija de un empresario de salas de cine, que poseía también la agencia distribuidora de una marca de camiones y tractocamiones que se le vendían a toda la comarca, Gutiérrez Escalante conoció desde muy niña el trabajo, pero también los ingresos y las comodidades, hay que decirlo también con todas sus letras, pues eso no es ningún pecado cuando el origen del capital es producto del esfuerzo y la disciplina de quienes lo generan.

En una retrospectiva, recordemos que lo primero con que le atacaron, fue con el multicitado y célebre tema “de los perros”, que, sin embargo, en la discusión en redes sociales, la mayoría de la población la avaló con sus medidas sanitarias, que urgían -según la queja generalizada de vecinos de la zona conurbada del Edomex con la CDMX.

De una forma mezquina y simplista, maniquea (como dicen los antropólogos y los científicos sociales en general) miembros de un pequeño círculo de malquerientes y detractores de la senadora Gutiérrez que, como todo político controvertido y que está aportando trabajo lo tiene, le reprocharon injustamente de ser ella la autora intelectual de la medida sanitaria, lo cual constituyó una auténtica injusticia, tal y como lo señalamos en su momento en este espacio de opinión, pues tras interrogar en la sede misma del Senado a Mariela Gutiérrez, el suscrito comprendió la urgencia y lo puntual de la intervención del Estado -a través de la instancia de salubridad correspondiente- en aquella contingencia que amenazaba con crecer exponencialmente por el resto de las zonas conurbadas del Valle de México.

Lo que ni era justo para la ciudadanía amenazada y afectada, como para los compañeritos nuestros que son la especie del ‘cannis familiaris’, sin duda el ser animado más cercano y más solidario con la raza humana.

Los ‘lomitos’ son nuestros compañeros fieles, nuestro consuelo, nuestra sanación incluso en momentos de tensión y crisis neuronal; está comprobado. Por lo que no podemos permitir que la gente los abandone o se desentienda de ellos y esos ejemplares pasen a formar parte de ‘jaurías’ donde se contaminan de enfermedades que no pueden ser atendidas por la ciencia médica y cuyo comportamiento en la vida de calle, solo los ponga en riesgo a ellos y a la población, contra la que se vuelven agresivos. Además, la ley prevé el protocolo de actuación con el que se actuó en todo momento por parte de las autoridades correspondientes.

Los habitantes de municipios urbanos y semiurbanos, se han manifestado para indicar que las medidas que se tomaron son necesarias y que, un grupo francamente minoritario que pretende imponer el discurso “de los animales como hijos”, que viven en zonas cercadas y con vigilancia suficiente, quedó al descubierto en la discusión mediática.

Discurso que es muy respetable seguramente, pero, no por ello puede desdeñarse el discurso de la gente que piensa diferente y que se vio afectada incluso, por el ataque de muchos animalitos a peatones y vecinos en general, que viven en zonas que no cuentan con el aislamiento de los ‘cotos’ y fraccionamientos exclusivos.

Cabe destacar, que en este tema la población se pronunció mayoritariamente en favor de la senadora mexiquense morenista, Mariela Gutiérrez, viéndose incluso más popular esta vez (Consultoría Pulso Estratégico, abril 2026).

Después, sus enemigos se aliaron con los enemigos de la 4T: Mexicanos Contra la Corrupción e intentaron exhibir los bienes inmuebles propiedad de Gutiérrez Escalante.

De igual forma, sus vecinos y paisanos salieron a defenderla, reconociendo que su estatus social no es cosa de hoy, ni tienen su origen en la administración pública cuando gobernó Tecámac (2018-2023) sino que data de más atrás, incluso desde la época de la fiebre de la plata entre México y Pachuca, Ozumbilla y Tecámac, a mitad del camino prestando servicio a los que hacían esta ruta; sus familiares eran los responsables de esto.

Enfrentó estas acusaciones, se citó con los reporteros y les mostró lo que ella estimó necesario, para detallarles el porqué del patrimonio; incluso tuvo que relatarles situaciones de carácter personal, divorcios y partición de bienes. Tampoco prosperó el afán de la senadora por transparentar sus propiedades a ese grupo poblacional; y que lo hizo por una auténtica atención con ellos, pues ante la ley, Gutiérrez Sánchez no tiene ningún pendiente, ni siquiera en términos fiscales.

Además, es su gusto, su estilo pleno: ser transparente con la gente; siempre ha sido así.

Recientemente, de nuevo le trataron de revivir el tema de la “proliferación de perritos abandonados” y el protocolo gubernamental seguido en atención a criterios internacionales, por la que los interesados convocaron a una manifestación en el Senado, a la que solo acudieron cinco personas y “un perro humanizado”.

Testigos presenciales aseguran que, habían, por todos los asistentes, un total de diecisiete personas (17), entre indicadores de la policía capitalina, elementos de la Guardia Civil y el Resguardo Parlamentario.

Además de aproximadamente una decena de reporteros con sus respectivas cámaras; es decir, había más gente cuidando que protestando.

Esta última discusión en las redes, tuvo dimensiones ínfimas, sin valor para la tarjeta informativa a SeGob siquiera, pues no contó con la asistencia esperada. Los pocos que lo hicieron, nuevamente se pronunciaron a favor de Gutiérrez Escalante.

Y para colmo, en las últimas semanas, construyeron una historia muy intrincada; ahora con antiguos servidores públicos de Tecámac, que participan en el movimiento del IMSS, para ‘inventar la especie malsana’, de que la senadora Mariela Gutiérrez está detrás de todo el movimiento de orden laboral del personal del IMSS.

¡Nada más inverosímil!, comenta la senadora en su círculo cercano, pues si ella tuviera la oportunidad, ya hubiera resuelto el problema del seguro social y los trabajadores en menos de un día.

Esta última acusación, nuevamente la ha puesto ante los medios de comunicación, pero para desgracia de sus enemigos solo la populariza en el Estado de México.

Por lo que, pese a los injustos intentos por descarrilarla, la senadora Mariela Gutiérrez, por el contrario, hoy por hoy, sigue creciendo y fortaleciéndose políticamente.

Los números lo dicen.

Héctor Calderón Hallal

@pequenialdo;

@CalderonHallal1