Según yo, misoginia es un sistema construido sobre nuestros cuerpos esclavizados con base al amor maternal. Misoginia es un sistema que nos exige y exprime el cuidado, la crianza y las labores domésticas a cambio de absolutamente nada (ni remuneración económica, ni reconocimiento, ni siquiera dignidad de condiciones para ejercer esos trabajos).

Según yo, misoginia es que una de cada diez mujeres en México sufra de endometriosis y los permisos especiales por dolor menstrual sean mal vistos y aprobados apenas, mucho menos un sistema de salud que investigue y prevenga ese dolor tan intenso del cual son víctimas tantas mujeres. Misoginia es que estudiaran la endometriosis desde que tan atractivas son las mujeres que la sufren en vez de un estudio que honestamente busque encontrar una cura.

Según yo, misoginia es que un chamaco de quince años fue hasta su escuela con un arma de calibre militar y mató a tiros a dos de sus maestras, específicamente ellas, mujeres, porque el chavito estaba inundado de contenido incel, porque ya había pasado hace unos meses, porque, para el país, las dos maestras son solo dos cifras más y el mocoso es solo uno más de tantos que siente aversión por las mujeres.

A mi me dan aversión los hombres que no se limpian el pene después de orinar, me dan asco los que les gritan a las niñas de secundaria cosas por la calle, me repugnan los que creen que las niñas pueden consentir, los que no levantan un dedo en casa cuando su mujer en postparto lo necesita, los que llegaron a la adultez sin saber cocinar, sin comprarse sus propios calzones y sin lavarse bien el culo. Bien registrada que tengo esa aversión, pero jamás, jamás se me ocurriría deshacerme de ellos con una AR 15 y mucho menos a los quince años. A esa edad trataba de sobrevivir a la violencia estética, sexual, económica y emocional ejercida en mi contra por mi novio, mis compañeros, la sociedad misma y mi propio padre.

Esa es la enorme diferencia y el enorme sesgo entre la definición de misoginia del diccionario y la práctica y ejecución de ella en la vida real.

En la vida real nos odian. No les desagradamos, no odian. Nos quieren muertas. Nos quieren desaparecidas, calladas, sumisas, esclavas.

En 2025 desaparecieron 34 mujeres al día, de 13 a 14 mujeres asesinadas diariamente, 5,000 feminicidios registrados y poco mas del 10% tipificados como tal.

¿Cuántas muertas más le sumamos por los desórdenes hormonales provocados por la anticoncepción femenina que enloquece nuestros ciclos y nos crea cáncer y otras tragedias en nuestros cuerpos? ¿Cuántas se mataron después de un abuso sexual sostenido o único, de tanto dolor que es imposible habitar el cuerpo? ¿Cuántas más muertas por depresión y sus consecuencias después de ser confinada a cuatro paredes, a la crianza y el cuidado no remunerado? ¿Cuántas siguen pariendo a los 11, 12, 13 años, cuántas paren en las calles, cuántas no tienen acceso al aborto legal, digno y seguro? ¿Cuántas de las desaparecidas ya están muertas? ¿Cuántas están muertas en vida enterradas en un sistema que se niega a entregarnos la dignidad básica?

Eso es misoginia. Un sistema que se sostiene sobre nuestros cuerpos mientras les enseña a nuestros hijos a idolatrarnos si somos madrecitas santas y a odiarnos si pretendemos ser libres. El capitalismo patriarcal es misógino y se construye desde diferentes espacios.

En los hogares vacíos mientras mamá trabaja doble turno porque no hay sanciones para los deudores alimentarios y las pensiones alimenticias son una burla. En la internet y el creciente aumento de gurús que prosperan lanzando mensajes de violencia, alimentándose de la sensación de soledad generalizada. Ellos tienen tiempo para decidir matarnos. Nosotras corremos todos los días de un trabajo a otro, de una esquina a otra, tratando de cuidarnos de aquellos con demasiado tiempo libre de la edad que sean.

Dicen que la sociedad le falló al asesino de María y Tatiana, pero yo digo que la sociedad le ha fallado a todos y se sostiene gracias a los esfuerzos no pagados de las mujeres. ¿Cómo es posible que mientras las mujeres sostenemos todo, nuestros hijos estén expuestos impunemente a contenidos que les invitan a odiarnos y a accionar ese odio en nuestra contra?

Si, es responsabilidad de todos, pero es responsabilidad de todos levantar la enorme losa de encima de las mujeres y empezar a cargar parejo. Pensiones alimenticias dignas, aborto legal, seguro y digno, sistema nacional de cuidados, castigos ejemplares para los odiadores, pagar el trabajo de cuidados, crianza y doméstico de forma justa.

Es integral. Nosotras ya hacemos lo que podemos. Ya hacemos mas de lo humanamente posible. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto?