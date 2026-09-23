Durante años, buena parte de la fiscalización en México ha enfrentado un problema evidente: detectar una irregularidad no necesariamente significa conocer qué ocurrió después con el dinero.

Se puede encontrar un contrato cuestionable, una factura sin sustento, un sobreprecio o recursos cuyo destino no queda plenamente acreditado. Pero una cosa es identificar la anomalía administrativa y otra muy distinta reconstruir la ruta financiera que siguieron esos recursos.

Ahí está uno de los principales cambios que plantea la nueva coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La ASF busca ampliar el alcance tradicional de una auditoría. No limitarse a revisar expedientes, contratos o comprobantes, sino incorporar mayores capacidades para analizar información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria y societaria.

Dicho de otra manera: no solamente preguntar en qué se gastó el dinero público, sino también hacia dónde se movió, quién pudo beneficiarse y qué estructuras aparecen alrededor de una posible irregularidad.

La diferencia no es menor.

Muchos esquemas de corrupción no terminan en la dependencia que realizó el pago. Los recursos pueden circular entre empresas, intermediarios, prestadores de servicios, socios, familiares, cuentas o estructuras corporativas que dificultan reconstruir su destino final.

Por eso, seguir el dinero puede ser mucho más relevante que solamente seguir el expediente.

La colaboración con la UIF abre precisamente esa posibilidad. La información que surja de los procesos de fiscalización podrá complementar análisis financieros y, en sentido inverso, los productos de inteligencia de la UIF podrán aportar elementos útiles para las investigaciones y auditorías dentro de las atribuciones de cada institución.

El convenio contempla además la generación de modelos de riesgo, indicadores, alertas y tipologías.

Esto puede convertirse en uno de los componentes más interesantes de la nueva estrategia.

Porque una fiscalización más moderna no debería depender exclusivamente de encontrar irregularidades una vez que ocurrieron. También debería desarrollar capacidades para reconocer patrones: empresas que aparecen reiteradamente, operaciones atípicas, estructuras societarias complejas, comportamientos financieros inusuales o esquemas que se repiten en distintas instituciones.

En otras palabras, pasar de una lógica exclusivamente reactiva a una fiscalización apoyada cada vez más en inteligencia y análisis de datos.

Hay también un mensaje institucional detrás de esta alianza.

Durante mucho tiempo, uno de los mayores desafíos del combate a la corrupción ha sido la fragmentación de la información pública. Una institución posee los contratos; otra, la información fiscal; otra, movimientos financieros; otra, registros patrimoniales o societarios.

Cuando esos datos permanecen aislados, las investigaciones también tienen límites.

Cuando comienzan a cruzarse, el panorama cambia.

La coordinación entre la ASF y la UIF, que amplía una colaboración existente desde 2024, apunta justamente a cerrar algunos de esos espacios.

Por supuesto, ningún convenio por sí mismo garantiza resultados. La verdadera prueba estará en su implementación, en la calidad del intercambio de información y, sobre todo, en la capacidad de convertir esos datos en investigaciones sólidas y consecuencias institucionales cuando correspondan.

Pero el rumbo resulta relevante.

La corrupción contemporánea rara vez funciona con una maleta de dinero sobre un escritorio. Se mueve mediante transferencias, empresas, intermediarios, contratos, operaciones financieras y estructuras diseñadas precisamente para dificultar su seguimiento.

Por eso combatirla exige también cambiar las herramientas.

La ASF parece entenderlo.

Fiscalizar ya no puede significar únicamente revisar papeles. También significa seguir el dinero.