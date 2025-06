El día 30 de mayo de este año, se celebró la séptima sesión del Consejo Técnico en todas las escuelas de educación básica del país. En esta sesión, se incluyó un punto que, a mi juicio, no corresponde a las deliberaciones técnico pedagógicas que tradicionalmente se venían haciendo en estas sesiones por parte del colectivo docente. Este instrumento la autoridad lo denominó: Consulta Escuela por Escuela para la creación de un nuevo sistema para las maestras y los maestros.

En las sesiones de Consejo Técnico, intensivas, ordinarias y extraordinarias, siempre se dijo, con los neoliberales y con los de ahora, que eran y son para mejorar el desempeño docente en el centro de trabajo a partir del análisis colectivo de la problemática de la escuela. Además, los mismos lineamientos prohíben usar estas sesiones para temas que no sean propios de sus fines.

En esta séptima sesión, la autoridad decidió incluir este punto obligatorio donde el colectivo debió de analizar y, eventualmente, sugerir qué es lo que quiere que suceda en el futuro con lo que hoy se conoce como la USICAMM.

El hecho no paró ahí pues, en muchos lados, se exigió que los colectivos enviaran evidencias donde se comprobara que se estuvo trabajando la consulta al interior de la escuela. ¡El interés superior ya no fueron los niños y sus necesidades sino la consulta!

En otras aportaciones ya he manifestado que la USICAMM es un organismo dependiente de la SEP, ahora con este nombre, idea heredada de la reforma educativa del 2013. Este organismo es el que actualmente regula los nuevos ingresos de docentes, sus promociones verticales, las promociones horizontales y cambios de centros de trabajo. Dentro de la SEP, la USICAMM es el organismo más cuestionado por los trabajadores.

El gobierno federal no ha querido entender que lo que más reclama el docente de a pie, como se dice, es la corrupción y la falta de transparencia del actual organismo. Los hechos cometidos por la USICAMM se traducen en violaciones graves a los derechos de miles de trabajadores.

El gobierno no ha querido aceptar que esta corrupción es achacada a los funcionarios que han dirigido a este organismo y otros que, desde otras áreas de la SEP, la han permitido. Pero también la autoridad omite decir que existe la sospecha fundada por parte de los trabajadores de que los directivos de la USICAMM se han coludido con el SNTE o que, en muchos lados, es el mismo sindicato quien ha pasado a controlar este organismo y lo ha usado para sus propios fines. Quien ha sido dirigente sindical debería de tener prohibido dirigir a la USICAMM por obvias razones.

En la séptima sesión del Consejo Técnico, la SEP pidió que el cuerpo docente deliberara y fijara una postura colectiva sobre cuestiones laborales y hasta, implícitamente, sindicales. Es decir, se pretende crear un nuevo organismo que sustituya a la USICAMM y la SEP pidió que el colectivo analizara y generaran propuestas para el nuevo organismo.

Es claro que, con las discusiones del colectivo, requisito pedido para contestar la consulta, no se buscaba el máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes en el centro de trabajo. Es posible que la autoridad educativa, al incluir un tema ajeno a lo técnico pedagógico en esta séptima sesión, haya violado sus propios lineamientos.

Veamos lo que dicen los lineamientos.

Lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica.

Artículo 16… Por ningún motivo los días programados para las sesiones del CTE se usarán para realizar actividades sindicales, sociales, cívicas, festivales o de algún otro tipo distinto a los propósitos del CTE.

El siguiente artículo, implícitamente, determina los propósitos de los Consejos Técnicos.

Artículo 3. “El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada Escuela de Educación Básica, encargado de adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizajes de los educandos, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la Escuela y la comunidad bajo una perspectiva de enfoque territorial.”

Si revisamos el articulado de los lineamientos de los Conejos Técnicos de Educación Básica, en su totalidad, todo gira en la organización, deliberación y atención del colectivo para el máximo logro de los aprendizajes de los educandos en el centro de trabajo donde asisten.

Exprésamente, considero que es impropio que a una sesión de carácter técnico pedagógico se le haya incluido un punto que tiene que ver con los derechos y hasta con las quejas de los derechos violados a los trabajadores.

Veamos por qué no debió de haberse incluido la consulta en una sesión de Consejo Técnico.

1.- Cualquier consulta donde se pide que participen los trabajadores, ésta debe de ser voluntaria y, según el caso planteado, al haberse insertado esta consulta en el Consejo Técnico, su carácter se vuelve obligatorio para todo el colectivo. Cuantimás si se le exigen evidencias al colectivo, tal y como sucedió. Cosa que raya en lo temerario, por decir lo menos.

2.- Cualquier consulta que tenga que ver con los derechos laborales de los trabajadores debe de tender a recabar la opinión individual de ellos o la de ciertas organizaciones donde sus miembros se han asociado para conseguir ciertos fines comunes. La escuela no tiene la característica expresa de ciertas organizaciones como aquellas que agrupan miembros con intereses comunes en lo laboral, sindical o económico. El colectivo de la escuela, por su propia naturaleza, únicamente delibera sobre lo técnico pedagógico.

3.- Al ser de carácter laboral el asunto la consulta, es evidente que van a estar inmersos puntos de vista políticos de los miembros del colectivo de la escuela. Al propiciar desde la secretaría de educación que se discuta un posicionamiento político sobre el organismo que va sustituir a la USICAMM, se corre el riesgo de que se rompa la armonía, el compromiso o la secuencia pedagógica en algunas o en muchas escuelas.

4.- Al convertirse estas discusiones en deliberaciones de carácter político, se está abriendo la puerta para que, en lo sucesivo, el colectivo decida incluir temas como éste en las sesiones por venir. Además, es posible que en varios lados se haya usado toda la sesión para este tema con el consiguiente desvío de los fines del Consejo Técnico.

Lo idóneo hubiese sido que, en todo caso, en esta sesión de Consejo Técnico, únicamente se les hubiese informado a los docentes la existencia de esta consulta y que en lo individual accedieran a alguna plataforma para que, todos los que así lo desearan, emitieran su opinión. Pero nunca obligarlos a sesionar en colectivo y emitir su opinión en colectivo. Acción impropia que raya en el autoritarismo.

Las fallas, pues, de la USICAMM, no son deficiencias atribuibles a su estructura, ni siquiera a sus fines, sino que es la contaminación provocada por la corrupción, misma que es permitida por las autoridades y por, ende, siempre ha existido la falta de transparencia en su operación. ¿Es difícil entender eso?

Ojalá y lo que está sucediendo, es decir la consulta, no vaya a ser que sea solo un mecanismo de distracción para hacer creer que se consulta y, al final, se le entregue la plaza al SNTE para que obtenga lo que tenían antes del 2013: poder proponer el 50% de plazas, controlar los organismos que deciden sobre los ascensos de directivos y controlar las comisiones de cambios de adscripción de los trabajadores.

Ojalá y no suceda eso pues, es evidente que, en estos momentos, el SNTE está siendo usado para intentar contener a la CNTE. Ojalá y no sea que el pago a sus servicios de los dirigentes del SNTE sea entregarles por completo lo que controla en este momento la USICAMM. ¡Ojalá y no!

Mtro. Juan Durán Martínez. Docente de escuela pública. Puebla.

