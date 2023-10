SPARE

noun

1. an item kept in case another item of the same type is lost, broken, or worn out. “With three to choose from, your child will never be without a spare"

(sustantivo

1. 1. un artículo que se guarda en caso de que otro artículo del mismo tipo se pierda, se rompa o se desgaste. “Con tres para elegir, a tu hijo nunca le faltará uno de repuesto”)