El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se burló de José Arturo Salinas, quien fue elegido como gobernador interino del estado en el Congreso local el 25 de octubre: “Es Inelegible el vato, este güey puede ser hasta rey”, expresó.

El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad la licencia que solicitó Samuel García como gobernador, con el objetivo de buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República en las elecciones 2024.

Ante dicho panorama, el Congreso de Nuevo León nombró a José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, como gobernador interino de Nuevo León y rechazó la propuesta de elegir a Javier Navarro, secretario General del gobierno de Samuel García.

Sin embargo, Samuel García se dijo aún concentrado en el gobierno de Nuevo León y lanzó una serie de mensajes desde sus redes sociales, con los cuales acusó que el nombramiento de José Arturo Salinas Garza se dio de manera ilegal.

En ese contexto, Samuel García consideró a José Arturo Salinas Garza un “vato inelegible”.

Samuel García manifestó su descontento con el nombramiento de José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León, tras haber solicitado licencia para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano en las elecciones 2024.

En conferencia de prensa hizo referencia a su reemplazo, quien se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, como un “vato inelegible” para ser gobernador interino.

Samuel García explicó que la aprobación del PRI y del PAN va en picada y que por eso los partidos están pensando: “¿Cómo le meto el pie?”, pues aseguró que su proyecto como gobernador sí ha dado resultados en la entidad.

“Pues háblale al del Poder Judicial, es nuestro empleado, va a ser nuestro empleado y ahí va el vato (y dice) ‘protesto’ y ahí van a gritarle ‘gobernador’, ¿quién voto ustedes? No sean payasos, pónganse a jalar. Estaba viendo el informe y viendo el circo y decía ‘¿qué es esto, güey?’ Aparte inelegible el vato, o sea eres Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona. Este güey ya puede ser hasta rey: Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo. Ya dale Metrorrey también, que maneje los camiones...”

Samuel García dijo en la misma conferencia, con motivo de la entrega de 300 unidades de Transporte Público en Monterrey, que no permitirá el nombramiento de José Arturo Salinas; “no le voy a dejar mi gobierno al PRIAN”, manifestó.

“Por fin llega un gobierno que no roba, que hace lo que le toca y que además le dice a la gente, roma no se hizo en un día, fueron 40 de robo de mediocridad, ya al menos hay un gran avance en fuerza Civil, hay vienen tres nuevas líneas del metro, en salud en cultura, vienen nuevos parques, Acueducto Cuchillo II en tiempo récord”

En ese sentido, explicó que el PRI y del PAN van en picada en cuanto a las preferencias electorales, razón por la que los partidos “están empinados” ante la posibilidad de perder el registro.

“Imagínese que con todo y eso que ayer el PRIAN hace un desfiguro y me quieren quitar el gobierno poniendo a la manzana podrida, están locos, cómo, no hay manera, no va a pasar pero ya su nivel de cinismo de sinvergüenza que por eso a nivel nacional no prenden, nivel de rechazo del PRI 80% , PAN 75% están empinados, entonces empiezan a ver peligro que hay un posible neolonés … pero como ven que si me puedo lanzas, como le estorbo, porque si se lanza este bato nos manda a tercer lugar y el PRI pierde el registro, eso es lo que ellos están pensando”

Samuel García