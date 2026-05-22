La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena anunció este miércoles que ordenó dar de baja al diputado Sergio Mayer Bretón y excluirlo de cualquier proceso de selección de candidaturas.

Mayer fue electo diputado federal en 2018. En junio de 2024, el actor y productor de “proyectos desconocidos” regresó al Congreso como diputado plurinominal. Durante su militancia, poco o nada productiva, pidió licencia indefinida para participar en un “reality show” petición que generó molestias entre sus compañeros de bancada…

Tras las críticas, el 19 de mayo Mayer solicitó su renuncia “irrevocable”. Tal vez no necesitaba que fuese tan tajante…

Mayer se fue. ¿Y Adán Augusto López? Sigue formando parte de Morena y continua siendo senador a pesar de las acusaciones que existen en su contra.

Un saltamontes suelto…

Adán sabía que nada pasaría. El exsecretario de Gobernación, enfrenta múltiples acusaciones… Supuestos vínculos con el crimen organizado y por haber encumbrado a su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena quien fue detenido y señalado como el líder de “La Barredora”, organización criminal y violenta; brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Adán andaba en el paraíso tropical de Tabasco como gobernador y manejando su notaría; López Hernández afirma que “no sabía” nada de las andanzas de su secretario, y eso que se reunían a diario.

El tabasqueño también es acusado por presuntamente haber omitido declarar ingresos por 79 millones de pesos. A pesar de la gravedad de los señalamientos y las denuncias penales Adán Augusto sigue, jamás renunciará…

Ricardo Monreal Ávila, es otro que nunca dejará su cargo porque sus ambiciones rebasan toda ética. Monreal ha enfrentado diversas acusaciones de corrupción, tráfico de influencias e irregularidades financieras a lo largo de su larga carrera.

Del PRI dio el salto al PRD para la gubernatura de Zacatecas y luego cambió de color (para integrarse a Morena en 2015 como jefe de la delegación Cuauhtémoc) sin que a nadie le importara la larga lista de acusaciones que tenía en su contra cuando fue gobernador de Zacatecas: presunto enriquecimiento ilícito y falsedad de declaraciones patrimoniales. Omitió que su esposa es dueña de un departamento de 5.4 millones de pesos en Polanco, inmueble que fue presuntamente adquirido por el sonriente zacatecano. Además de que al menos cuenta con 20 propiedades en su estado natal, entre ranchos y empresas agrícolas.

Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador de Morelos, continua en funciones a pesar de las graves acusaciones penales y financieras que hay en su contra. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un presunto daño al erario por más de 1,900 millones de pesos; golazos le metió Blanco al estado morelense.

Circuló una fotografía del exfutbolista en la que se encontraba junto a tres presuntos líderes criminales en Morelos: Irving Eduardo Solano (“El Profe” o “El Gato”) de Guerreros Unidos y el CJNG, Homero Figueroa (“La Tripa”) del Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro (“El Ray”) del CJNG.

Como todos, Blanco dijo que como es figura pública se toma fotografías con quien se lo solicite, negó de manera contundente tener vínculos, acuerdos o pactos con el crimen organizado. Como tiene fuero constitucional no puede ser detenido ni sometido a juicio.

Blanco ahora en la banca y nada pasa…

Chapulines de mala fama y camuflados dieron el salto a Morena cuando vieron que su partido estaba desahuciado. Reflexionaron profunda y convenientemente los exgobernadores Alejandro Murat de Oaxaca, Eruviel Ávila del Estado de México. Se integraron a las filas de la Cuarta Transformación arrastrando múltiples acusaciones de corrupción, desvíos financieros y fraudes fiscales acumulados durante sus respectivas gestiones estatales.

Alejandro Murat Hinojosa exgobernador de Oaxaca, y ahora senador de Morena fue acusado por un presunto quebranto financiero de 98 mil millones de pesos durante su mandato en Oaxaca.

En Morena cunden ya los de convicciones falsas, pululan, son una plaga…

Eruviel Ávila exgobernador del Estado de México y actual diputado federal, se unió a la alianza oficialista liderada por Morena tras renunciar al PRI en 2023 para formar parte del bloque de aliados de la Cuarta Transformación.

Eruviel, ahora chapulín marrón también tiene un pasado oscuro…

La Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias multimillonarias a lo largo de su sexenio. La ASF documentó el presunto desvío de más de 1,040 millones de pesos que debieron ser asignados al rubro de salud en 2017. En lugar de invertir en hospitales y medicamentos, los fondos se triangularon para cubrir sueldos de personal no acreditado, a personas dadas de baja, pagos duplicados o bonos…

Todo turbio, todo oscuro en la gestión de Eruviel, como el manejo de 4,300 millones de pesos, recursos destinados para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Como es costumbre, Ávila ha rechazado contundentemente estos cargos, afirma que las acusaciones son debido a una “guerra sucia” y persecución política por su salida del PRI.

El chapulín verde, Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas cuenta con una larga lista de acusaciones…

Presunto desvío de 685 millones de pesos, fondos que estaban destinados al programa “Bienestar de Corazón a Corazón”, el cual debía apoyar a las madres solteras y mujeres en pobreza. La acusación señala que Manuel Velasco no reportó ni comprobó el destino de dichos fondos, los cuales habían terminado en una presunta red de empresas fantasma. Se solicitó también investigar a Velasco Coello por presunto enriquecimiento ilícito, por la compra de cinco departamentos de lujo en Miami…

¿Para cuándo la fumigación? Morena está cundido de saltamontes y chapulines que carcomen… una plaga destructiva con apetito voraz de poder, que se frota las manos generando la acústica de la traición, y si no son expulsados a tiempo, destruirán la Cuarta Transformación.