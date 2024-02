El que fuera precandidato del PRI a la presidencia (1999), Roberto Madrazo, hoy es dueño de LatinUS, uno de los medios que más golpean a la 4T. De acuerdo, no es su dueño legalmente, pero encabeza una red de empresas dedicadas a extraer recursos públicos para financiar proyectos políticos y empresariales, como LatinUS. La triangulación, o modus operandi ha quedado al descubierto.

Su línea editorial ha tomado a la nueva aerolínea del Estado, como ariete y propaganda negativa al mismo tiempo, para concretar su propia agenda, que es simple y sencillamente colocar a Xóchitl Gálvez en la presidencia de la república, para recobrar “lo perdido” durante el obradorato.

Roberto Madrazo escribe un tuit en la red “X” que me parece de lo más revelador, pues comienza así: “Cuando @lopezobrador_ canceló el aeropuerto en #Texcoco dijo que no se podía aspirar a lo superfluo en un país con pobreza, sin embargo #Mexicana se dio el lujo de perder 228 millones de pesos en sus dos primeras semanas de operación…”

Vamos a centrarnos en esta primera parte del tuit, porque obviamente en varios medios esta información está siendo utilizada a modo de golpeteo, ¿por qué? porque los mexicanos estamos perdiendo nuestro dinero en un elefante blanco e innecesario, según la visión reduccionista de estos personajes.

Dejemos por ahora el tema de la soberanía aérea, pues al ser un concepto intangible, que no podemos percibir con ninguno de nuestros 5 sentidos, entonces para ellos no existe, y mucho menos les importa.

Y como este tipo de personajes tiene una gran admiración por el gobierno del otro lado del Río Bravo, hablemos pues de cómo el gobierno norteamericano paga vuelos a las aerolíneas de su país ¿qué… no lo sabían? Pues acompáñenme en esta aventura.

El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica paga al año a United Airlines $4,780,955 dólares por un vuelo de Newark a Presque Isle; ¿y por qué le pagan a Botique Air $3,297,773 dólares al año por volar de Dallas a la pequeña ciudad tejana de Victoria? Un caso más: United Airlines cobra a su gobierno por realizar el vuelo de Denver a Pueblo, en el estado de Colorado, la cantidad de $2,317,073 dólares. Toda esta información la pueden obtener en www.transportation.gov/sites/dot.gov.

Estimados lectores, a esto se le llama “subsidio”, ese término que aborrecen los opositores de la 4T, y que arrugan la nariz cuando se subsidia una aerolínea como lo es Mexicana de Aviación.

Pero ¿por qué lo hace Estados Unidos?, ¿por qué los próceres del libre mercado subsidian varias rutas? En el caso del vuelo de Dallas a Victoria, el costo del boleto por Boutique Air para el pasajero es de casi $58 dólares, y el gobierno paga por ese mismo boleto -es decir, lo subsidia- por unos $380 dólares, y esto lo hace con cientos de rutas más en los Estados Unidos, y es porque se consideran “rutas esenciales”. Tan es así que existe su programa Essential Air Service (EAS por sus siglas en inglés).

Este programa del gobierno norteamericano fue promulgado para garantizar que las pequeñas comunidades en los Estados Unidos, que habían contado con aerolíneas certificadas antes de la desregulación en 1978, mantengan un servicio comercial. Su objetivo es mantener un nivel mínimo de servicio aéreo programado a estas comunidades que, de otro modo, no sería rentable.

Muchas veces, cuando suelo discutir en redes sociales sobre el tema de los subsidios y el de la soberanía aérea, nunca falta el que habla de la aviación norteamericana asegurando que al ser privada, el gobierno no los subsidia. Cuando se les demuestra que no es así, simplemente se enojan, ¿por qué? Supongo que no les gusta verse desmentidos acerca de que el gobierno norteamericano subsidia su aviación.

No es gratuito que la industria más grande del mundo actúe de esta manera. No solamente hablo de los apoyos que recibieron las aerolíneas durante los peores momentos del Covid, sino de este tipo de ejemplos que hoy les traigo, donde se subsidian rutas a pequeñas ciudades para que no queden desconectadas del resto; es lo que en aviación llamamos “conectividad aérea”.

Hasta el gobierno norteamericano sabe que hay muchos lugares que no son redituables de manera económica para las aerolíneas comerciales, por eso es que paga a estas para que realicen dichos vuelos y las rutas no se pierdan al igual que la conectividad.

La aerolínea del Estado mexicano, de nombre comercial Mexicana de Aviación, está haciendo algo similar a lo que hacen nuestros vecinos gringos: cubrir rutas que no están siendo cubiertas por otras líneas aéreas, por no ser económicamente redituables, y sí, estoy poniendo de ejemplo el caso del vuelo con un solo pasajero realizado a Ciudad Victoria.

Pero el tema está incompleto si no hablamos de la carga. Estos vuelos que se hacen en Estados Unidos, no contemplan solamente a los pasajeros, en realidad lo que se buscan con estos subsidios es mantener la ruta para llevar bienes a dichas ciudades, recordemos que el servicio de transporte aéreo es para pasajeros, carga y correo.

Es más, no solo subsidia vuelos, sino aerolíneas enteras. Ese es el caso de la regional Air Choice One´s, que tiene 13 rutas y el gobierno eroga al año $15,700,000 millones de dólares; la aerolínea completita está dentro del programa “Essential Air Service”, así como una docena de aerolíneas que de no obtener estos subsidios del gobierno, simplemente no existirían.

Pero sepan ustedes que Estados Unidos no es el único que subsidia su aviación, la Unión Europea también lo hace a través del Public Service Obligations (PSOs por sus siglas en inglés), veamos que dicen:

“Para mantener servicios aéreos regulares adecuados en rutas vitales para el desarrollo económico de la región a la que prestan servicio, los estados miembros podrán imponer obligaciones de servicio público en dichas rutas. Por tanto, deberán respetar las condiciones y los requisitos establecidos en los artículos 16-18 del Reglamento de Servicios Aéreos 1008/2008.” Public Service Obligations

Repito, esto lo hacen en aras de mantener la conectividad entre ciudades, así como para llevar insumos, por eso los gobiernos pagan a las aerolíneas para que cubran ciertas rutas que son de su interés.

Visto lo anterior, ya podemos acabar con la falacia de que ni Estados Unidos ni Europa subsidian su aviación. Tan lo hacen que tienen programas especiales para ello. Por lo tanto resultan ridículos los reclamos tanto de Roberto Madrazo, como de todo el coro que le sigue, porque es verdad, 228 millones de pesos se han gastado en la nueva Mexicana, pero no son pérdidas, son gastos operativos, evidentemente no hay ganancias.

Porque seamos serios ¿qué empresa o negocio empieza a tener ganancias millonarias en los primeros quince días de operación? ¡Ninguna!, hasta una papelería tarda en obtener ganancias un año, es por eso que en nuestro país todas las líneas aéreas se subsidian por cinco años, que es el tiempo que se calcula tendrá su punto de equilibrio.

Así se subsidió Avolar, aerolínea de los hijastros de Vicente Fox , quienes quisieron entrarle al negocio creyendo que era muy fácil y al acabarse el subsidio dejaron quebrar la línea aérea, y ejemplos como ese hay muchísimos, de empresarios que llegan, crean aerolíneas y pasado el tiempo del subsidio gubernamental “las quiebran” sin pensar en las consecuencias, como lo son la falta de conectividad en el país.

Entonces, para mí es más que evidente, todo este golpeteo solo tiene una razón de ser, y es “electorera”. No es por el interés y bienestar de la nación; justo en los momentos que escribo estas líneas se está cumpliendo un año de la huelga de Transportes Aeromar, cuya salida dejó varias ciudades incomunicadas vía aérea, y todavía no se pueden rescatar, como es el caso de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Hablar por hablar, sin conocer cómo funciona la aviación (no nada más en México sino en otros lugares) da pie a este tipo de comentarios mal intencionados que solamente buscan enojar al electorado con el supuesto “derroche de recursos” de la 4T. No se puede hacer un análisis serio con 15 días de actividad de una empresa, sobre todo porque la aviación es muy variable.

Ayer cité lo dicho por la propia CANAERO, la industria aeronáutica aporta al Producto Interno Bruto de este país el 3.5%; por este motivo hay que apoyar la aviación, y a la nueva Mexicana, por el servicio esencial que brinda con respecto a la conectividad.

Cierro con lo siguiente: quien no conozca a Roberto Madrazo por tramposo y por sus triquiñuelas, es que ha vivido debajo de una piedra, o nació justamente después del año 2000; quienes sabemos de su trayectoria política, sabemos que no es una persona digna de confianza.