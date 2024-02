La candidata de Fuerza y Corazón por México (FCM), Xóchitl Gálvez, reclamo a Claudia Sheinbaum, candidata de ‘Sigamos Haciendo Historia’, que no la defienda después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la llamase “ladina”.

Xóchitl Gálvez, representante de Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones 2024, dijo que ella defendió a Claudia Sheinbaum, representante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando el expresidente Vicente Fox la discriminó por su origen judío.

Xóchitl Gálvez dijo que AMLO se equivoca al llamarla ladina, además de que es una forma despectiva en la que los españoles se referían a los indígenas que se superaban.

La panista, que compite contra Claudia Sheinbaum, de Morena y contra Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, dijo que siempre va a defender a Claudia Sheinbaum, sobre todo en caso de adjetivos racistas.

“Cuando Vicente Fox atacó a Claudia Sheinbaum yo salí a defenderla, yo dije que no me gustaba el insulto, que no se podía atacar a alguna persona por su origen religioso o étnico, por ningún motivo. El presidente dijo hace unos días que era yo racista, clasista y ladina. Claudia no salió a reclamarle al presidente que hubiera usado el calificativo de ladina, porque ladino era el calificativo que los españoles le daban a los indigenas, por cierto, que se superaban. Yo siempre la voy a defender a ella cuando haya un calificativo racista y creo que ademas el presidente... se equivoca al llamarme de esa manera”

Xóchitl Gálvez. Candidata PAN, PRI, PRD