Llamando a Londres

El pasado 4 de agosto se dio el famoso “London hard fork” de la red de blockchain Ethereum , un cambio mayor en la operación de la red. Ethereum ha ganado muchísimo interés en el mundo del blockchain por su utilización para la construcción de aplicaciones distribuidas. Ethereum no es sólo el blockchain que soporta a la segunda criptomoneda más importante (Ether o ETH), sino también es una gran plataforma para la construcción de aplicaciones distribuidas. En Ethereum existen los famosos “Contratos inteligentes” (Smart Contracts) que permiten la creación de programas que automatizan ciertas funciones del blockchain. Estos contratos inteligentes han dado pie a industrias enteras como la de #DeFi o finanzas descentralizadas que tienen cientos de startups construyendo aplicaciones financieras sin un control central en Ethereum . Lo mismo puede hablarse de la mayoría de los NFTs, que también están implementados sobre un estándar de tokens no fungibles de Ethereum.

Ethereum estaba teniendo una serie de problemas, víctima de su propio éxito. En general la red se congestionaba en ocasiones, por ejemplo, en los lanzamientos de proyectos de NFTs importantes como el de “Stoner Cats” de Mila Kunis. El tener miles de transacciones aconteciendo en unos cuentos segundos saturaba la red y hacía que muchas personas perdieran mucho tiempo o decidieran pagar costos altos por tener velocidad más rápida que los demás en sus transacciones. De hecho, en el mismo lanzamiento de “Stoner Cats” hubo muchos usuarios que pagaron cifras exorbitantes no por poseer uno de los gatos que daban acceso a la serie, si no simplemente por poder hacer la transacción de compra, lo que se llama gas fees o tarifas de gasolina de Ethereum . Los gas fees actúan como una tarifa adicional a pagar a los mineros de la red por utilizar su infraestructura.

El problema con los gas fees de Ethereum era su variación desde tarifas muy modestas, hasta tarifas altísimas, dependiendo de la congestión de la red. Las tarifas altas e impredecibles llevaron a muchas personas a molestarse con la red Ethereum y en ciertos casos a inviabilizar transacciones en la red. En el lanzamiento de los gatitos mariguanos de Mila Kunis, se calcula que se perdieron $800,000 dólares en gas fees de transacciones fallidas, claramente un resultado muy negativo. Quizá si pensamos en el espíritu aventurero de los usuarios tempranos de Ethereum este tipo de cosas son tolerables, pero para construir industrias que se vuelvan masivas, claramente no podemos tener tarifas de uso impredecibles.

El Hard Fork London de Ethereum es un upgrade que introduce una serie de mejoras propuestas a la red, entre ellas algunas enfocadas a disminuir las tarifas de gas de utilización de la red. Las tarifas se establecen en base a un algoritmo de congestionamiento de la red en su totalidad y no en base a un cálculo altamente oportunista que estaba causando abusos en los cobros de dichas tarifas. Las modificaciones propuestas en el paquete de mejoras London se implementaron con éxito el día 4 de agosto pasado y a juzgar por los resultados, los cambios fueron muy bien recibidos en el mercado.

Otro cambio importante en el paquete de mejoras London es el que se cambia el algoritmo de lo que se conoce como “Proof of Work” por “Proof of Stake”. Proof of Stake es una manera mucho más ecológica de construir la red porque no posee la competencia intensa de equipos de cómputo y sirve como un inhibidor a futuro del trabajo de minería de la red, el cual era incentivado por el mecanismo de Proof of Work. En el mecanismo de Proof of Stake, cualquiera puede candidatear equipos para la creación o validación de nuevos bloques, pero la selección para volverse un creador de nuevos bloques es enteramente aleatoria, por lo cual no hay una competencia para la creación de grades granjas de servidores de minería. Un servidor puede en todo momento actuar como validador de bloques o como creador de bloques, pero la decisión de que servidor entre a crear bloques es totalmente aleatoria, por lo cual no hay incentivo para poseer más servidores haciendo minería.