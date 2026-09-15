Fiel a su estilo, la presidenta de México ha decretado recorrer el país. Eso, por supuesto, es una acción que incomoda a la oposición, que, atónita, no sabe cómo contrarrestar el poder de convocatoria que vemos en cada una de las giras de la mandataria. De hecho, el contrapeso ha decidido maniobrar una especie de estrategia paralela en los medios de comunicación. Se asumen, según ellos, como una contraparte crítica. El punto es que, como tal, cómodamente lo realizan desde los espacios de información, lo que los imposibilita estar en contacto directo con la ciudadanía.

Los recientes disparates de Jorge Romero y Alito Moreno ponen al descubierto las limitantes de las que nunca salen bien librados, mayormente porque el discurso no sustituye la presencia activa que Sheinbaum sí sabe operar a lo largo de las entidades federativas.

En las últimas dos semanas, luego de entregar el informe a la comisión especial del Congreso, la presidenta tomó la decisión de recorrer cada uno de los estados. En todos ellos, sin excepción, se ha notado una sociedad desbordada a la imagen de Sheinbaum, incluyendo los enclaves administrados por la oposición. Entonces, más que un informe, se convierte en un acto social que evidencia el arraigo que existe alrededor de los distintos puntos de la geografía del país. Lo importante, con estadísticas y acciones concretadas, son los elementos que explican los altos índices de aprobación de Claudia. Basándonos en la calificación que divulgó MetricsMx —una de las más exactas— vemos cómo se acredita su quehacer con más del 74 % de respaldo.

Como sabemos, dada la afinidad, la presidenta ha dado continuidad a las políticas públicas, pero también ha robustecido los programas sociales. Ella misma, cuidadosa de cualquier aspecto, ha explicado a quienes han sido testigos el grado de avance de la Cuarta Transformación. De hecho, las fechas han coincidido con la rendición de cuentas de muchos mandatarios estatales que, dentro de ese esquema, comparten los preceptos. Uno de los grandes desafíos, adelantándonos a la realidad que imperaba, fue darle un giro y superar las brechas que los gobiernos de la derecha provocaron con el lastre de la corrupción. En muchos de los casos, donde los mexicanos pagamos muy caro el abandono institucional del PRI, PAN y PRD, por fin las cosas comenzaron a cambiar con el triunfo avasallador que tuvo Morena en las elecciones intermedias de 2021.

Uno de los temas más visibles, que se entrega personalmente a los beneficiarios, son los programas sociales, así como la asistencia médica y el suministro de medicamentos. Podemos decir que una de las entidades que mejor ha sabido aprovechar las condiciones sociales es Guerrero. Hace unos días, Evelyn Salgado, en presencia de una multitud, mostró indicadores fundamentales. Uno de ellos, vinculado a la coordinación institucional, fue la disminución de los delitos de alto impacto. La gran novedad, a diferencia de otros puntos, son los mecanismos tecnológicos que se emplean.

Otro de los territorios que presentarán su informe de actividades —cinco años de trabajo— son Sonora y Michoacán. El primero, bajo la reconocida labor de Alfonso Durazo, tiene muchos elementos que presentará ante la sociedad. Uno de ellos, en el auge de los Polos de Desarrollo, son las herramientas que se ponen en marcha para que la inversión fluya y, por ende, mejore la calidad de vida. El norte, asumiendo su relevancia, siempre está a la vanguardia de la producción para que la economía se fortalezca. Garantizando eso, estrechamente ligado a la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, la administración de Durazo se ha convertido en una de las más eficientes.

Y como este periodo está marcado por informes de actividades, también podemos resaltar el trabajo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En él, con una lectura amplia, destacan dos rubros fundamentales. El primero, superando cualquier expectativa, fue el enorme esquema de obra e infraestructura ejecutado con una cantidad importante de recursos. Hablamos de asuntos particulares como el teleférico y el Metrobús, sin olvidarnos del rubro de la salud, donde Elías Ibarra —de todas las confianzas de Bedolla— ha puesto de manifiesto que los mecanismos, a la par del prestigio, son de primera para cubrir las necesidades de la gente en muchas especialidades y servicios de atención.

Finalmente, al hacer gala de su labor, los gobernadores de Nayarit y Colima también rendirán su informe de actividades. Ellos, al filo de cumplir cinco años ininterrumpidos de labores, siempre pusieron por delante el interés colectivo sobre el individual; es decir, primero los pobres.