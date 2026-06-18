El Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio nos obliga a mirarnos al espejo con honestidad. ¿En qué momento nos acostumbramos a escuchar el insulto diario? ¿Cuándo permitimos que la intolerancia se volviera el paisaje común de nuestras vidas? La violencia verbal que hoy atestiguamos no surge de la nada, se alimenta cotidianamente desde dos frentes muy claros: las tribunas del poder y el anonimato de la red.

Es urgente exigir un cambio radical a las y los políticos y gobernantes. El poder político debe ser un instrumento de protección y desarrollo, jamás una máquina generadora de trincheras ideológicas. Dejar de polarizar es una necesidad humana urgente. Cuando las y los líderes eligen el ataque y la división como estrategia electoral o de gobierno, rompen la confianza colectiva y desatan fuerzas de odio que luego son imposibles de contener. Necesitamos gobernantes que construyan desde la concordia y que entiendan que gobernar significa representar a todas y todos, no solo a quienes aplauden sus discursos.

Por otro lado, la tecnología ha amplificado estas narrativas violentas a niveles sin precedentes. Las redes sociales han democratizado la voz pública, pero también han dado refugio a la cobardía. El anonimato digital ha insensibilizado a nuestra sociedad. Se ha vuelto fácil lanzar discursos de odio, racismo o xenofobia cuando no hay que sostener la mirada de la víctima. Olvidamos con alarmante rapidez que las palabras hieren, marginan y matan.

La erradicación del odio no vendrá desde fuera, requiere una toma de conciencia personal. Somos responsables del contenido que consumimos, del comentario que validamos y del silencio con el que a veces otorgamos. Romper la cadena del odio implica educar en la empatía y ejercer una ciudadanía digital consciente. No podemos ser espectadoras y espectadores pasivos de la destrucción de nuestra convivencia. Juntas y juntos impulsemos una cultura de paz donde la palabra sirva para sanar, incluir y construir comunidad.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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