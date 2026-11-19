Con todo mi amor y reconocimiento a los hombres de mi familia, a los hombres que forman parte de mi vida.

Más allá de los clichés y las comparaciones innecesarias, este Día del Hombre es una oportunidad genuina para mirar de frente a quienes forman parte de nuestro día a día y reconocer el papel fundamental que desempeñan en nuestra vida personal, familiar y profesional. Me refiero a esos hombres que, en lo cotidiano, protegen las emociones de las y los demás, los que saben escuchar con paciencia, traen calma en medio del caos y sostienen con su presencia a sus familias, amistades y equipos de trabajo.

Muchas veces nos acostumbramos a verlos siempre resueltos, haciéndose cargo de todo y cuidando el bienestar de quienes tienen cerca, que pasamos por alto preguntarles cómo están ellos. Durante mucho tiempo se les enseñó que ser hombre significaba aguantar en silencio, minimizar el cansancio y dejar sus propias necesidades en segundo plano. Cuidar de otros todo el tiempo sin atenderse a uno mismo termina pasando factura.

Por eso, reconocerlos hoy implica hablar con franqueza sobre la importancia de proteger su salud física y emocional. No se trata de discursos, sino de realidades urgentes. Acudir al médico a tiempo, hacerse chequeos preventivos, descansar cuando el cuerpo lo pide y hablar sin rodeos de lo que sienten o les preocupa son decisiones fundamentales. Pedir ayuda, ir a terapia o simplemente reconocer que tienen un mal día no les quita fortaleza, al contrario, habla de madurez y responsabilidad consigo mismos.

Agradecerles su entrega diaria, su compromiso y esa forma genuina de estar presentes es un acto de justicia muy necesario. Valorar lo que aportan también significa recordarles que tienen derecho a ponerse como prioridad, a cuidar su cuerpo y su mente, y a contar con redes de apoyo donde se sientan escuchados y respaldados.

Juntas y juntos impulsemos una cultura de respeto y corresponsabilidad, donde cada hombre encuentre el espacio y la confianza para proteger su salud física y emocional mientras recibe el reconocimiento que merece.

Jennifer Islas | Política, feminista y conferencista.

X: @JennIslas | TikTok: @jenniferislas | Instagram: @JennIslas | Facebook: Jennifer Islas V