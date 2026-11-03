Así como hemos multiplicado la campaña de octubre rosa, es importante hablar de Movember, la campaña que habla de la importancia de la salud masculina, de la detección oportuna del cáncer de próstata y testicular, así como de su salud mental, diría yo, de su salud en general.

Durante años, la sociedad ha esculpido una armadura invisible sobre los hombres, exigiéndoles ser pilares inquebrantables. Pero la realidad está cobrando una factura demasiado alta en vidas que pudieron salvarse. Los hombres son seres humanos igual que las mujeres, que sienten y cuyos cuerpos y mentes también enferman.

Ahí va una vez más: la salud es un derecho humano que debe ser garantizado. Cuidarse también es un acto de valentía, y el Estado debe invertir de forma permanente en hacer valer este derecho de forma gratuita y de calidad. La verdadera prevención empieza en el día a día, y por eso es urgente promover hábitos vitales como el ejercicio regular y una sana alimentación. El miedo al diagnóstico, los tabúes alrededor de un examen médico y el estigma de mostrar vulnerabilidad emocional siguen siendo las barreras más peligrosas para su bienestar.

No podemos seguir normalizando que un hombre ignore un dolor o esconda una tristeza profunda por miedo a dejar de parecer “fuerte”, o peor aún, por falta de recursos económicos o de tiempo. Su salud no es un tema secundario. Es responsabilidad pública garantizarles una atención integral, con políticas activas, acceso a diagnósticos oportunos y espacios seguros para atender su cuerpo y su mente.

Cuidar de nuestros padres, hermanos, parejas y amigos es una tarea colectiva. Como mujer me sumo a alzar la voz para que cada hombre, de todas las edades y de cada rincón del país, goce de una salud plena, porque su vida y su bienestar son fundamentales. Ser feminista también significa defender la vida, la dignidad y la salud de todos, sin distinción de género.

Juntas y juntos impulsemos que la salud masculina sea una prioridad de todos los días.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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