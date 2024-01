Ayer hablábamos de los altos porcentajes que promedia Claudia Sheinbaum en la elección presidencial. De hecho, eso lo confirmó la más reciente encuesta de Alejandro Moreno, que mes con mes se divulga en un medio de comunicación nacional. Los datos, en ese sentido, son muy claros a favor de la precandidata del lopezobradorismo. Incluso, le saca más de 24 puntos a Xóchitl Gálvez , que desde hace mucho perdió la elección.

Aunque, más allá de eso, Sheinbaum tiene que insistir para ganar más terreno, pues, al final de cuentas, eso le permitirá gobernar con mayor legitimidad. Inclusive, no se ve por donde la derecha pueda permear, así que, desde este momento, podemos ir proclamando a Morena como el gran ganador, no solamente de la silla presidencial, sino de la mayoría de gubernaturas y espacios legislativos.

Con lo anterior, Morena abre la posibilidad de llevarse carro completo. Y como no —si desde las entidades federativas— hay una estructura sólida a cargo de los gobernadores, que se convertirán en grandes activos políticos a favor de la causa de Claudia Sheinbaum. De hecho, la capacidad de movilización territorial será inmensa; hay más de 22 estados que gobierna el lopezobradorismo y, en cada uno de ellos, la presencia y el trabajo de base serán fundamentales para impulsar a la abanderada de Morena a ganar la elección del próximo 2 de junio. Entonces, a unos meses de que se lleve a cabo ese ejercicio, es un hecho que la maquinaria está lista.

En vista de ello, es una realidad que tanto Morena como Claudia Sheinbaum, saldrán muy fortalecidos en cada uno de los puntos estratégicos. Y como los gobernadores han mantenido una aprobación muy buena en cada una de sus administraciones, eso abonará. Solo para poner un ejemplo, hay cinco mandatarios emanados del partido, en el top 10 de mejores jefes del despacho estatal, tanto en desempeño como en confianza. Hablamos, de hecho, de porcentajes muy sólidos que, por supuesto, hablan de acciones concretas en beneficio de la población. Es el caso de Hidalgo, con Julio Menchaca; lo mismo que María del Pilar, en Baja California; de igual forma está Víctor Castro, en Baja California Sur, al igual que Delfina Gómez y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador constitucional de Michoacán.

Todos ellos, por cierto, con una aprobación muy superior entre el 63 y 67%. Esto quiere decir, además del excelente trabajo que han hecho estos mandatarios, que sus territorios se siguen inclinando por el proyecto de la Cuarta Transformación. De hecho, hace poco hablábamos del tema específico de Michoacán , y la operación muy fina que llevó a cabo Alfredo Ramírez Bedolla, para encauzar la unidad al interior. En este momento, incluso, las estructuras —en tierras Purépechas— están listas para enfrentar lo que se avecina.

En efecto, eso lo retrató una fotografía en la que posaron los referentes más importantes de la región. Inclusive, ha trascendido que tanto Raúl Morón, como Celeste Ascencio, recién nombrados por CEN —abanderados para el Senado— no han terminado por consolidarse en una posición clave como precandidatos. Es más, no han llevado a cabo reuniones y encuentros con la militancia. No sé si por el exceso de confianza o, en una de esas, por el poco poder político que, al fin y al cabo, es fundamental en este tipo de procesos.

Y como las elecciones se ganan con votos y con el trabajo operativo a priori, Alfredo Ramírez Bedolla, con el liderazgo que ha demostrado, se ha convertido en el principal referente del estado, concretamente en el quehacer territorial y, por supuesto, en el activismo. Eso, desde todos los ángulos, será un gran aliciente para Claudia Sheinbaum. De hecho, Morena es el gran favorito para conquistar la mayoría de los territorios. Entre ellos, claro está, el territorio que gobierna Bedolla.

Eso mismo pasa, lo dijimos hace poco, en todas las entidades que gobierna Morena y, por supuesto, aquellas que no. Es decir, Claudia ganará Yucatán, Jalisco, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Durango y Jalisco. De hecho, hay datos que, en las propias encuestas de evaluación, manifiestan que el lopezobradorismo está muy por encima. Para no ir más lejos, Sheinbaum, con esa capacidad política que ha demostrado, está en condiciones para ganar las 32 entidades federativas.