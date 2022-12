Desde diciembre del año pasado Carlos Del Valle, actual director adjunto de la línea aérea Interjet , anunció que iba a inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el pasado 21 de marzo del 2022, incluso tuvo las agallas de presentarse en la inauguración de dicha terminal aérea para decir que bueno, dentro de tres meses ya estaría la aerolínea surcando los cielos.

Para no hacerles el cuento largo, desde que su familia decidió parar operaciones de forma unilateral en diciembre del 2020, durante todo un año completo estuvo “mareando” a los trabajadores sobre una supuesta restructura, que jamás ha llevado a cabo. Y lo digo de frente, no deja de sorprenderme el nivel de cinismo de este personaje.

En esta semana acaba de dar una entrevista a un medio electrónico pequeño de Cancún. Lo llamativo son los adjetivos que utilizó en la entrevista: desde “Ave Fénix que resurgirá de la cenizas” y que su primer destino, obviamente será “Cancún”.

Esta entrevista realizada por Paco Marín, deja al descubierto que la narrativa de Carlos Del Valle no ha cambiado un ápice. Solo las fechas ha ido modificando durante todos estos meses, por lo que podemos decir que es consistente en su discurso.

Y lo que más llama la atención es que el Gobierno Federal, a través de los Secretarios de Comunicaciones y de Trabajo, lo han dejado declarar lo que le venga en gana, así mienta una y otra vez.

Estoy de acuerdo que en el país gozamos de libertad de expresión, pero el mismo artículo constitucional que la consagra (Artículo 6o.) establece claramente que no puede “invocarse” para atacar derechos de terceros, y más de una vez las declaraciones de Carlos Del Valle han sido en obvio perjuicio de los trabajadores de Interjet.

El caso de ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. (Interjet), al igual que el de Mexicana de Aviación, no se soluciona con solo desearlo. Me asusta la ausencia de las autoridades correspondientes. Carlos Del Valle anuncia en sus redes sociales que viaja en Emirates Airlines, el día 18 de este mes, pero antes da una entrevista donde asegura que para 2023 Interjet va a estar de nuevo operando, ¿adivine usted con cuántos equipos? ¡sí!, con 10 aviones Airbus.

Lo último que ha dicho la Sección 15 de la CTM, el sindicato que aglutina a los trabajadores de Interjet, es un comunicado “off the record”, que dice:

“Buenas noches a todos los compañeros de Interjet, como es de su conocimiento los mostradores del AICM, y el Corporativo fueron tomados por las autoridades del aeropuerto y con apoyo de la Marina. Nuestra organización emitió un comunicado a todos ustedes, a la opinión pública y al Presidente de la República; no se ha tenido una respuesta, por lo cual muchos compañeros nos han hecho llegar su sentir y nos piden que convoquemos a manifestarnos en la Secretaría del Trabajo, en defensa de nuestro derecho de huelga. Es muy importante te pongas en contacto con tu Delegado Sindical y confirmes tu presencia, seguimos pendientes, circulen está comunicación y nos vemos muy pronto. Recuerda es en defensa de tus derechos, del derecho de huelga y de todo los que nos deben, no permitamos tanta injusticia ni que violenten nuestro derecho constitucional. Seguimos en pie de lucha.” Sección 15 de la CTM

Estarán ustedes de acuerdo que el comunicado dista mucho del escenario de “miel sobre hojuelas” que vende Carlos Del Valle. Por lo que se antoja complicado el plan de arranque de Interjet, pues hay dos procesos ejecutándose al mismo tiempo: la huelga y el Concurso Mercantil.

Digámoslo así: son francamente sueños guajiros, en los que el tiempo juega un papel fundamental, y dejar que pase más tiempo es permitir el desamparo de los trabajadores. Al final, eso es lo que buscan los “actuales” dueños: desgastar el movimiento, alargarlo lo más posible, y así evitar pagarles a sus acreedores laborales, que ya tienen ganado el laudo correspondiente.

Pero eso sería una medida propia del “México Post Revolucionario”, no de nuestros tiempos de democracia impoluta y estado de derecho; para no hacerlo tan descaradamente, Carlos Del Valle sale de vez en cuando a dar entrevistas para hablar sobre el regreso de Interjet a los cielos. Eso sí, esta última ocasión ha añadido lo que podríamos catalogar como “puntada” ya en el pasado había utilizado el nombre VTP (Viaje Todo Pagado), que es una de las marcas que registradas por Mexicana de Aviación, y así se lo hice notar directamente vía Twitter.

Ahora, ante este medio declara lo siguiente: “En esta nueva reestructuración de la aerolínea, se implementará el programa Vuelos del Bienestar, en donde el usuario podrá pagar un servicio All Inclusive de la aerolínea por abonos. Este incluirá el vuelo, hotel, transporte, desayuno, comida y cena. Podrán escoger entre varias categorías que incluyen hoteles de tres, cuatro, cinco y cinco estrellas plus para poder viajar en familia. Lo que nosotros queremos es llevar una gran derrama económica a la ciudad”

El plan que le han presentado al Primer Mandatario del país es exactamente con 10 aviones, aunque en la mañanera confirmó que las pláticas de acercamiento es con la armadora Boeing. Pero ¿no le parece una extraña coincidencia?

La gran diferencia es que según él mismo, Carlos Del Valle ya se arregló con todo el mundo: acreedores, trabajadores e incluso con el gobierno, y según sus propias palabras “Ya se habló con el presidente y nos dará plazos de tres años como indica la ley para que nosotros absorbamos los 260 millones de dólares de impuestos y diferirlo a tres años para poder pagarlos. Esta no era nuestra obligación, pero tenemos un compromiso con México ”.

Ninguna fuente gubernamental ha avalado o dado por ciertas las anteriores declaraciones, por eso mi pregunta inicial, ¿Quién vuela primero, Mexicana de AMLO o Interjet 2.0? me apena mucho por mis compañeros de la industria aeronáutica, pero todo indica que la aerolínea de Andrés Manuel va a surcar los aires se llame Mexicana o no y que Interjet seguirá prometiendo “ahora sí volamos”.

Todo este berenjenal es gracias a que las autoridades, por lo menos las del Trabajo, han dejado en completo abandono a los trabajadores. Queda demostrado que la Reforma Laboral del 2019 es letra muerta, pues los sindicatos siguen siendo un nicho de poder inmutable, como es el caso de la Sección 15 de la CTM, donde despachan los herederos de Fidel Velázquez, lo más rancio del sindicalismo mexicano, y que en los hechos poco o nada se ha buscado combatir.

Le quedan dos años a Andrés Manuel y es momento de cambiar las piezas que no funcionan dentro de su gabinete. No minimizo los avances y logros en pro de la clase trabajadora, como los aumentos al salario mínimo y las vacaciones “dignas”. Pero conflictos como este de Interjet, el de la huelga eterna de Notimex, el caso de los trabajadores del Monte de Piedad (y así me puedo seguir enumerando los casos), demuestran que no se le puede achacar todo a la función legislativa. Urge un golpe de timón, porque los trabajadores señor presidente, también somos pueblo.