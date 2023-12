Nos queda claro que, aunque sea de todos conocido que Mariana Rodríguez no ha vivido, sido residente, o ha votado en el municipio de Monterrey, ella será la candidata de Movimiento Ciudadano para la alcaldía. Hay una credencial para votar con fotografía con dirección de Monterrey y si eso no fuera suficientemente, el mismísimo alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rioja, ya dijo que su comadre es residente de su municipio y que tiene constancia de eso.

Todos podemos tener una credencial para votar de otro municipio en el que no residimos por cambio de vivienda, pero creo que solo los políticos cambian su residencia para poder ser votados en otro municipio. Mariana no es la única, si usted le rasca seguramente habrá más precandidatos que no residen donde quieren gobernar. Deberían de arreglar esa parte de la ley para que diga otra cosa, así no tendríamos estas tranzas que son más que obvias para obtener un lugar en las votaciones.

¿Quiénes son los que van a competir por la alcaldía de la capital de NL?

Mariana Rodríguez por Movimiento Ciudadano está hecho. Francisco Javier “El Abuelo” Cruz por Morena , Patricio Zambrano por el Partido Verde, Adalberto Madero “Maderito” por un partido local que se llama ESO. Al parecer el PRI y el PAN competirán como Frente y hay varios gallos que se ven bastante fuertes. La diputada federal por el PRI, Karina Barrón con su frase #yosivivoenmonterrey, el excandidato a la alcaldía de Monterrey y ex alcalde de Guadalupe, Paco Cienfuegos y el archienemigo de Samuel García, Adrián de la Garza.

La baraja, al menos la de casi todos los partidos, da para un reality de Multimedios . Imagine el debate con Maderito, el Pato Zambrano y Mariana Rodríguez. No tendríamos que incluir al candidato de Fuerza y Corazón porque con esos tres candidatos tendríamos una verdadera pachanga. Imagino que “El Abuelo” Cruz y los del Frente podrían ser candidatos más serios.

Habrá que ver a quien postulan los de Fuerza y Corazón. ¿Karina Barrón para que se dé un entre con Mariana Rodríguez? ¿Paco Cienfuegos, que la podría tener menos compleja al tener los votos de los del PRI, los del PAN y los anti-MC? ¿Adrián de la Garza, que desde la alcaldía podría ser contrapeso de la gubernatura fosfo fosfo?

La verdad creo que la carrera por la alcaldía de Monterrey será más interesante que las de otros municipios o por la presidencia de la república.

Viene la sacadera de trapos de todos y no todos los de las alineaciones por los diferentes puestos tienen la piel “gruesa”, sobre todo al momento de los ataques directos.

Espero que la gente de Fuerza y Corazón elija pronto para poder ver cómo se van a arman los catorrazos.

¡Animo!