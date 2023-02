En la mira

En la mira está el futbol mexicano y los 18 dueños de los equipos de la Liga MX , quienes están de cabeza por todos los movimientos que se están dando en el balompié nacional y que no han caído nada bien con los aficionados a este deporte, que al final de cuentas son los más afectados, son los que pagan abonos, boletos, playeras, souvenirs y todo lo que el club les ofrezca con tal de ver a su equipo salir campeón; la mala noticia es que con las decisiones que están por tomarse, otra vez llega esa decepción del famoso pan con lo mismo.

Hace unos días el Ingeniero Yon de Luisa les comunicó a sus jefes, es decir los 18 de la asamblea que no se reelegiría como presidente de la FEMEXFUT para el periodo 2023-2026, el más importante por la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá; no los tomó por sorpresa porque era algo que varios veían venir después de una gestión llena de fracasos en todas las categorías, además del ridículo que hizo México en Qatar 2022. En un carta expuso todo lo que no le gustaba de esta nueva etapa; Yon quien es una persona brillante fue relegado de toda toma de decisiones y eso no le gustó y prefirió no continuar trabajando para ellos.

¿Quién para presidente? El candidato natural sería Mikel Arriola, el presidente de la Liga Mx, no sería la primera vez que esto podría suceder, Decio de María quien fue el precursor de esta liga, dejó a Enrique Bonilla en su lugar y tomó el cargo de la FEMEXFUT, logrando obtener la candidatura del Mundial 2026; sin embargo, esta vez la cosa no va por ahí. Arriola quien tiene a la liga varonil con finanzas sanas luego de la pandemia, es el creador de la Leagues Cup, el torneo veraniego de la MLS vs Liga Mx, que se disputará en EEUU y tendrá 77 partidos algunos atractivos, otros no tanto.

Este torneo ingresará una cantidad de millones a los clubes del futbol mexicano que ni se imagina, por eso todos están contentos con Mikel, quien además ya tiene un cargo muy importante en CONCACAF, el siguiente paso del presidente de la liga es hacer sustentable el futbol femenil, que está en la cuerda floja, por eso apartir del próximo torneo la marca de la palomita será el nuevo patrocinador, otorgando el balón oficial, dinero entre otras cosas. Es decir, en este momento mover a Mikel a la FEMEXFUT sería ilógico, su bebé es la Leagues Cup, él quiere arrancarla, el controlará los derechos de transmisión y seguramente entregará el trofeo de campeón.

¿Qué otros candidatos existen? Evidentemente cada grupo de poder quiere poner al suyo, todos quieren estar en la silla y controlar el producto más rentable que es la selección mexicana varonil, hace unos días aquí en SDP Deportes les daba un adelanto que lo puede venir. Luego de la llamada con Yon de Luisa, los 18 clubes se quedaron conectados y escucharon las palabras de un abogado, quien es la mano derecha del hombre más poderoso del futbol mexicano y no, no es Irarragorri, digamos que Alejandro es el señuelo, el que quiere juntarse con los populares y hace lo que ellos le ordenen, el abogado les sugirió desvincular por completo la federación de la liga, les expuso varios puntos de porque es el momento de hacerla un ente independiente, la gran mayoría lo vio con buenos ojos y en la asamblea de mayo se tomará la decisión; eso sí, el nuevo presidente no podrá ser parte de ninguna organización que esté vinculada a la Liga MX, será un personaje desconocido, quizá elegido por los dueños, pero tal y como lo hicieron con Mikel Arriola, una empresa especializada les dará los perfiles y ellos definirán al nuevo encargado de la FEMEXFUT.

Como dirían por ahí, ¡qué bonita familia!