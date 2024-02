“Cuando alguien se siente brillantemente desgraciado, entonces sí vale la pena llorar con acompañamiento de temblores, convulsiones, y, sobre todo, con público. Pero, cuando además de desgraciado, uno se siente opaco, cuando no queda sitio para la rebeldía, el sacrificio o la heroicidad, entonces hay que llorar sin ruido, porque nadie puede ayudar y porque uno tiene conciencia de que eso pasa y al final se retoma el equilibrio, la normalidad.” MARIO BENEDETTI

Aunque a la candidata Sheinbaum le dé risa, López Obrador tratará de quedarse en el poder. Eso ya no es noticia. Como tampoco el que uno de los “villanos” favoritos del presidente sea Carlos Loret de Mola.

Lo que sí es noticia es que, gracias a la estulticia, a la sed de venganza del mandatario y a la de su hermano en contra del periodista, la 4t está dinamitando a su abanderada presidencial y a su propio Movimiento. (Habría que preguntarse si también producto de las andanzas de Ebrard… Recordemos que Pío López Obrador apoyó a Marcelo Ebrard durante las contiendas internas de finales del año pasado; ¿algo tuvo que ver ahora Marcelo para que con una audiencia que terminó programándose para hoy, se opacaran entrevistas y actividades de Claudia Sheinbaum?)

Todo régimen democrático necesita de figuras de oposición, vayan o no a competir en algún momento por puestos de elección popular. Pero estos personajes resaltan más cuando el gobierno se trastoca en dictatorial, en populista o en ambas cosas. Ello sin importar la ideología.

¿Cómo distinguir los primeros de los segundos? Pues bien, que en este último caso los personajes de oposición crecen —y mucho— cuando pisan la cárcel o están a punto de pisarla, cortesía del gobierno en turno (eso lo sabe por experiencia López Obrador el opositor —no el tirano de ahora—).

Pero resulta que, encima de ello, en esta ocasión, con lo de Loret de Mola, la propia 4t le quita focos a Claudia Sheinbaum y a Morena.

No se me malinterprete, no pretendo ayudar al régimen y no me lamento del timing; solo subrayo las consecuencias de una decisión de alguien muy cercano a López Obrador. ¡Me encanta la idea de que sea el propio gobierno el que lleve a los electores indecisos a ver el ilegal privilegio otorgado a los familiares y amigos del presidente AMLO!

Pío Lorenzo López Obrador, alias ‘el Pillo’, demandó a Loret de Mola por 200 millones de pesos (y por otros 200 a Latinus). ¿La razón? Que él y el medio informativo para el que el periodista trabaja revelaran los videos que una fuente les hizo llegar donde Pío recibía dinero ilegal en el 2020 de David León Romero, ex coordinador de Protección Civil. ¿Así o más jodido?

Pero allí no para la cosa. El corrupto no solo demandó al periodista y al medio, sino que el día de ayer recibió un trato privilegiado al ingresar directamente al juzgado 62 de la Ciudad de México, mientras que Carlos Loret y sus abogados tuvieron que esperar afuera para su audiencia.

Más allá de lo incongruente que uno de los inmorales hermanos de López Obrador demande a Loret de Mola por “daño moral”, tenemos que el mismo López Obrador aceptó públicamente tiempo antes que se habían hecho estos pagos y que eran aportaciones a su Movimiento. No hay causal, por ende, para la denuncia en contra de Carlos Loret. Por cierto, ocho horas después de iniciada la audiencia esta terminó con el propio Pío aceptando que todo lo revelado por Latinus es verdad. ¿Terminará aquí el acoso? No lo sé. Creo que todavía no hemos visto todas las absurdidades a las que puede llegar la 4t y, en una de esas, el “hermanísimo” es capaz de impugnar lo dicho por él mismo…

Los López Obrador en la soberbia llevan la penitencia. El día de ayer, Claudia Sheinbaum dio dos entrevistas que nunca quiso conceder como jefa de gobierno de la CDMX ni como precandidata. La entrevistaron en martes tanto Ciro Gómez Leyva, como Joaquín López Dóriga. Pero debido a la demanda de Pío contra Loret, estos intercambios pasaron a muy segundo plano. Ya lo dije antes: la 4t dinamitando a su candidata…

Y no es para menos. El caso en contra de Loret pone de manifiesto un nuevo nivel de autoritarismo del régimen; la 4t empieza a parecerse mucho a los gobiernos dictatoriales de América Latina por cuanto a persecución judicial de periodistas se refiere. Antes no había pasado del acoso en las mañaneras, del desbalance de poder o de denuncias ante el INE (como la que armó Andrea Chávez en contra de Denise Dresser y de muchos otros periodistas). Esto que le ha ocurrido a Loret de Mola ya está en un plano completamente diferente.

Estamos atestiguando una embestida donde un corrupto hermano del primer mandatario puede demandar impunemente al periodista y pretender derruir la libertad de expresión, la transparencia y la verdad.

Es muy sorprendente, mismo para una politóloga mexicana como yo, constatar como los justificantes por parte de obradoristas han ido incrementándose con el paso del sexenio. De hecho, tengo la sensación de que los críticos, pero sobre todo los cuatroteístas, han tenido que ir contorsionándose más y más y más para dejar pasar sin cuestionar las acciones de López Obrador.

No falta mucho para que ya no haya margen hacia dónde hacerse o para que sea el propio Morena el que ya no necesite la voz ni de sus mismos allegados. Para que la voluntad del “pueblo” y de los obradoristas sea completamente anulada.

La arbitrariedad cometida en contra de Loret de Mola no solo es una injusticia, es el inicio de una escalada en la intimidación de quienes señalan la ENORME corrupción de este gobierno. Una que constituye un parteaguas en México por cuanto a atropello a la libertad de expresión.

Giros de la Perinola

1.- Carlos Loret opaca a Claudia; ¡cuidado con opacar también a Xóchitl! La hidalguense debe capitalizar este atropello a la libertad de expresión para criticar y replicar la voz del agraviado (Loret). El periodista-conductor informativo, por su parte, dentro de todo el maremágnum de arbitrariedad y abuso del que ha sido objeto, debe ser lo suficientemente humilde para permitirle a Xóchitl sacar réditos políticos de su caso (comenzando por llamar al voto en favor de ella).

2.- Oleg Orlov, Premio Nobel de la Paz y defensor de los derechos humanos, fue sentenciado a dos años y medio de prisión en Rusia. En el juicio en su contra dijo: “Rusia se hunde más en la oscuridad. La libertad está siendo sofocada”.