Todos sabemos —sin necesidad de decirlo— que existe una estrategia perniciosa en contra del gobierno, pero sobre todo del movimiento de transformación que encabeza Claudia Sheinbaum. Basta ver el nivel de declaraciones e infamias para afirmar, con exactitud, que el contrapeso ha escalado la hostilidad. En algunos casos, esa ofensiva se ha manifestado mediante la propagación de noticias falsas y mentiras maquinadas que solo buscan persuadir a la sociedad civil.

Es verdad: en ocasiones, la dureza de los cuestionamientos rebasa la línea del respeto a las instituciones y a la soberanía. Sin embargo, tal como se ha ido describiendo, esa estrategia no ha tenido el eco ni la resonancia suficiente como para poner contra las cuerdas a la administración federal. Se necesita mucho más para hacerle ruido a un trabajo que sigue conservando altos niveles de aprobación.

De hecho, el pueblo, una y otra vez, decide en mayoría otorgarle su apoyo porque las políticas públicas —además de su gran envergadura— son acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Tan solo la semana pasada, desmenuzando el tema, dijimos con fundamento que la solidez de la presidenta de México radica, en gran medida, en el desarrollo que ha tenido el país. El cumplimiento irrestricto del progreso social, lo mismo que el fortalecimiento de nuestra economía a nivel internacional, son la clara señal de que las cosas marchan en la dirección correcta. Al ofrecer muchas alternativas y abrir el compás, se aceleran dinámicas y mecanismos que son los que nos posicionan.

Esa permanente dinámica, vista como un plan integral o un andamiaje de ideas que se trabaja con participación, es pieza fundamental del armado. Buscando siempre ese bien colectivo —lo dijimos hace un mes a través de este espacio de opinión— han nacido proyectos que nos permiten identificar que hemos aumentado nuestra capacidad de caminar a la par de los cambios vertiginosos de un mundo globalizado.

Esos proyectos de los que hablamos, que brotan de las instituciones y de las secretarías de Estado como un plan integral, están respaldados cien por ciento por la presidenta Sheinbaum. Uno de ellos, desde que se presentó, logró afianzarse mayormente por el entorno donde se mueve. Hablamos de las áreas de oportunidad que impulsa el Innovafest. Como sabemos, ese ejercicio de participación carga con un contenido integral de actividades. Por esa simple razón, y con un catálogo amplio, Querétaro será el punto de encuentro o, dicho sea de paso, el epicentro de la agenda que albergará la asistencia de talentos de todas las entidades del país, especialmente ahora que el desarrollo regional se ha acelerado con mayor respaldo del presupuesto público, aplicado a la modernización de un terreno preparado para ello al tener contemplados varios puntos de la geografía.

Muy pronto encontraremos esas peculiaridades en la entidad de Querétaro. Será, incluso, esta misma semana cuando se pongan en marcha los quehaceres en los que se articularán ideas y proyectos que buscan revolucionar la innovación bajo ese impulso preponderante. De hecho, hablamos de un ecosistema tecnológico muy vasto en el que fluye la inversión, pero también la planeación para construir sinergias. Al tener un espacio de continuidad y acompañamiento, esto constituye una inmensa vitrina para emprendedores, estudiantes, empresas y fondos de inversión que se mueven en busca de ese talento que hoy el gobierno está decidido a captar y respaldar para dejar una huella, así como mecanismos productivos que pueden ser aprovechados para muchas áreas de desarrollo.

Desde que se inauguró, por ejemplo, el Innovafest ha albergado una asistencia de más de trece mil participantes. Hablamos de una cultura de identidad que, téngalo por seguro, seguirá expandiéndose a más puntos de la República por el impacto que ha tenido. Con este punto de partida —ya entrando en detalles— podemos decir que su desempeño ha puesto en marcha 179 fondos de inversión. Esos fondos, de hecho, son imanes para captar prototipos y diseños que puedan ser útiles para sectores estratégicos; es decir, tener mayor capacidad no solo para identificar, sino para incentivar esa calidad a través de un financiamiento estratégico. Precisamente allí, aprovechando la coyuntura de capacitación y de conferencias magistrales, hay mucho que aprender para seguir siendo una nación de avanzada.

Por eso, la cobertura ha alcanzado niveles muy elevados, sobre todo de la prensa nacional. Estamos hablando de que Querétaro, en unos días más, se convertirá en el principal epicentro que acaparará los reflectores con ese suministro de ideas vanguardistas que, ante los desafíos de un mundo global, se adaptan a las necesidades.