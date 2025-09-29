“It’s a small world after all” (Éste es un mundo pequeño después de todo). Walt Disney

La pasada asamblea en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York los pasados jueves y viernes 25 y 26 de septiembre, cumpliendo su 80 aniversario, ha sido una de las más devastadoras de su historia, no sólo por los inconvenientes que tuvo el presidente estadounidense Donald Trump , o por la falta de respeto colectiva que recibió el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en general, por la actitud tan irreverente de los asistentes a la misma que hipotéticamente deberían de ser los personajes más honorables de cada país que representan.

Pero lo que le hicieron al canciller mexicano, el doctor Juan Ramón de la Fuente, fue verdaderamente inadmisible, le apagaron su micrófono para impedirle finalizar su discurso, independientemente de lo que pensaba decir, repito, fue una acción totalmente inadmisible.

La ONU se fundó como un parlamento libre donde todos sus representantes tienen derecho a expresar sus pensamientos e ideas, y ser respetados.

Lo que ocurrió en dicha asamblea de la ONU es una ofensa a la memoria de un hombre que luchó toda su vida por lograr que todos los países del mundo tengan voz y voto en un foro internacional, me refiero obviamente a Kofi Annan, quien además de dirigir a la ONU de 1997 al 2006, es uno de los galardonados con el Premio Nobel de la Paz más merecidos en toda la historia de dicho reconocimiento.

Yo propondría que la ONU le ofrezca una disculpa al doctor Juan Ramón de la Fuente de manera pública por haberle apagado el micrófono durante su participación, y haber coartado su libertad de expresión, tan importante para solucionar los conflictos.

Con esto que ocurrió la ONU y el mundo entero deberían plantear un cambio radical de la gran mayoría de los representantes de los países del mundo que ahora la conforman, por personas con más humanismo, pero sobre todo, con mayor respetabilidad.

