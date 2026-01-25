“All men are created equal (Todos los seres humanos fueron creados de igual manera).” Abraham Lincoln

Nunca en toda la historia de la humanidad, la Medicina había sido tan desigual ni se habían presentado tantas ambigüedades en el diagnóstico y en la evolución de las enfermedades, lo explico:

Antes, cuando se presentaban las epidemias o las pandemias, todos los pobladores de los países afectados presentaban los mismos síntomas y la misma tasa de mortalidad, como ocurrió con el cólera, la peste negra, la peste bubónica, la poliomielitis, la viruela o el sarampión, por mencionar algunas causas de epidemias y pandemias. Ahora, la pandemia por Covid se manifestó de manera muy diferente por regiones y por estratos sociales, a pesar de haber sido en un inicio causada en todo el mundo por el virus SARS-cov2.

Enfermedades como el lupus deberían presentarse de manera muy similar en todas las personas, pero tenemos por ejemplo el caso de la cantante estadounidense: Selena Gómez, quien ha tenido una evolución afortunadamente muy favorable teniendo ésta enfermedad, lo que debería ocurrir con todas las demás personas afectadas, repito.

También la enfermedad de Parkinson prematura es de mal pronóstico, pero afortunadamente también, el actor Michael J. Fox ha superado todas las expectativas existentes, como lo deberían de hacer todas las personas con ese padecimiento.

El cáncer representa el ejemplo más drástico en cuanto a desigualdad, vemos personas que con cáncer de próstata no viven más de un año, y al ex-presidente estadounidense Joe Biden y al Rey Carlos III de Inglaterra que están en perfectas condiciones teniendo ese diagnóstico, también la nuera de éste último, Kate Middleton, tuvo una excelente recuperación y evolución del cáncer de ovario que padeció, lo que no ocurre normalmente ni con el argumento heroico que en su caso se detectó “a tiempo”.

El actor Mel Gibson, al que el presidente Donald Trump invitó a su gabinete, comentó en entrevista televisiva que tiene tres amigos con cáncer terminal que se han mantenido estables tomando ivermectina y otros tratamientos alternativos. Yo personalmente conozco a un paciente que le diagnosticaron un tumor ocular muy raro, pero muy agresivo, llamado melanoma. Médicos especialistas le dijeron que su única opción de tratamiento sería cirugía radical y radiaciones craneales generales, tomó tratamientos alternativos y naturales y con sólo dos dosis de radioterapia ocular, no general, y sin cirugía, también afortunadamente ya se curó, pero haciendo quedar mal a los médicos que lo diagnosticaron y le indicaron el tratamiento que no recibió.

Algo se debe hacer al respecto.