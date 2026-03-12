El mundo sumido en guerras en varios puntos conflictivos del orbe. México, un faro de esperanza entre la oscuridad que se cierne en varias regiones del planeta. Y así, mientras la presidenta y apenas un puñado de funcionarios valiosos sacan la cara por nuestro país en el momento más peligroso, a nivel mundial, de la historia moderna, la clase política mexicana demuestra su mentalidad cerril, ambiciosa y vulgar.

No fue únicamente el “MC-PRIAN” el que votó en contra de la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Sheinbaum esta semana, también votaron en contra, o se ausentaron, la gran mayoría de los congresistas del Verde y del PT, a la par de un puñado de morenistas.

Pese a la indignación que ya puede palparse dentro y fuera de redes sociales por esta medida, a los personajes de estos partidos poco les importa el rechazo popular. Por lo pronto, el bloque opositor dentro y fuera de la 4T festeja su victoria pírrica, mientras que el pueblo informado les advierte: nos vemos en las urnas.

Y no es necesario jugarle al Nostradamus para saber que el MC-PRIAN-PT-Verde le apuesta al olvido y a que esta decisión no tenga ningún peso para el 2027, pero yo no le apostaría a ello. Jugarle a conservar sus privilegios tres años más, con pluris y una cuchara grande de recursos para gastos y campañas políticas bien puede significarles su desaparición en un futuro muy cercano.