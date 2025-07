La industria aérea es sumamente compleja. Existen estrictos protocolos para su operación, tanto de terminales aeroportuarias, como de líneas aéreas, ya sean ambulancias aéreas, de carga, líneas comerciales o privadas. Dichos ordenamientos no están a discusión y, sí o sí, forman parte de la seguridad que se brinda como medio de transporte.

Desde hace aproximadamente una semana me topé con una queja en la red social de Facebook, que quiero reproducir en este espacio. La verdad no lo conocía, pero se dice un “influencer” llamado Vitolín R.

Su queja es porque, dice, tuvo que hacer media hora de fila y pasar al mostrador para poder documentar, ya que, al traer a un menor de edad, la línea aérea no le permitió hacerlo en línea, y lo cito textual:

<i>“ÚLTIMA VEZ QUE VIAJO CON VIVA.</i> <i>ME HIZO FORMARME 30 MIN CARGANDO A JULIAN</i> <i>Por alguna razón no se puede hacer el check in en línea si viajas con un menor, así que tuve que hacer fila como si fuera a documentar equipaje, pensé que por traer a Julián en brazos habría una fila rápida pero no, tuve que traerlo en brazos todo el tiempo.</i> <i>Afortunadamente venía con mi esposa y podía encargarle el equipaje, pero ¿Cómo le haría un papá/mamá que viaja solo con su hijo?”</i> Vitolín R.

Empiezo aclarando que, al tratarse de una publicación de un post en su perfil de Facebook, estoy consciente de que puede hacerlo como se le dé la gana, siempre y cuando no falte a las reglas (cada vez más estrictas) de la red social; pero si quiere que lo consideremos “influencer”, yo agradecería mayor información y datos.

Así como lo hizo público, de entrada tengo que decir que sí hay mostradores especiales para gente que viaja con menores de edad, sobre todo en Viva; desconozco en qué aeropuerto sucedieron los hechos, porque es un dato que el quejoso no aporta.

Sin embargo, les puedo confirmar que -por protocolo- todas las líneas aéreas, tanto nacionales como internacionales que operan en el país, cuentan en todas las terminales aeroportuarias, con mostradores especiales para la gente que viaja con menores de edad, mayores de edad, y gente con alguna discapacidad.

Así que puedo inferir que en este caso el quejoso no preguntó por el mostrador. Y es que esta y todo ese tipo de dudas se pueden resolver, porque en el área de mostradores tienen una oficina de servicio al cliente.

Mi afirmación puede sonar a “sobrada actitud”, pero no es la primera vez que lo hago, y siempre es así, de manera vehemente: la mayoría de la gente no sabe viajar en medios de transporte, en especial en avión; y es que no se toman el tiempo de investigar a qué servicios tienen derecho por haber adquirido un pasaje aéreo.

Si el señor “influencer” se hubiese tomado unos minutos para preguntar dónde está el mostrador para la atención de pasajeros con alguna solicitud especial, le hubiesen informado.

Ahora, estar formado media hora en plena temporada alta, habla de que VivaAerobus tiene una excelente gestión del tiempo en mostradores, pues generalmente en esta época del año el tiempo promedio oscila entre 50 y 60 minutos aproximadamente.

Por otro lado, si es un suplicio para el señor influencer cargar por media hora a su hijo, no le quiero platicar lo que padecen las mujeres embarazadas, los últimos tres meses de gestación, con pies hinchados, mientras la criatura se la pasa apachurrándote la vejiga, y te la pasas corriendo de manera constante al baño.

Ahora, ¿por qué no pudo hacer el check in en línea? Por el tema de la trata de personas, todas las líneas aéreas del país están comprometidas al combate de este terrible delito, por lo tanto, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) y otros organismos gubernamentales, se han diseñado protocolos para evitar que se utilice el transporte aéreo como medio para ejecutar el delito de la trata de personas.

Las líneas aéreas tienen la obligación de llevar a cabo estos protocolos, no es a “contentillo”. Por eso se solicita cuando se viaja con menores de edad, los familiares de estos documenten de forma presencial, pues además de verificar con una serie de documentación que deben presentar, se puede realizar un pequeño interrogatorio a los menores, con la finalidad de corroborar que todo esté en orden.

Ustedes no tienen idea la cantidad de delitos que se han evitado, gracias a la oportuna intervención, tanto de los agentes de tráfico que están en los mostradores, como del personal de vuelo, quienes toman adiestramiento especial para detectar cuando puede haber un probable delito de “trata de personas”.

No sé ustedes qué piensen, pero yo opino que en estos casos más vale pecar de exagerados. Hoy es algo que ya está institucionalizado y es obligatorio, pero cuando yo entré a volar en 1998, se dejaba al criterio del personal, esto es, no teníamos protocolos como hoy, gracias a los cuales hay una gran diferencia para combatir el delito del tráfico de personas.

Me hubiese encantado que cuando fui tripulante de cabina, hubiera tenido ese respaldo legal, y no dejarlo sólo a mi criterio. Pues a veces a los sobrecargos nos da miedo actuar, por miedo a las consecuencias, pero cuando tienes un sustento jurídico que te respalde a través de un protocolo, tienes toda la autoridad para ejecutarlo.

Hoy contamos con el “Manual para la formulación de estrategias integrales de lucha contra la trata de personas en el sector de la aviación” Documento número 10171 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Y se estarán preguntando ¿por qué interviene la OACI?

“La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas y reconoce su potencial para impulsar la acción global. La OACI contribuye activamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas adoptados en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un enfoque en la lucha contra la trata de personas. La Organización colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para elaborar material de orientación que sirva como punto de partida para la capacitación de las tripulaciones de cabina en cada aerolínea.”

Y si consultamos los datos que arroja la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) encontramos que “La trata de personas es la industria criminal de mayor crecimiento y la segunda más grande del mundo. Un informe de 2022 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que, en 2021, 27,6 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna”.

En este caso ¿qué ha hecho la IATA al respecto? Desde el año 2018 la IATA aprobó una resolución que denuncia el tráfico de personas y lo hace a través de intercambios de mejores prácticas en las líneas aéreas, capacitación al personal tanto de tierra como de vuelo, y los informes que se hacen cuando se detecta que se ha suscitado un delito de trata, pero sobre todo se busca prevenir.

Como bien citan “Una vez capacitados, el personal de aerolíneas, aeropuertos, asistencia en tierra, controles de seguridad y aduanas puede proporcionar una fuente importante de información para prevenir la trata de personas.”

La IATA colaboró con la ‘Circular 352′, la cual va enfocada a la capacitación y se hace participe a los gobiernos y a los operadores aéreos para ayudar a las tripulaciones a gestionar los informes con el apoyo de las autoridades gubernamentales apoyándose por supuesto en la Circular 352, además de que contribuyó la IATA al desarrollo del “Doc. 10171 de la OACI”.

Como pueden darse cuenta, el señor influencer en ningún momento recibió una mala atención por parte de la aerolínea de bajo costo VivaAerobus, al contrario, quedó de manifiesto que esta línea aérea se toma en serio los protocolos para el combate al delito de tráfico de personas.

Desde este espacio hago un profundo reconocimiento al gran profesionalismo del personal de Viva, quienes llevaron a cabo todos y cada uno de los protocolos para el combate a la trata de personas.

De verdad, ¿quejarte por media hora de fila?, cuando esto pasa en todo el mundo, y no es un tema exclusivo del país, es más, no le digan a este señor influencer cómo se pusieron las cosas en el Aeropuerto de Madrid a principios de julio, donde colapsaron; tampoco le vayan a decir que en la T1 y T4 de Barajas (España) hay una plaga de chinches, porque se nos infarta.