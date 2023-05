Ante décadas de evidente celebración de cientos (o miles) de partidos, qué para efectos de ganar la liga de fútbol profesional de primera división en algunos torneos en Europa, pasan a ser mero trámite, e incluso para fines y efectos, son meramente anecdóticos, ya que más del 90% de sus clubes jamás ganarán sus respectivas ligas, tanto en Alemania cómo España , me permito hacer, no sin cierto ingrediente sarcástico, un interesante cambio en sus formatos de competiciones de liga, modificaciones prácticamente idénticas y qué a continuación me dispongo a exponer:

- Qué se jugarán dos torneos de liga, uno denominado Liga Hispania, y el otro Liga española.

- Para ganar el trofeo de la Liga española se jugarían sólo tres partidos, entre el Barcelona y el Real Madrid, un partido en el estadio Nou Camp de Barcelona y otro en el Santiago Bernabeu de la capital de España más un tercero y último en una sede neutral, previamente acordada en algún estadio de un país europeo qué no sea España; el ganador del título sería el qué más goles anote en la suma del marcador global, en caso de empate con el criterio posible de tiempos extra e incluso tiros desde el punto penal. El resto del año, ambas escuadras se concentrarían en su respectivas participaciones en la Copa de Europa qué la UEFA (con criterio aún por definir) disponga.

- Para el torneo paralelo, el Hispania, participarían el resto de los equipos, durante el año futbolístico, con partidos en dos semestres, uno a ida y el otro de vuelta, dónde pelearían dicho título anual y su trofeo, además de sus lugares en los torneos continentales, al cabo del cuál, los siete últimos equipos en la tabla, disputarían un torneo por el ascenso y descenso contra los primeros siete de la segunda división, subiendo a primera cuatro y bajando la misma cantidad a la división de plata, con un “final four” del cuál el ganador se llevará la Copa del Rey. Cabe destacar que los torneos de tercera y cuarta división, no sufrirían cambio alguno en sus respectivos formatos. Por supuesto, qué los ganadores del torneo español y el Hispania, disputarían una final de super copa, qué llevaría el nombre de ‘ibérica’, esto ya fuera en Arabia Saudita y/o algún Emirato árabe, por aquello del negocio en derechos de televisión, taquillas, patrocinios, etc., así se sepa, de antemano siempre, el club de cuál de las ligas se alzará con dicho título y trofeo para sus nutridas y repletas vitrinas.

- Para el caso de Alemania, cómo aquí posponemos, los cambios serían, en los hechos, los mismos, sólo que la Bundesliga la jugarían el Bayern Múnich y el Borussia Dormunt, y la Liga Alemania, el resto de los clubes.