PROMETEO

La falta de propuestas por parte de los suspirantes y las llamadas corcholatas, en materia económica, seguridad, salud, educación e infraestructura, han sido hasta ahora temas ausentes, más allá de la narrativa de oportunidad de los lugares comunes en el caso de Morena o la hasta ahora desconectada propuesta de la oposición. De lo que no hay duda es que el presidente, marca la agenda y el rumbo de unos y otros, le gustan los extremos y por ello evita la visión de centro, o están identificados totalmente con él o son sus adversarios. Así pues, no hay semana en este gobierno en la que no aparezca un debate en lo que no está de acuerdo por resultados u opinión, como es el caso de la última semana de las calificadoras con respecto a PEMEX o destaca el desempeño de la economía moral y en especial el tema de ingresos familiares que ha reducido la brecha de desigualdad.

Los extremos venden, como la lucha libre mexicana, rudos contra técnicos, el mal contra el bien, si estás conmigo eres de los buenos y si no eres de los de enfrente, de los adversarios, de los neoliberales reaccionarios, no busca medias tintas, pues esos piensan, investigan diversas fuentes y cuestionan, los extremos defienden sus posturas sin concesión en debate o argumentos. No hay grises u otros tonos, o es blanco o es negro. Esto lo vemos de igual manera en la prensa tradicional, los medios como el radio y la televisión y las redes sociales. El objetivo es influir a cada auditorio en la tendencia de su afinidad, izquierda rígida o derecha puritana, no existe el centro y sin embargo es donde se identifica la mayoría, la prueba de ello es alto abstencionismo en niveles promedio del 50%.

En esa semana recién concluida, se dio a conocer el índice de GINI, que es una medida económica creada por el estadístico italiano Corrado Gini, dicha medida se usa para medir la desigualdad de los ingresos en los ciudadanos de un país. Esta herramienta se emplea para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región o país en un periodo determinado de tiempo.

El coeficiente de GINI representa el nivel de distribución de ingresos, donde el 0 representa que los ingresos y el consumo están distribuidos equitativamente, mientras que el 1 representa concentración de riqueza y consumo en una persona o pocas personas. El coeficiente genera una estadística de la distribución de la riqueza, independientemente de que sea una sociedad rica o pobre, capitalista o socialista, lo que mide es como está distribuida la riqueza en la sociedad de un país o región.

De acuerdo con Naciones Unidas un coeficiente de GINI superior a 0.40 es negativo y preocupante, refleja polarización marcada entre ricos y pobres. En el último reporte de la ONU, México ocupaba de 159 países, la posición número 118 con un coeficiente de 0.402, ahora bien, en el último reporte del INEGI con datos al año 2022 se ha reducido la brecha entre los más pobres y los más ricos, paso de una diferencia de ingresos de 20 veces a 15 veces de 2018 a 2022.

Si bien es un pequeño paso, aún estamos lejos de tener una mayor equidad, pues el 10% de la población más rica de México concentra el 75% de la riqueza y hay regiones como el sureste con indicadores altos como Chiapas con 0.541, Oaxaca 0.496 y Guerrero 0.482, contrastando con los indicadores del centro y norte del país, lo cual explica la migración a zonas metropolitanas más desarrolladas del país en busca de oportunidades.

Es un hecho que hubo una reducción en la brecha entre los que menos tienen con los que más, la pandemia redujo los ingresos en los hogares, en especial de la clase media, así mismo las transferencias de programas sociales y el incremento en salario mínimo mejoraron el ingreso de los hogares que hace 5 años contaban con menos ingresos. Entonces la brecha se aplana por dos razones; crecimiento de ingreso en hogares de clase baja por mejora en ingresos vía salario mínimo y las transferencias sociales y en especial por el trabajo independiente e informal (6 de cada 10 empleos son informales) y porque es un hecho, la clase media vio disminuir sus ingresos por hogar, ya que hubo reacomodo laboral post pandemia.

Para los más afines al presidente todo es maravilloso, pero tampoco se trata de demeritar todo como energúmeno adversario, la realidad es que nuestro coeficiente de GINI, está lejos aún de nuestros socios comerciales en el T-MEC, con la UE y China, el avance es un pequeño paso para México y hay que tomarlo con objetividad y visión de largo plazo. Tenemos regiones con graves rezagos de desigualdad y desarrollo que no se ve mejoraran sin una decidida acción de planeación y desarrollo en donde participen gobierno y sociedad.

Ya en otros temas, PEMEX reportó una caída del 66% en sus ganancias con respecto al año anterior en su informe a la BMV, se expuso que ello se debió principalmente a la disminución de sus ventas totales. Así mismo ha presentado diversos accidentes, que por un lado PEMEX minimiza y por otro lado hay informes de terceros que señalan mayores daños. Por su parte el presidente ha aportado ayuda presupuestal a PEMEX, 720 mil mdp, más apoyos fiscales que disminuyeron de 65% a 40% la utilidad compartida. Además de favorecer con créditos fiscales., por la vía fiscal la paraestatal ha tenido apoyos del orden de los 550 mil mdp.

Los pasivos de PEMEX son casi 2 veces sus activos, por lo que tiene un patrimonio/capital contable negativo. Dentro de su pasivo, está su pasivo laboral que representa una carga del orden del 50% de sus pasivos totales. Lo anterior, así como la baja de producción de petróleo crudo que por diversas razones no llegó a lo presupuestado, obliga al gobierno mexicano a respaldar la deuda de una empresa con patrimonio negativo. Razón por la cual las calificadoras en especial Fitch bajó su calificación a B+ con perspectiva negativa, lo anterior no gustó al presidente y a sus afines, señalando que en gobiernos anteriores callaron como momias y que ahora que busca su gobierno volver de las cenizas al monopolio del Estado, no le apoyan las calificadoras en su objetivo.

Las improvisaciones de gente sin experiencia y respaldo de resultados en dependencias clave tiene sus costos, sin duda quisiéramos que PEMEX fuera eficiente y muy productiva, pero no a costa de todos los mexicanos para mantener a su hiper sindicato y a la amigocracia del presidente en turno. No sabemos la visión con claridad de los suspirantes en temas económicos, al parecer todo es un tema de popularidad y encuestas a modo de unos y otros, queda poco menos de un año para las elecciones y no hay consenso aún, en estos momentos los errores serán visibles y las campañas sucias también, el descarado gasto en promocionarse en especial de dos suspirantes de Morena que han gastado en bardas, espectaculares y revistas con singular alegría y cartera abierta según ellos de sus simpatizantes, nadie da nada a cambio o a expectativa de nada.

Twitter: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx