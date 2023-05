¿Ya vieron el relajo político que se está armando?

Inicio la entrega con la pregunta. Desde lo nacional a lo local, se están moviendo muchas cosas. Hay que ver los tiempos que corren. Todo tiene aires de sucesión presidencial .

Nos toca a los ciudadanos discernir sobre la información que nos llega. Ahí es donde es necesario el análisis para formar una opinión y entender un poco lo que sucede.

El plan B que no fue

La 4T paga el precio de la soberbia e inexperiencia de legisladoras y legisladores de Morena. La reforma tenía razón en el fondo, pero lo hicieron mal y ello tiene un costo político que la 4T en pleno deberá encajar. Las minorías se respetan y deben ser escuchadas, así funciona la democracia. La Suprema Corte ha sido ejemplar en su quehacer. Hasta el momento.

Es menester del presidente Andrés Manuel López Obrador reconocer primero, como demócrata que es, la labor de la SCJN, segundo, enviar el mensaje político a sus opositores de que, al mismo tiempo, buscar anular una reforma por su forma debe ser sometido al debate público. Así que no hay nada que celebrar. La oposición lejos de escuchar al pueblo, está empecinada en la crítica y el bullying político.

El jefe político de la 4T debe buscar culpables, voltear a ver a sus operadores y considerar la eficacia de ellos.

.- En Sinaloa

Hay dos temas que preocupan en el estado de los once ríos. El primero de ellos es el nubarrón de corrupción que comienza a erigirse en torno a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), al PAS, a Cuén, Madueña y compañía.

Todo Sinaloa merece una explicación sobre lo que estamos viendo que ha sucedido en la universidad.

Se han revelado compras por más de cien millones de pesos pulverizadas para comprar sin licitar y beneficiar a tales y cuales proveedores. Se ha descubierto un ‘modus operandi’ sistemático que simplemente, no se ve nada bien.

Compras simuladas y movimientos financieros que apuntan a familiares directos de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

A todo lo anterior, la respuesta de Cuén y del rector Jesús Madueña es poco más que sospechosa. El rector ha negado a la Auditoría del Estado la posibilidad de revisar las cuentas de la UAS. Héctor Melesio Cuén, Jesús Madueña y Héctor Melesio Cuén hijo, se han amparado contra detenciones. El mismo ex rector ha asumido nuevamente el liderazgo del PAS.

Ninguna de las acciones anteriores es coherente en un ambiente cada vez más enrarecido por la corrupción. Cuando deben rendir cuentas, han optado por protegerse de pisar la cárcel, y de politizar los temas.

Ante estos innegables hechos, juzgue usted, si la UAS debe ser auditada o no. El gobierno del estado se va sumar a las denuncias en contra de quienes administran Casa Rosalina. Me parece que más que nunca, urge liberar a la universidad del cacicazgo político del grupo de Cuén.

.- La toma de Pemex en Topolobampo

Los productores agrícolas están en su derecho de manifestarse. Se los ha dicho el gobernador una y otra vez. En su lucha no están solos, y es totalmente legítima. Les ha conseguido una cita con el titular de SEGOB Adán Augusto López el próximo lunes. Sin embargo, han insistido en tomar las instalaciones de la paraestatal.

Los agricultores sinaloenses son gente buena y de trabajo. La mayoría de los liderazgos agrícolas han reconocido que el esquema de comercialización propuesto actualmente, que garantiza la compra de 1.8 millones de toneladas a productores de 0 a 10 hectáreas a un precio de casi 7 mil pesos la tonelada, es una buena salida. Es incluso una buena palanca para que los grandes compradores mejoren los precios a productores de 11 hectáreas o más.

Ante esto, la persistencia en manifestarse me llama poderosamente la atención. Entiendo el desespero, también la necesidad de reglas de operación y absolutamente todo lo que culmine con la problemática de comercialización.

Pero me parece que alguien pretende politizar este tema. Alguien está azuzando a los productores, les desinforma y alimenta el descontento. Si bien el asunto no está resuelto, los canales de diálogo no están rotos. Incluya usted en la ecuación, a los comentócratas que tergiversan y sacan de contexto la información.

.- Gran obra de sentido humanista

Le quiero dedicar estas líneas a una política pública que verdaderamente responde al sentido humanista del gobierno actual en Sinaloa. El gobernador anunció un apoyo que se otorgará a los niños y niñas hijos en estado de orfandad por el feminicidio de sus madres. Para iniciar se ayudará a 160 infantes. Serán 2 mil pesos bimestrales a cada niño. Y lo hará retroactivo con fecha del 25 de abril de 2012.

Acertado y noble anuncio el que hizo.

Este programa ya dio inicio el jueves pasado. El Dr. Rubén Rocha Moya dijo que quienes se las ven negras son los abuelitos que quedan como responsables de estos niños. Por ello buscará que el Congreso apruebe una iniciativa y quede como ley para que esta acción trascienda su gobierno y sigan los demás con este apoyo.

Que se hable de grillas y politiquería. Pero son este tipo de acciones las que realmente abonan a la reparación del tejido social, a cambiarle la vida a pequeños que vieron truncados sus proyectos de vida por haber perdido a su mamá.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx