En toda democracia las políticas públicas nacen de una tensión permanente entre dos fuerzas: la necesidad y el capricho. La primera surge de problemas reales que demandan soluciones colectivas; el segundo aparece cuando el poder político utiliza al Estado para imponer preferencias personales, símbolos ideológicos o decisiones improvisadas. Distinguir entre ambas cosas no siempre es sencillo, pero es una tarea indispensable para evaluar la calidad de los gobiernos.

La literatura sobre políticas públicas explica cómo se toman las decisiones públicas y por qué algunas producen beneficios duraderos mientras otras terminan en frustración o desperdicio de recursos. A Practical Guide for Policy Analysis, del profesor de Berkeley Eugene Bardach, propone un método para analizar políticas basado en identificar problemas, evaluar alternativas y anticipar consecuencias antes de actuar. Su premisa es sencilla: las políticas públicas deben diseñarse como respuestas racionales a problemas concretos, no como ejercicios de improvisación política.

En contraste, muchas decisiones gubernamentales nacen del impulso del momento. Tomé clases en Harvard con Graham Allison. En su libro clásico Essence of Decision, mostró que las decisiones públicas no siempre siguen un modelo racional; muchas veces emergen de rivalidades burocráticas, presiones políticas o percepciones incompletas de la realidad. En otras palabras, incluso en gobiernos sofisticados, la política pública puede derivar más de la dinámica del poder que de un análisis cuidadoso. El problema aparece cuando esa dinámica desplaza completamente a la evidencia y al análisis.

El arte de diseñar políticas necesarias

Diseñar políticas públicas por necesidad exige partir de un diagnóstico claro. Los gobiernos enfrentan problemas complejos —crecimiento económico, seguridad, salud pública, infraestructura, educación— que requieren decisiones que equilibren intereses, recursos y tiempo.

El profesor de Berkeley Aaron Wildavsky describía este proceso como “el arte de decir la verdad al poder”. El análisis de políticas públicas consiste precisamente en traducir conocimiento técnico en decisiones que puedan mejorar la acción del gobierno.

En el mismo sentido, el politólogo italiano Giandomenico Majone explicó en Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process que la formulación de políticas no es solamente una cuestión técnica: también implica construir argumentos basados en evidencia que persuadan a los responsables políticos y a la sociedad.

Las mejores políticas públicas, por tanto, suelen tener tres características. Primero, responden a un problema real y verificable. Segundo, se basan en evidencia y evaluación. Tercero, incorporan mecanismos de ajuste.

Como explicó el economista Charles Lindblom, la política pública rara vez se diseña de manera perfecta desde el inicio; lo más común es avanzar mediante ajustes graduales —lo que él llamó “incrementalismo”— aprendiendo de la experiencia y corrigiendo errores sobre la marcha.

Este enfoque incremental puede parecer modesto, pero en realidad es profundamente pragmático. Reconoce que los gobiernos operan en un mundo complejo donde las decisiones deben tomarse con información imperfecta y donde los efectos de una política sólo pueden observarse plenamente con el tiempo.

Cuando la política se convierte en capricho

Las políticas públicas se vuelven caprichosas cuando dejan de responder a problemas reales y pasan a obedecer impulsos políticos, cálculos electorales o símbolos ideológicos. En esos casos, el gobierno actúa más como un actor político que busca consolidar poder que como un administrador responsable de bienes públicos.

El resultado suele ser previsible: políticas mal diseñadas, instituciones debilitadas y recursos desperdiciados. La literatura académica ha documentado varios patrones que explican este fenómeno.

Uno de ellos es lo que algunos politólogos llaman la “inflación de políticas”: gobiernos que producen constantemente nuevas leyes o reformas no porque resuelvan problemas, sino porque buscan enviar señales políticas o satisfacer demandas simbólicas.

Otro patrón es la “sobreconstitucionalización”, es decir, cuando los gobiernos elevan a rango constitucional decisiones que en realidad deberían resolverse mediante legislación ordinaria o políticas administrativas.

También existe lo que el investigador Bent Flyvbjerg ha descrito en sus estudios sobre grandes proyectos públicos como una combinación peligrosa de optimismo político y cálculo estratégico: los promotores de ciertas políticas o proyectos tienden a subestimar costos, exagerar beneficios y minimizar riesgos para lograr su aprobación.

En estos casos, la política pública deja de ser una herramienta para resolver problemas colectivos y se convierte en un instrumento de narrativa política.

Democracia, conocimiento y decisiones colectivas

Una democracia saludable necesita mecanismos para reducir la probabilidad de decisiones caprichosas. Uno de esos mecanismos es el debate público informado. El periodista y analista James Surowiecki argumentó en The Wisdom of Crowds que las decisiones colectivas pueden ser sorprendentemente acertadas cuando incorporan información diversa y deliberación abierta. Sin embargo, este principio sólo funciona cuando las instituciones permiten que diferentes perspectivas participen en el proceso de decisión.

Las políticas públicas rara vez se elaboran en aislamiento. Como explica la teoría del proceso de políticas públicas desarrollada por el profesor francés Paul Sabatier, en la formulación de una política intervienen múltiples actores: agencias gubernamentales, legisladores, grupos de interés, académicos, periodistas y organizaciones sociales.

Este entramado institucional puede parecer complejo o incluso caótico, pero cumple una función crucial: introduce frenos y contrapesos que obligan a examinar las decisiones desde distintos ángulos.

Cuando estos contrapesos se debilitan —por ejemplo, cuando la deliberación legislativa se vuelve meramente formal o cuando el debate público se sustituye por propaganda— el riesgo de decisiones caprichosas aumenta considerablemente.

El costo de las malas políticas

Las políticas públicas mal diseñadas no sólo producen resultados mediocres; también generan costos duraderos. En algunos casos, el costo es fiscal: programas que consumen recursos públicos sin producir beneficios proporcionales. En otros, el costo es institucional: decisiones que erosionan la credibilidad de las instituciones o generan incertidumbre jurídica.

Pero quizás el costo más grave es el costo de oportunidad. Cada política caprichosa ocupa espacio político y recursos que podrían haberse utilizado para resolver problemas reales. En países en desarrollo, donde los recursos públicos son escasos y las necesidades sociales son urgentes, este costo es particularmente alto.

El desafío del liderazgo público

La diferencia entre políticas necesarias y políticas caprichosas no depende únicamente de la ideología de los gobiernos. Depende, sobre todo, de la calidad del liderazgo público. Un buen liderazgo político no consiste solamente en ganar elecciones o movilizar apoyos; también implica la capacidad de escuchar evidencia, evaluar alternativas y reconocer límites.

La formulación de políticas públicas requiere tanto competencia técnica como capacidad argumentativa. No basta con tener poder; es necesario saber justificar las decisiones frente a la sociedad. Esto exige también humildad intelectual. Ningún gobierno posee toda la información ni todas las respuestas. Por ello, las políticas públicas deben diseñarse como procesos abiertos al aprendizaje y a la corrección.

Entre la política y la responsabilidad

En última instancia, el debate sobre necesidad y capricho en las políticas públicas refleja una pregunta más profunda sobre la naturaleza del poder: ¿Para qué existe el poder político?

Una visión lo entiende como un instrumento para imponer proyectos ideológicos o preferencias personales. Otra lo concibe como una responsabilidad para resolver problemas colectivos. La primera produce políticas caprichosas. La segunda produce políticas necesarias. Las democracias modernas funcionan mejor cuando el poder político se orienta hacia esta segunda lógica.

Eso no significa eliminar el conflicto político —siempre hay desacuerdos legítimos sobre prioridades y valores—, pero se tiene que mantener un principio básico: las decisiones públicas deben justificarse por su capacidad para mejorar la vida de los ciudadanos.

Cuando ese principio se olvida, la política pública deja de ser una herramienta de gobierno y se convierte en un espectáculo de poder. Y en ese momento, la distancia entre necesidad y capricho se vuelve demasiado peligrosa para ignorarla.

Capacidad de persuadir erosionada

Cuando un presidente formula políticas públicas por capricho y no por necesidad, erosiona precisamente los fundamentos del poder presidencial que describió Richard Neustadt en su libro Presidential Power.

Neustadt sostenía que el poder del presidente no radica en la autoridad formal de su cargo, sino en su capacidad de persuadir, es decir, en la credibilidad, la reputación profesional y el prestigio público que le permiten convencer a otros actores políticos de cooperar.

Cuando las decisiones se perciben como impulsivas o motivadas por caprichos personales, esa reputación se deteriora rápidamente: aliados y adversarios comienzan a dudar de la racionalidad del liderazgo. El Congreso o las élites políticas reducen su disposición a negociar, y la opinión pública pierde confianza en la seriedad del gobierno. En consecuencia, el presidente debilita su principal instrumento de poder —la persuasión— y termina gobernando con menos capacidad de construir acuerdos duraderos, justo lo contrario a la esencia del liderazgo presidencial efectivo.