Después de leer las noticias nacionales e internacionales de la semana y de escuchar las declaraciones de políticos de diferentes países, siempre surgen dos preguntas obligadas: ¿Para qué sirven los gobiernos? ¿Qué tipo de liderazgos necesitamos hoy?

El papel del gobierno ha sido una cuestión central en la filosofía política, la economía y las políticas públicas durante siglos. Desde las teorías clásicas de Aristóteles o Hobbes hasta los análisis modernos de académicos como John Rawls o Francis Fukuyama, el debate sobre el propósito del gobierno continúa vigente en todo el mundo.

En esencia, el gobierno existe para mantener el orden, proporcionar bienes públicos, garantizar la justicia y fomentar el bienestar económico y social.

El mantenimiento del orden

Una de las funciones más ampliamente aceptadas del gobierno es el mantenimiento del orden social. Thomas Hobbes, en “Leviatán” (1651), sostuvo que sin el gobierno, la vida humana sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. Propuso que los individuos cedieran voluntariamente algunas libertades a una autoridad soberana a cambio de protección y estabilidad. Este concepto sigue siendo una idea fundamental en el pensamiento político. Max Weber lo desarrolló más en “La política como vocación” (1919) y definió al Estado como una entidad que reivindica el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado. Sin este monopolio, la anarquía y la ilegalidad podrían socavar la cohesión social.

Provisión de bienes públicos

La teoría de los bienes públicos fue postulada por Paul Samuelson (1954) y sostiene que los bienes que se consumen colectivamente no son rivales ni excluibles. Fue diseñada para determinar la mejor manera de lidiar con las fallas del mercado, cuando la asignación de recursos no es óptima y, por lo tanto, para determinar la mejor distribución de bienes y servicios por parte del mercado o del Estado. ¿Cuáles son los principales ejemplos? Seguridad nacional, medio ambiente, infraestructura, salud pública, alumbrado y parques públicos, seguridad pública, educación. Se trata de servicios que los mercados privados probablemente no puedan proporcionar de manera eficiente debido a los problemas de costo de oportunidad, lo que hace necesaria la intervención del gobierno.

Estado de derecho y justicia

Garantizar la justicia es otra función crucial del gobierno. John Locke, en “Dos tratados sobre el gobierno civil” (1689), sostuvo que el gobierno existe para proteger los derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad. El Estado de derecho, como lo destacó el politólogo Friedrich Hayek en “Derecho, legislación y libertad” (1973), garantiza que los marcos legales sean predecibles y se apliquen por igual a todos los individuos. Un sistema legal que funcione bien disuade el crimen, resuelve disputas y defiende los derechos humanos fundamentales, formando la columna vertebral de una sociedad justa y equitativa.

Estabilidad económica y bienestar social

Los gobiernos también desempeñan un papel vital en la promoción de la estabilidad económica y el bienestar social. John Maynard Keynes, en “La teoría general del empleo, el interés y el dinero” (1936), demostró que la intervención del gobierno es necesaria para gestionar los ciclos económicos, mitigar las recesiones y mantener el empleo. Sus ideas influyeron en políticas como el “New Deal” de Roosevelt, que mostró la capacidad del gobierno para abordar las crisis económicas de manera efectiva. En discusiones más recientes, Amartya Sen enfatizó en “Desarrollo y libertad” (1999) que el desarrollo debe medirse no sólo por el PIB sino por las capacidades humanas, argumentando que los gobiernos deben garantizar el acceso a la atención médica, la educación y las protecciones sociales para mejorar el bienestar general.

Democracia y participación política

Más allá de las responsabilidades económicas y sociales, los gobiernos también proporcionan el marco institucional para la participación política y la democracia. Alexis de Tocqueville, en “La democracia en América” (1835), observó que la gobernanza democrática fomenta el compromiso cívico y la confianza social. Más recientemente, Francis Fukuyama, en “Los orígenes del orden político” (2011) sostuvo que el estado de derecho y la rendición de cuentas democrática forman los pilares de un gobierno fuerte y eficaz. Estos mecanismos garantizan que los gobiernos sigan respondiendo a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, impidan la concentración del poder en manos de unos pocos.

Liderazgo y toma de decisiones

Los gobiernos necesitan líderes. Y el verdadero líder, el estadista, cultiva una mentalidad orientada al futuro, guiando a su país hacia una realidad más próspera, justa y equitativa. Este liderazgo transformador requiere una combinación de pensamiento estratégico, convicción moral y capacidad de inspirar la acción colectiva.

John C. Maxwell escribió que “un líder es aquél que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino”. En el gobierno, este “camino” es la visión articulada, una hoja de ruta que guía a la nación hacia el futuro deseado. Esta visión debe estar basada en una comprensión profunda de las fortalezas y debilidades de la nación, su contexto histórico y el panorama global en evolución.

“La tarea del líder es llevar a su gente de donde está a donde nunca ha estado”, decía Henry Kissinger. Este viaje requiere un líder que sepa crear un entorno que fomente la innovación y el progreso. Esto implica desafiar el status quo, aceptar el cambio y empoderar a los ciudadanos para que contribuyan al desarrollo de la nación.

El liderazgo transformador en el gobierno no se trata únicamente de lograr el crecimiento económico o la estabilidad política; también se trata de fomentar un sentido de identidad y propósito nacional. Como enfatizó Warren Bennis, “el liderazgo es la capacidad de traducir la visión en realidad”. Esta traducción requiere que un líder genere consenso, inspire confianza y movilice recursos para alcanzar objetivos compartidos.

James MacGregor Burns escribió que “el liderazgo transformador sólo ocurre cuando una o más personas se relacionan con otras de tal manera que los líderes y los seguidores se elevan mutuamente a niveles más altos de motivación y moralidad”. En el gobierno, esto se traduce en un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho.

La capacidad de ver una nación como podría ser requiere que un líder sea pragmático, idealista y ambicioso. Pero que también combine humildad personal con una intensa capacidad profesional, que siempre tenga los pies en la tierra y sepa adaptarse a las circunstancias cambiantes.

Legado

En última instancia, el liderazgo eficaz en el gobierno consiste en crear un legado, con un propósito duradero que motive a los ciudadanos a contribuir al progreso de la nación:

Defensa del territorio nacional contra agresiones extranjeras.

contra agresiones extranjeras. Garantizar la seguridad ciudadana, prevenir y combatir el crimen .

. Establecer y hacer cumplir leyes que regulen la convivencia social .

. Construcción y mantenimiento de carreteras , puentes, escuelas, hospitales.

, puentes, escuelas, hospitales. Garantizar el acceso a la educación pública de calidad.

de calidad. Proveer servicios de salud y promover la salud pública .

. Asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Establecer políticas fiscales y monetarias para promover el crecimiento económico.

y monetarias para promover el crecimiento económico. Fomentar la inversión y la creación de empleo .

y la creación de . Proteger los derechos de los consumidores. Garantizar la seguridad y calidad de los productos y servicios.

Proteger los derechos humanos . Garantizar la igualdad y la no discriminación.

. Garantizar la igualdad y la no discriminación. Reducir las desigualdades y garantizar el acceso a oportunidades .

. Regular las actividades que puedan dañar el medio ambiente .

. Establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones.

Defender los intereses del país en el ámbito internacional.

Creación de valor público

A final de cuentas, la esencia del gobierno es la creación de valor público a través del liderazgo, la formulación de políticas y la gobernanza. El gobierno existe para servir a los ciudadanos garantizando la estabilidad, la justicia y el bien común. Como expresa Mark Moore, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, en su libro “Creación de valor público” (1995), “la responsabilidad fundamental del gobierno es crear valor para el público mediante el uso eficiente de los recursos y la implementación de políticas que mejoren el bienestar colectivo”.

Los gobiernos deben equilibrar la eficiencia, la eficacia y la legitimidad para garantizar que satisfacen las necesidades de sus ciudadanos. Moore sostiene que “los administradores públicos deben pensar como empresarios, buscando constantemente innovar y mejorar la prestación de servicios manteniendo al mismo tiempo la rendición de cuentas”.

Una gobernanza eficaz requiere un diálogo continuo entre los responsables de las políticas y los ciudadanos para determinar las prioridades y alinearlas con los recursos disponibles. Gobernar bien es esencial para evitar que el poder caiga en malas manos. Nunca debemos perder de vista la lección de Platón: “el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”.