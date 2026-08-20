“Tout le monde sait comment on fait bébés , mais personne sait comment on fait des papas.” Stormae

Papaoutai es una canción que se ha hecho popular en redes sociales como Instagram o TikTok, pues la utilizan como fondo para mostrar grandes obras o logros, pero el significado de la melodía es otra cosa totalmente diferente.

Papaoutai es el sonido fonético de la frase en francés “Papa, oú t´es?” que se traduce como “¿Papá, donde estás?”. Es la manifestación del artista belga Stormae, de 2013, con ritmo de música “african soul” y que tiene un componente de tristeza y crítica de la ausencia del padre.

Paul Van Haver, Stormae, autor de la canción habla de un sentimiento que tiene raíces en una experiencia personal, pues su padre fue víctima mortal del genocidio en Ruanda, en 1994. La canción habla del trauma, confusión y la falta que hizo la figura paterna en esa silla vacía que dejó la muerte del papá.

Al inicio de la canción, la persona que narra la historia pregunta por su papá y dónde está. Su mamá intenta protegerlo con mentiras blancas, diciéndole que su papá está trabajando, lo que hace que el niño piense que su padre está en un largo juego de escondidas.

A medida que progresa la canción, Stormae mueve el tono inocente de la búsqueda de un niño a la frustración preguntándose: “Tout le monde sait comment on fait bébés , mais personne sait comment on fait des papas”. Que significa que todo mundo sabe cómo hacer bebes, pero nadie sabe cómo hacer papás. Igualmente se cuestiona sobre su propia actuación como padre. ¿Se convertirá en un padre ausente o inadecuado, cuando se convierta en padre?

El video de la canción es visualmente impactante; lleno de significados. Stormae aparece como un maniquí, un padre ausente, mientras los otros padres están jugando con sus niños. El niño que intenta jugar con su padre eventualmente se convierte en maniquí como su padre, dando entender el temor de Stormae y la posibilidad de convertirse en lo mismo que su padre.

Lamentablemente, en mi experiencia de vida, conozco varios casos de amigos y familiares cercanos que viven esto. Tal vez el padre (o la madre) no fue víctima de un genocidio, pero sí fue víctima de las situaciones, y en su gran mayoría de no tener la personalidad o las ganas de ser padre. Como he visto mamás solteras, también he visto madres ausentes que al grito de “¿papá, dónde estas?” ignoran la gran necesidad de sus hijos de cariño por estar centradas en sus vicios.

Lo dice bien Paul, todos podemos hacer bebés, pero no todos tienen la capacidad de ser padres. Y mire, el problema no solo es de los jóvenes. Conozco casos de personas con una muy buena edad y maduración para ser padres y tomando la decisión de serlo, después no cumplen con las obligaciones que esto conlleva.

Conozco personas que han tumbado paradigmas en sociedades tan cerradas como la regiomontana que se han atrevido a tomar el papel de ese padre ausente y convertirse en el padre verdadero de los hijos que buscaban a su padre esperando encontrarlo. Lo bueno es que estos niños tienen un gran porcentaje de lo que buscan con su padre biológico, aunque al final no lo sea. Mire que luchar contra mentes cerradas que piensan que una anulación del matrimonio hacen que desaparezca el niño de los ritos de la iglesia es complicado.

Deseo a todos esos niños y niñas que buscan a su padre lo encuentren y si no llega que tengan una persona que se atreva a tomar ese papel. Deseo a esos padres de corazón que entiendan su papel en la dinámica familiar y que sepan que el único sentimiento que vale es el que es reciproco entre el niño y el papá.

A los papás y mamás que se desaparecen pues no saben serlo, solo podría decirles que no tienen idea de lo que es el cariño de un niño y el poder acompañarlo en el camino de su vida. Créanme que la vida es agradecida y siempre hay una recompensa.

¡Ánimo!