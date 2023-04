“En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia.” LAURENCE JOHNSTON PETER

Como suele suceder con este gobierno: ‘estábamos mejor cuando estábamos peor’. López Obrador informó que México adquirió 13 plantas de generación de energía eléctrica a la multinacional española Iberdrola. Dijo que este acto significaba una nueva nacionalización…

Para variar y no perder la costumbre: muchas medias verdades y demasiadas mentiras completas. Ni nacionalización, ni adquisición.

Se paga por ellas, pero no son nuestras. Quien compró todo lo de Iberdrola es un fondo PRIVADO que se llama “México Infrastructure Partners”. Y, a su vez, ese fondo privado pagará por las plantas mediante endeudamiento… más deuda para el pueblo de México.

“Invertiremos” la friolera de seis mil millones de dólares (casi), pero eso no aumentará sustancialmente la capacidad de generar luz en el país. Se adquirió tecnología vieja y contaminante, siendo que ya existen menos caras, más eficientes y mucho menos agresivas para el medio ambiente.

Eso sí, esta transacción logrará que la CFE tenga un mayor número de empleados y con mejores prestaciones de las que antes contaban… El sindicato estará de plácemes.

Para mayor mofa, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O informa que el fideicomiso con que se hará la transacción, el Fondo Nacional de Infraestructura —creado en el 2008 ni más ni menos que por Felipe Calderón—, no generará deuda al país porque “está fuera del balance público”. O sea, no se contabiliza, pero de que existirá el hoyo, existirá…

Lo que es peor, quienes saben nos hacen ver que el FONADIN no cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo esta operación; informan que se requerirá de transferencias adicionales por parte de la SHCP/Banobras. Que estás se destinarán al fondo de inversión para que la CFE lo maneje, pero los dueños serán otros. Un negocio privado para ganancias de un puñado de funcionarios y allegados. Total, lo de siempre y los de siempre... Cero corrupción?

Para dimensionar quien salió “ganón”, en los mercados internacionales, Iberdrola ayer de súbito aumentó 4% el precio de sus acciones. Iberdrola, por su parte, está deshaciéndose de 12 plantas de ciclos combinados de gas; de las 13 que vendió, solo una planta es eólica al 100%.

Será el sereno, pero la empresa española llevaba cuatro años escuchando la cantaleta mañanera de que lucraban obteniendo “ganancias exorbitantes a costillas del erario”… Ya veremos si Bartlett puede mantener sus costos de operación o los incrementa… generando pérdidas —ahí sí realmente exhorbitantes— para los mexicanos.

Resumamos: Iberdrola (chueco o derecho) quería salir de nuestro país ante la cada vez menos clara situación frente a la Cuarta Transformación (¿o debo decir frente a lo cada vez más evidente chueco del estado de Derecho?). Y lo logró… gracias a la Cuarta Transformación.

Obviamente, la decisión de López Obrador tiene un trasfondo político: en México agrada la idea de “nacionalizar”. Pero la realidad es que el capricho de AMLO de igualarse a Adolfo López Mateos o a Lázaro Cárdenas endeudará más al país; desviará recursos —que no tenemos— para pagar algo que no necesitamos –y que no será nuestro–, que generará la misma electricidad con la que ya contamos, mientras continuamos hundiéndonos en la generación contaminante de energía eléctrica.

Si de verdad López Obrador fuera un estadista o pensara en el futuro del país, no hubiera comprado de Iberdrola más que la planta eólica y habría puesto a que la CFE a construir, junto con inversión privada, más de este tipo de plantas.

No importa lo que diga el discurso demagógico de Palacio Nacional, esto tan solo es otra falsa nacionalización. Nuestros impuestos pagan y seguirán pagando, pero de la compra nada. La generación de 8,534 megavatios (MV) pasa a manos del mayor administrador de fondos del país, (Mexico Infrastructure Partners MIP). Y paga México.

Después de cacarear la NO nacionalización en la mañanera del día de ayer, López Obrador dijo que era una vergüenza que el ex presidente Calderón hubiera sido contratado por Iberdrola tiempo atrás, cuando este concluyó su mandato. Nuestro primer mandatario no se da cuenta que el mejor empleado de la firma española ha resultado ser él mismo.