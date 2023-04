El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dice que Iberdrola podrá seguir haciendo negocios en México tras la nacionalización de sus 13 plantas.

Durante su conferencia mañanera del 5 de abril, AMLO señaló que las empresas particulares como Iberdrola, no dejarán de participar en los negocios del país pero que priorizará el fortalecimiento de las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El acuerdo fue ese, decirle a los particulares que no vamos a estropearlos, no van a dejar de participar nada más que vamos a buscar que la empresa pública, que es la que garantiza el consumo a todos los hogares y para que no aumente el precio, la tenemos que fortalecer”.

