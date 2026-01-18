Estimada Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México:

Le escribo, nuevamente, por este medio de difusión para comentarle lo importante que fue para mí haber sido residente del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Le llamamos residencia a los años que un médico general dedica para obtener una especialidad en un hospital o clínica del país, y se llama precisamente así porque dicho hospital o clínica se convierte en nuestra residencia esos años, ahí vivimos.

Yo viví en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” de Febrero del 2019 a Marzo del 2022, época en la que atendí en promedio a más de 10,000 niños y niñas mexicanos (en promedio 10 al día), como lo hicieron todos los médicos que se especializaron de Pedriatría junto conmigo.

Le puedo asegurar que las satisfacciones que obtuve al atender personalmente a todos esos niños y niñas trascendieron de manera muy relevante para mí y para todos ellos, hasta el día de hoy, y me atrevo a asegurarlo, por siempre y para siempre.

En esa época los recursos económicos eran suficientes para atender a cada paciente que cruzaba las puertas de dicho hospital con excelencia, calidad, y dignidad humana, independientemente de la causa por la que nos buscaron.

Por eso me atrevo a recomendarles que no descuiden a uno de los bastiones más importantes de nuestro gran país, y que siga siendo prioridad en México la atención integral de todos los niños y niñas que viven acá.

PD.: Les recomiendo la lectura del artículo que escribí sobre el Doctor Federico Gómez que se encuentra en Detona, el 12 de Diciembre del 2024.

Le agradezco de antemano todas sus atenciones.

Atentamente, doctor Alberto Halabe Bucay.