Estimado presidente Donald Trump ,

Recibí muy buenos comentarios sobre la carta que le escribí el pasado 20 de diciembre sobre la legalización de la mariguana, por lo que me interesa nuevamente compartirle algunas consideraciones que considero de gran importancia.

En primer lugar, si verdaderamente logran establecer la paz en Medio Oriente, como usted lo comentó muy acertadamente, donde en 3000 años no ha habido un periodo de paz, la historia lo considerará más que un acto napoleónico, un suceso mesiánico tal cual.

En segundo lugar, sería muy importante reconsiderar la alianza entre las aerolíneas Aeroméxico y Delta Airlaines, en lugar de fomentar su separación, apoyarlas para que se engrandezcan, incluso con recursos económicos federales por parte de México y de los Estados Unidos, con el propósito de que en determinado momento la aviación recupere su status económico que perdió hace tiempo por varias circunstancias, incluyendo la quiebra de PanAm y la suspensión de la fabricación de los aviones tipo Concorde, que debería reanudarse; uno de los mejores ejemplos de lo que la aviación puede hacer por una nación es el de Turkish Airlanes, en gran medida gracias a ellos la economía de Turquía se mantiene estable y próspera.

Por último por ahora me interesa comentarle que valoren a la industria alimentaria de los Estados Unidos, le adicionan bastantes compuestos químicos a los alimentos en general para mantener su pureza y preservación, y en muchos casos no son necesarios tantos, como ejemplo están los quesos, en los Estados Unidos literalmente saben artificiales, cuando tenga oportunidad de visitar México le recomiendo comer queso Oaxaca, ya sea con tortillas conformando quesadillas o con pan y frijoles los llamados molletes, probará un alimento mucho más natural que el de los Estados Unidos, con mejor sabor y hasta lo verá reflejado en una mejor digestión, y si prueba los quesos manchego, panela o Chihuahua, estoy seguro que les va a interesar importarlos a los Estados Unidos al por mayor, incluso sin aranceles.

Postdata: el mismo Napoleón Bonaparte dijo que si existiría una capital mundial sería Estambul.

Le agradezco de antemano todas sus atenciones.

Atentamente,

Doctor Alberto Halabe Bucay.