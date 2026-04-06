La historia nos ha hecho énfasis en que Nuevo León, durante las últimas décadas, ha definido a sus representantes estatales para que tomen mayor protagonismo a nivel nacional. Podemos decir que esa entidad, a diferencia de las demás, tiene un sabor especial porque el proceso tendrá que definirse para quien haga una campaña más inteligente y, desde luego, tenga la elocuencia de hablarle al pueblo del norte del país. Eso es lo que hace a ese enclave diferente. De hecho, muchos hablan de una elección de tercios. Salvo lo que diga la gente, me inclino más al momento crucial que vive Morena y, efectivamente, a la reaparición de una de las mujeres con mayor poder político en México. Hablamos de Tatiana Clouthier. De eso no hay ninguna duda, sobre todo la presencia que últimamente ha tenido en los medios de comunicación.

Pero vayamos por partes. Es verdad, sabemos que actualmente Movimiento Ciudadano tiene en sus manos el poder de Nuevo León. De igual forma, tenemos datos precisos de que MC, desde que puso a prueba su capacidad de competencia solo, ha demostrado mayor arrastre. Debo decir que, como tal, eso es un elemento que puede jugar a favor; sin embargo, en el núcleo de los reflectores está la expansión que ha tenido el proyecto de transformación que encabeza Claudia Sheinbaum. Todas las encuestas, sin excepción alguna, ponen en condiciones inmejorables al partido guinda. Es como el preludio del comienzo de una transición anunciada. Solo para poner un ejemplo, más del 62% de la población en ese punto respaldó ciegamente la política pública de la jefa de Estado. Esto, de alguna forma, nos da la pauta de que la etapa de Movimiento Ciudadano ha llegado a su fin.

Desde luego que el papel categórico de la presidenta abonará e impactará en la sociedad de Nuevo León. No obstante, se tiene que hacer una campaña victoriosa que, en definitiva, penetre en el ánimo de una sociedad que estará dividida en la lucha de colores. Nada impedirá que Morena alcance la cúspide del poder, principalmente ahora que Tatiana Clouthier ha decidido participar en la contienda interna. Ella, en efecto, se ha ido involucrando más en el trabajo territorial, pero sobre todo en las mesas de debate. Antes de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia, uno de los factores decisivos se centró en el potencial de los coordinadores de campaña. Se trataba de llevar a cabo un exitoso paso por las entidades y, de manera paralela, defender la candidatura en los medios de comunicación que, sabemos, vivimos instantes álgidos y acaloradas discusiones que aumentaban cada vez más. Con aquella consigna, a propósito, la lucha se intensificó en las redes sociales que se articularon como un factor determinante. En pocas palabras, todo se resume en una estrategia ganadora que supo poner en práctica para conquistar a un electorado que, sobra decir, estaba harto y cansado de las expresiones tradicionales.

Soy de los que piensa que el triunfo de Movimiento Ciudadano en Nuevo León no será tan duradero. Es cierto, habrá en la competencia perfiles que han sabido capitalizar su influencia en las redes sociales; sin embargo, Morena tendrá a su favor el fenómeno social de Tatiana Clouthier. De acuerdo con la encuesta que publicó hace poco el medio nacional de SDPnoticias, la titular del Instituto Mexicano en el Exterior, en este caso, ha tomado la delantera con amplio margen de los posibles participantes de Morena. Inclusive, desde que tomó la decisión de apuntarse en la carrera, le ha metido nivel al ejercicio interno en el seno morenista. Siendo así, no podemos ignorar algo que, por supuesto, está más que cantado.

Desde luego que el principal desafío de Morena, viendo la perspectiva, será ganar presencia territorial en Nuevo León. Con esa firme convicción, lo vemos en los recorridos territoriales que realizan los actores más visibles; notamos un dinamismo que ha comenzado a traducirse en un hecho inexorable. Es obvio que en los planes de Morena está ganar el mayor número de entidades; sin embargo, por todo el potencial económico que tiene Nuevo León, naturalmente, ese enclave se vuelve una prioridad para la dirigencia nacional, lo mismo que para la presidenta. En el centro de todo eso, ahora que se anunció un regreso ruidoso, Tatiana Clouthier figura como la máxima exponente. Lo podemos comprobar en los debates, análisis y discusiones. Una de las ventajas que tendrá Clouthier, evidentemente, radica en el potencial elocuente.

Mucho del éxito que tuvo la campaña ganadora de Andrés Manuel López Obrador, desde luego, fue gracias a la capacidad de organización y al trabajo de logística que realizó Tatiana. Podemos decir, sin exagerar, que es la protagonista que mejor está preparada para hacer posible la transición en Nuevo León. Y alguien que es capaz de generar una corriente de opinión como ella, obviamente, cargará con la estafeta de la coordinación de la defensa del voto. No será una tarea sencilla, sobre todo en un punto tan polarizado en el norte del país; sin embargo, vale la pena analizar a detalle las peculiaridades de un ejercicio que, a nuestro juicio, está destinado a la imagen de una de las mujeres con mayor poder político, mayormente para hacer frente al dominio de Movimiento Ciudadano, que no será revalidado en las urnas.

Si Morena busca expandir su dominio al norte del país, específicamente en Nuevo León, la principal apuesta, sobre todo de quien se atreve a decir las cosas como son, es Tatiana Clouthier.

Notas finales

El talón de Aquiles del presidente municipal de Puebla, Pepe Chedrahui, siguen siendo los señalamientos por los desaciertos que tiene constantemente. Eso, desde luego, tiene efectos inmediatos que saltan a la vista de todos, básicamente cuando tienes en tus manos la encomienda de administrar uno de los ayuntamientos más importantes a nivel nacional. Como sabemos, los principales desafíos del alcalde se centran en mantener óptimos los servicios; sin embargo, no es del todo así: hay calles sucias, montañas de basura que no es retirada, parques y jardines desaseados, lo mismo que un problema crónico de baches por doquier. Todo eso, mezclado con la falta de sensibilidad en tiempos donde la presencia se vuelve crucial, Pepe Chedrahui, hasta donde sabemos, se fue a vacacionar en plena temporada donde la afluencia de los turistas crece. No se sabe cuándo se incorporará activamente a la alcandía; lo que sí se sabe, sobradamente, es que la administración estatal, en un gesto social de empatía con las causas, cubre la ausencia del edil, estando presente en temas de vigilancia por aire y por tierra. Todo eso, al final de cuentas, lo reconocerá el pueblo, que es quien evalúa el desempeño de sus autoridades.