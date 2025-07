“Hay un puente que necesito quemar antes de irme

(There’s a bridge I need to burn before I leave)

Sólo quiero respirar otra vez

(I just wanna breathe again)

Como un día de verano necesito sentir el calor de nuevo

(Like a summer day I need to feel the heat again)

Sólo quiero evitar que la piedra ruede

(I only wanna keep the stone from rolling)

Sólo quiero aprender a sentir la lluvia

(I only wanna learn to feel the rain)

Entonces tal vez podría evitar que las hojas se caigan

(Then maybe I could stop the leaves from falling)”

CHER