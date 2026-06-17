¡Es tiempo de mujeres sin violencia! Así se llama la campaña permanente que se aplica en México; aunque no parezca, es verdad. Fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 25 de noviembre de 2025.

En el 25 N del año pasado -en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres-, también dio a conocer el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, un decálogo de acciones que deben aplicar los 32 estados de la República Mexicana, con el objetivo de erradicar la violencia de género. Sin embargo, el proceso es lento, muy lento.

Dos de los puntos que aún no cumplen los gobiernos estatales, a pesar de que se comprometieron: “Educación y prevención: Implementar actividades los días 25 de cada mes en escuelas para fomentar la igualdad y el trato con respeto desde la niñez” y “Capacitación institucional: Certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores aplicando perspectiva de género”.

La prevención de actos criminológicos es fundamental en un país como México que presenta variedades ambientales, pero las y los servidores públicos tienen que trabajarle. Siguen violentando a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres desde los tres niveles de gobierno y desde los tres poderes. Elaboran e implementan raquíticas políticas públicas, así como leyes incompletas. ¡Vergonzoso!

El 10 de junio escribí en este medio de comunicación sobre la preocupación e indignación que debe causar en la sociedad, el constante peligro que amenaza a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. ¡En cualquier instante pueden ser secuestradas o asesinadas!

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, se pronunció por la violencia que se vive en el país, habló sobre “el desafío de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos no cesa. Las mujeres defensoras y las reporteras enfrentan riesgos agravados, especialmente cuando cuestionan al crimen organizado, la corrupción, o la violencia de género”.

La violencia de género también se ejerce desde el poder por las mujeres.

La Ciudad de México, la capital más poderosa de Latinoamérica, se encuentra en retroceso, a pesar de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que la CDMX “ha sido históricamente punta de lanza en el movimiento feminista del país y también de América Latina. Aquí se conquistaron derechos que luego se expandieron a otras entidades federativas y a otros países en América Latina”.

Clara Brugada debe hacer honor al discurso que emitió durante la presentación del Programa Tiempo de Mujeres -26 febrero 2026-, pues la maestra Patricia Cernas, Abogada Penalista y Especialista en Derecho Constitucional, informó que más de 350 víctimas de acoso sexual que se atrevieron a denunciar a sus agresores de septiembre-diciembre de 2025 fueron sorprendidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ante el anuncio de cierre de carpetas de investigación.

Debido al decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, así como la reforma a la Ley de Cultura Cívica, avalada por Clara Brugada en la gaceta Oficial del 24 de diciembre de 2025.

Desde la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX, encabezada por el diputado morenista, Alberto Martínez Urincho, se borró el pasado abril el tercero transitorio del artículo 179. ¡Dejando en la indefensión a muchas mujeres!