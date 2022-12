Empecemos a ver las cosas como son. México como país, aunque el futbol sea considerado el deporte nacional, no es tan bueno como algunos comentaristas nos hacen creer.

Los eliminados

Sentémonos un poco después de la eliminación y pensemos quienes han sido eliminados. Ecuador, Qatar, Irán, Galés, México, Arabia Saudita, Túnez, Dinamarca, Alemania, Costa Rica, Bélgica y Canadá. De los que quedan puede irse Uruguay, Serbia, Camerún y Corea del Sur.

Eliminado un 4 veces campeón del mundo

De los eliminados, Bélgica y Alemania tienen grandes jugadores que juegan en equipos grandes de Europa. Bélgica con todo y los Harzard, Lukaku hizo menos goles que México.

Si contamos las grandes potencias del futbol europeo, Italia ha ganado el título 4 veces y no calificó al mundial. Alemania con 4 títulos también fue eliminado en la primera ronda en un grupo donde paso Japón, si Japón. Alemania, Bélgica, Ecuador, Polonia y Túnez hicieron los mismos puntos que México. Polonia clasificó por diferencia de goles.

Los resultados desde Argentina 78

-En Argentina 78, México perdió todos los partidos. Metieron 2 goles, pero les anotaron 12.

-En España 82 no se clasificó cuando eliminaron al Tri, y lo elimino Ecuador.

-En México 1986 se hicieron 5 puntos, 7 de los actuales y Alemania nos echó en el 5to partido.

-En Italia 90 no se clasificó por los cachirules.

-En Estados Unidos 1994, México hizo 4 puntos y paso por meter más goles que los demás.

-En Francia 1998 hizo 5 puntos y los eliminó Alemania.

-En Corea – Japón 2002 hicieron 7 puntos con solo tres jugadores jugando en extranjero para ser eliminados por Estados Unidos.

-En Alemania 2006 se hicieron 4 puntos y alcanzó para clasificar. Los elimino Argentina.

-En Sudáfrica 2010 se hicieron 4 puntos y otra vez los elimino Argentina.

-En Brasil 2014 se hicieron 7 puntos y los eliminó Holanda, no era penal.

-En Rusia 2018 se hicieron 6 puntos con una diferencia de goles de -1 y nos eliminó Brasil.

Si vemos los puntos que se han hecho en los 9 mundiales donde se participó podemos ver que 3 veces se han hecho 7 puntos, una vez 6, una vez 5, tres veces 4 y una vez 0 puntos.

En Argentina 78 si nos fue mal, en Qatar no tanto

En México nos estamos rompiendo las vestiduras porque es la primera vez desde el 1978 que México no pasa la etapa de grupos. Se me hace exagerado. El nivel de México ahora es el que nos esperábamos desde que supimos los contrincantes del toreo y los pronósticos de todos fueron los imaginados. México empataba con Polonia, perdía con Argentina y le ganaba a Arabia Saudita. La selección no daba para más y aun así se quedaron a un gol de poder calificar. En eso Yon de Luisa tiene toda la razón, solo faltó un gol y las cosas hubieran sido diferentes. Las otras 3 ocasiones en las que se han hecho 4 puntos se ha clasificado por combinaciones de resultados, este mundial no se tuvo esa suerte.

Los resultados son responsabilidad de uno solo y de los que le hicieron caso

El sentir de todos es que esta es la peor selección desde el 78 y los resultados nos dicen que están al mismo nivel que las selecciones de heroicos con Cuauhtémoc Blanco y compañía.

El único culpable de los resultados del tricolor es el director técnico, el Tata Martino. Nos enseñó que México podía jugar bien como lo hizo con Arabia Saudita, pero le dio miedo hacerlo contra los Polacos y los Argentinos. También son culpables los que eligieron al Tata Martino. No pudo ser campeón con el Barcelona de Messi, fracaso con Paraguay y Argentina. ¿Esperaban algo diferente en México?

Sugerencias sobran, las razones no tienen fundamento

Dicen que hay muchos extranjeros en la Liga MX. ¿Cuántos hay en Alemania? Solo se deben tener 12 jugadores alemanes, lo demás da igual. En España, 3 no europeos, pero los demás pueden ser todos de un país diferente a España y si tienen la doble nacionalidad no cuentan como extranjero. Lo de los extranjeros es un tema discutible.

Lo de los jugadores en Europa, pues todos los alemanes y los belgas juegan en ligas europeas y aun así fueron eliminados.

Lo que debería de cambiar

-El sistema de competencia, solo 8 clasificados sin repechajes. Descensos de uno o dos equipos. Esto genera competitividad y ganas de superarse.

-Requisitos para traer extranjeros, al menos de selección nacional. Si no lo fueran con características que puedan aportar a la liga. Si eres extranjero, tienes que ser mejor que los mexicanos que juegan tu posición.

-No poner reglas de minutos de juveniles, yo pago un boleto para ver estrellas y no un cuadro parchado con jugadores de 20 años que juegan por regla.

-Establecer un programa verdadero de desarrollo de jugadores mexicanos. Si en realidad son buenos los querrán en Europa y podrán reducir, por competencia, el número de extranjeros que juegan en la cancha.

-Si a los naturalizados. Si no tienes jugadores que cumplan con los requisitos necesarios, nacionaliza. Lo hacen todos los países. España campeón tenia a un brasileño en la alineación. Es futbol, no las Chivas.

-Escoger un técnico que le entienda al futbol mexicano. No se necesita alguien que venga a descubrir el hilo negro y a pedir que se cambien cosas en la liga. Que trabaje con lo que hay y busque tener los mejores resultados. Basta de Svens, Osorios y Tatas, debe de haber talento en los técnicos nacionales para lograr resultados. Un buen requisito sería que el próximo DT tenga al menos 2 torneos o más trabajando en el futbol nacional.

Aceptar la realidad

La Selección Mexicana de Futbol no es tan buena como nos hacen creer. Los jugadores que juegan en Europa juegan en equipos de medio pelo. Creo que se puede hacer una buena selección con una liga mexicana sólida. Falta que los dueños le quieran invertir en las fuerzas básicas y que desarrollen buenos jugadores. El día que eso pase, quizá, solo quizá estaremos cerca de un quinto partido.

Esperemos…