Seguramente usted ya vio la imagen o video de Messi poniendo en el suelo la camisa de México que seguramente intercambio con un jugador mexicano dentro del vestidor. Ya en el suelo se ve cómo le da una ligera patada a la camiseta del equipo nacional. Después del marcador, eso ofendió a muchos pues una cosa es que sean superiores en la cancha y otra es que patees un regalo que intercambiaste con otro jugador como costumbre futbolística.

Eso calentó a muchos pero al parecer no calentó tanto a los comentaristas deportivos que se especializan en echarle a la selección y a cualquier atleta mexicano. Al parecer tocar al jugador considerado como mejor de todos los tiempos no está en la mente de cualquier comentarista que le guste el juego de la pelotita.

El único deportista que si se calentó fue Saúl “Canelo” Álvarez. Se dio cuenta de lo que hizo Messi y no le cayó mucho en gracia. Dice Álvarez, en una serie de tweets, que no le gusto lo que hizo Messi y le pareció ofensivo como trato el jersey intercambiado.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

En el argüende se metió David Faitelson, ese comentarista siempre le ha tenido mala leche al Canelo Álvarez y se puede decir que por las redes sociales le dice muchas cosas pero cuando lo entrevista se porta amable, como si no hubiera pasado nada. Le dice que es una tontería que se moleste por eso entre otras cosas. Es curioso que Faitelson haga este tipo de comentarios y que se ofenda por comentarios que le hacen a él o a las personas que profesan su religión. ¿No son una tontería los insultos?

Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol.

¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Puede ser que Messi no se haya dado cuenta de lo que hizo o no le paso por la mente las repercusiones que podría tener algo como lo que se mostró en el video. Pero lo hecho, hecho está y el que defienda a Messi diciendo que no se equivocó ve las cosas de una manera extraña. Invitó a Messi que patee el jersey de otro país o que lo desprecie como se mostró en el video a ver como lo ven los demás.

En México, somos muy permisivos con lo que hacen los extranjeros. Me da gusto que una persona como Canelo Álvarez, que tiene una fuerte proyección mediática, haya evidenciado lo que hizo el 10 de Argentina y que lo haya “amenazado” para que se comporte.

¿Usted cree que Messi debería de emitir una disculpa pública por el comportamiento observado en el vestidor? Yo creo que sí, no se vale hacer ese tipo de cosas. Si hubiera sido un mexicano, la misma prensa mexicana estaría vuelta loca.

Muchos de nosotros, por este gesto, estamos esperando la eliminación de los Argentinos y que no lleguen a ser campeones. La verdad, con la paseada que les dio Arabia Saudita y el control que les hizo México por unos minutos, no veo que lleguen muy lejos. Que pena por Messi, que lo ha ganado todo menos un mundial.

De Faitelson, es tanto el egocentrismo que alguna vez lo vi en un parque de diversiones gringo y cómo me vio con una gorra de los Rayados de Monterrey volteo la cara como si lo fuera a abordar. No es para tanto, si hubiera sido el Canelo, seguramente si le hubiera pedido un autógrafo. A Faitelson, no.