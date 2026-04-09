No hubo acuerdo. Apenas una pausa incómoda, frágil, calculada. Lo que algunos quieren vender como una desescalada en realidad es una tregua inexistente, un espacio de contención momentáneo donde nadie cedió y todos siguen tensando la cuerda desde posiciones irreconciliables. Porque aquí no hay coincidencias: hay condiciones enfrentadas, visiones opuestas y, sobre todo, intereses que no están dispuestos a retroceder.

Irán no abrió el estrecho de Ormuz. Y no lo hizo porque sabe perfectamente que ese es su principal instrumento de presión. No es solo un paso marítimo: es una palanca geopolítica de alto calibre. Su postura es clara y cada vez más explícita. El tránsito no será libre si se le intenta imponer. Ha dejado ver una serie de condicionantes que van desde la exigencia de garantías de seguridad —bajo sus propios términos— hasta la implementación de mecanismos de supervisión que, en los hechos, implican control operativo sobre quién pasa y cómo pasa. Pero hay más: se asoma la intención de establecer esquemas de compensación económica, cuotas disfrazadas de “costos de seguridad” o contribuciones por uso estratégico del corredor. En otras palabras, cobrar por el paso o, al menos, someterlo a reglas diseñadas desde Teherán.

Eso rompe con todo el esquema tradicional de libre navegación. Y del otro lado, la respuesta es igual de rígida. Donald Trump no está dispuesto a aceptar ni un milímetro de ese planteamiento. Su narrativa es de apertura total, sin condiciones, sin pagos, sin precedentes que puedan debilitar la posición de Estados Unidos como garante del tránsito global. Para Washington, permitir que Irán imponga reglas en Ormuz sería abrir una puerta que después no se podría cerrar en otros puntos estratégicos del mundo.

Así de simple y así de complicado: uno quiere control con condiciones, incluso económicas; el otro exige libertad absoluta sin costo alguno. No hay punto medio visible. No hay terreno común.

Por eso no hay tregua.

Hay contención.

Y es una contención peligrosa.

Porque mientras ese pulso se mantiene, hay actores que no están esperando. Israel sigue operando, sigue golpeando, sigue moviendo piezas sin sujetarse a la lógica de la pausa. Eso rompe cualquier idea de desescalada integral y deja claro que el conflicto no está congelado: está fragmentado. Cada quien juega su propio tablero, con sus propios tiempos y sus propios objetivos.

Ahí es donde el escenario se vuelve más complejo.

Ya no se trata de una crisis que se encamina a resolverse, sino de una crisis que se administra por partes. Y administrar por partes no reduce el riesgo, lo dispersa. Lo vuelve menos visible, pero más impredecible.

Irán gana tiempo sin renunciar a su carta más fuerte. Estados Unidos evita una confrontación directa sin ceder en su postura. Israel mantiene presión constante. Nadie pierde del todo, pero nadie gana. Y ese tipo de equilibrio no es estabilidad, es una suspensión tensa que puede romperse en cualquier momento.

En ese contexto, hay un elemento que no se puede ignorar: la utilidad política de la crisis. La guerra iniciada por Trump —o, al menos, detonada bajo su narrativa— no solo responde a una lógica geopolítica. También funciona como un distractor eficaz frente a los múltiples conflictos que tiene abiertos en casa. El caso Epstein sigue siendo una sombra incómoda que no desaparece, con ramificaciones que periódicamente regresan al debate público. A eso se suman presiones legales, investigaciones, cuestionamientos sobre su entorno político y financiero, tensiones internas dentro de su propio partido, críticas por su manejo migratorio, fricciones con sectores empresariales y el desgaste natural de su liderazgo.

Demasiados frentes abiertos.

Y en ese escenario, una crisis internacional de alto impacto tiene un efecto inmediato: reordena la conversación. Cambia el foco. Desplaza temas incómodos. No los resuelve, pero los empuja fuera del centro.

Mientras se habla de guerra, se habla menos de escándalos.

Mientras se mide el riesgo en Medio Oriente, se diluyen los conflictos internos.

No es una teoría conspirativa, es una lógica política conocida.

Y funciona.

Porque mientras la tensión crece afuera, adentro se gana oxígeno.

Eso no significa que la guerra sea únicamente un distractor, pero sí que cumple también esa función. Y en política, lo que sirve, se utiliza.

El problema es que jugar con ese tipo de fuego tiene costos. Porque el riesgo que se está administrando no es menor. No se trata solo de un posible enfrentamiento directo entre Estados. Está latente la posibilidad de que el conflicto escale hacia una dimensión más amplia, con componentes ideológicos, religiosos y regionales que podrían activar a múltiples actores y salirse de cualquier control.

Ese escenario —una expansión con tintes de confrontación civilizatoria— no ocurrió.

Pero estuvo sobre la mesa.

Y sigue estándolo.

Cuando ese tipo de posibilidad entra en el cálculo, cualquier pausa deja de ser tranquilidad. Se convierte en advertencia. Porque lo que se evitó no desaparece, solo se pospone.

Nada de fondo cambió.

Irán no renunció a su estrategia sobre Ormuz ni a sus condicionantes: control del tránsito, verificación bajo sus términos, esquemas de compensación económica, restricciones selectivas y capacidad de cierre como medida de presión. Estados Unidos no aceptó ninguna de esas condiciones. Israel no detuvo su ofensiva. Los demás actores globales observan, miden, calculan.

Las posiciones siguen intactas.

Los incentivos siguen en tensión.

Y cuando las condiciones no coinciden, la paz no está cerca. Lo único que ocurre es que la confrontación se aplaza.

Pero aplazar no es resolver.

Y lo que se aplaza en escenarios de alta tensión suele regresar con mayor fuerza, con más preparación y con menos margen de improvisación.

Porque si algo dejó claro este episodio es que nadie agotó sus recursos. Nadie mostró todas sus cartas. Nadie llegó al límite.

Solo decidieron no cruzarlo.

Por ahora.

Y ese “por ahora” es lo que debería preocupar.

Porque la próxima vez no será una reacción contenida ni un ajuste improvisado. Será una jugada más calculada, más fría y probablemente más contundente.

No hay tregua.

Hay intereses que chocan.

Y cuando los intereses chocan sin punto de encuentro, la historia no suele cerrarse con pausas… sino con desenlaces.

Y cuando estalle de nuevo, no habrá margen para fingir sorpresa.

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